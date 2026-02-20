Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

В июне 2026 года в Армении пройдут очередные выборы в Национальное собрание Армении. Еще до объявления даты голосования в стране партии заявляли о намерении участвовать в выборах, чтобы изменить существующую политические ситуацию в стране. Об участниках и особенностях избирательной систем Армении рассказывается в справке «Кавказского узла».

Очередные выборы в однопалатный парламент Армении - Национальное собрание девятого созыва – состоятся 7 июня 2026 года. Дата обозначена в указе, который 6 февраля подписал президент страны Ваагн Хачатурян .

Предыдущие выборы в Национальное собрание Армении проходили в 2021 году. Это были вторые подряд внеочередные парламентские выборы в) Армении. Идея их проведения возникла после начала политического кризиса в стране, вызванного заключением мирного договора с Азербайджаном в ноябре 2020 года.

До 23 апреля 2026 года партии или партийные блоки могут подать электронные заявления в ЦИК для получения учетной записи.

С 13 до 23 апреля партии и избирательные блоки представляют в ЦИК документы для регистрации. С 23 апреля по 3 мая проходит регистрация избирательных списков. До 13 мая кандидаты в депутаты, включенные в избирательные списки, должны представить в Центризбирком декларацию об имуществе и доходах.

Период предвыборной агитации - с 8 мая по 5 июня. 6 июня – "день тишины" .

Кого выбирают в Армении

По Конституции Армении депутаты Национального собрания избираются по пропорциональной системе по партийным спискам на срок полномочий – 5 лет. Последние парламентские выборы проходили 20 июня 2021 года.

Депутатом Национального собрания Армении может быть избран человек, достигший двадцати пяти лет, последние четыре года являющийся гражданином Армении, постоянно проживающий в республике и владеющий армянским языком.

Минимальное число депутатов – 101, но может увеличиваться из‑за дополнительных мандатов (например, для национальных меньшинств и обеспечения баланса). После выборов 2021 года в парламенте восьмого созыва было 107 депутатов .

Голосование проходит по партийным спискам на участках в Армении и за рубежом (при наличии соответствующих участков). Для проведения выборов будут созданы 13 избирательных округов.

Какие партии намерены участвовать в выборах

Еще до того, как была назначена точная дата, об участии в выборах заявили партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна и оппозиционный парламентский блок "Армения" второго президента Роберта Кочаряна. Также о намерении участвовать в предстоящих выборах в составе оппозиционного блока "Айастан (Армения)" заявляла АРФ "Дашнакцутюн" .

Намерены участвовать в выборах "Армянский национальный конгресс" первого президента Левона Тер-Петросяна , "Крылья единства" с экс-омбудсменом Армении Арманом Татояном, "Новая сила" с бывшим мэром Еревана Айком Марутяном, "Просвещенная Армения" с руководителем Эдмоном Марукяном.

Движение «Айакве» объявило о намерении участвовать в парламентских выборах как партия с названием «Армянский голос» .

Политическое движение "По-нашему" и созданная 18 января 2026 года на его основе партия «Сильная Армения» выдвинули кандидатом в премьер-министры бизнесмена Самвела Карапетяна .

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна и партия "Мать Армения" Андраника Теваняна заявили о совместном участии в парламентских выборах. К этому альянсу также присоединилась партия «Демократическая альтернатива», которую возглавляет политолог Сурен Суренянц .

Стоит отметить, что выборы объявлены на фоне политического противостояния премьер-министра страны и оппозиционных партий и Армянской апостольской церкви. Подробно о политических арестах в Армении рассказывается в справке «Кавказского узла».

Партии заявили о необходимости защищать интересы страны и проблемах, с которыми столкнулись ее граждане. Ключевыми конкурентами на выборах, по мнению аналитиков, станут партии Никола Пашиняна, Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна.

Наблюдатели и прозрачность

Согласно Избирательному кодексу Армении общественные организации и партии могут направлять наблюдателей на участки. Они могут присутствовать при голосовании и подсчете бюллетеней, фиксировать нарушений и подавать жалобы.

Также законодательством предусмотрено участие международных наблюдателей. На предыдущих выборах Армения традиционно приглашала миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентский Совет Европы( ПАСЕ), международные и региональные структуры. В Армении для повышения прозрачности уже применялись видеонаблюдение на участках, электронные системы учета избирателей и публикация протоколов онлайн.

Для осуществления освещения выборов и голосования заявление об аккредитации и список представителей СМИ должны предоставить ЦИК с 7 февраля по 28 мая, а заявления об аккредитации наблюдателей необходимо предоставить до 3 мая 2026 .

Центризбирком Армении 19 января 2026 года установил порядок аккредитации местных и международных наблюдателей на выборах. В частности, организации, осуществляющие наблюдательную миссию и выступающие совместно, могут выступать под единым наименованием, которое не должно совпадать с наименованиями партий или политических объединений. В случае совместного наблюдения общественные организации и фонды представляют совместное заявление об аккредитации, аккредитация наблюдателей осуществляется по совместному списку наблюдателей.

В январе 2026 года депутатами от правящей партии «Гражданский договор» были приняты в первом чтении на внеочередном заседании Национального собрания поправки в Избирательны кодекс. Поправки касаются ужесточения требований к политической нейтральности наблюдателей за выборами и обязательного раскрытия источников финансирования миссий по наблюдению. Оппозиционные партии выступили против поправок, предупредив, что изменения рискуют подорвать независимое наблюдение за выборами и ослабить доверие к избирательному процессу в Армении .

Особенности избирательной системы

В мае 2021 года были приняты поправки к избирательному кодексу, согласно которым избирательный порог (барьер) для партий составляет 4% (ранее было 5%), для блоков из 3 партий — 8% (ранее 7%), для блоков из 4 и более партий — 10% .

В парламенте Армении гарантированы места для четырех национальных меньшинств – езидов, русских, ассирийцев и курдов . Каждой группе выделяется по одному мандату. Партии заранее включают в списки «меньшинственные» подсписки. После основного распределения мандатов ЦИК определяет, какая партия получает место конкретного меньшинства – по принципу наибольшего остатка голосов среди партий, включивших кандидата этого меньшинства.

Армянская система стремится обеспечить минимум три политические силы в парламенте. Если после распределения мандатов по Д’Ондту 1 в парламент проходят только 1–2 партии, то партия, занявшая следующее место по числу голосов (даже если не прошла порог), может получить мандаты, чтобы обеспечить третью фракцию. Это уникальная особенность армянской модели.

После официального объявления результатов выборов формируется парламентское большинство или коалиция, выдвигается кандидат в премьер‑министры, и формируется правительство. Чтобы парламент мог сформировать правительство, предусмотрен механизм обеспечения устойчивого большинства 2 – 52% мест в парламенте. Он была введен после конституционной реформы 2015 года, и до 2021 года необходимый процент составлял 54 .

Если ни одна партия или блок не набрала 52%, то партии могут объединиться после выборов, чтобы достичь нужного порога. Если такая коалиция не формируется, то система позволяет добавить мандаты победившей партии, чтобы довести ее до нужного процента. Если и это невозможно, проводится второй тур между двумя партиями или блоками, набравшими больше всего голосов. Победитель получает дополнительные мандаты для достижения 52% .

