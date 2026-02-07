Партии заявили о важности предстоящих выборов в Национальное собрание Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Политические партии и объединения Армении после того, как президент подписал указ о назначении парламентских выборов на 7 июня, написали на своих страницах в соцсетях о необходимости защищать интересы страны и проблемах, с которыми столкнулись ее граждане.

Как писал "Кавказский узел", президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о дате очередных выборов в Национальное собрание, они состоятся 7 июня. Еще до того, как была назначена точная дата, об участии в выборах заявили партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна и оппозиционный парламентский блок "Армения" второго президента Роберта Кочаряна. Также о намерении участвовать в предстоящих выборах в разное время заявляли АРФ "Дашнакцутюн", "Армянский национальный конгресс" первого президента Левона Тер-Петросяна, "Крылья единства" с экс-омбудсменом Армении Арманом Татояном, "Новая сила" с бывшим мэром Еревана Айком Марутяном, "Просвещенная Армения" с руководителем Эдмоном Марукяном и политическое движение "По-нашему" бизнесмена Самвела Карапетяна

После того, как президент Армении подписал указ о назначении даты выборов в Национальное собрание, некоторые политические партии не сделали никаких заявлений по этому поводу, другие же, если судить по их аккаунтам в Facebook*, уже приступили к предвыборной работе.

Так, партия "Гражданский договор" в первые же часы после уточнения даты выборов обсудила на своей странице, насчитывающей 143 тысячи подписчиков, подробности голосования за конкретный список кандидатов от партии, опубликовала бюллетени и прокомментировала процедуру выборов. Кроме того, обсуждались вопросы, касающиеся предвыборного штаба партии.

Одна из основных оппозиционных партий "Армения" Роберта Кочаряна посвятила несколько последних публикаций на своей странице критике премьер-министра страны Николая Пашиняна. Один из представителей партии Баграт Микоян, комментируя выборы, заявил, что на них большая часть людей пойдет, "чтобы наказать Пашиняна голосами". Также в одном из заявлений партии говорится, что ее представители не являются "реваншистами", они - представители "национальных сил, которые даже в сложившейся ситуации видят возможность защитить интересы страны".

Сам Роберт Кочарян предстоящие выборы на своей странице в соцсети пока не комментировал.

Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" на своей странице никак не прокомментировали выборы и назначения даты их проведения.

"Армянский национальный конгресс" Левона Тер-Петросяна (13 тысяч подписчиков) назвал предстоящие выборы "историческими". По словам кандидата в премьер-министры от партии Левона Зурабяна, если будет сделан неправильный выбор, то это "могут быть последние выборы в независимой истории Армении".

Партия бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна "Крылья единства" (14 тысяч подписчиков) прокомментировала грядущие выборы, отметив планы участвовать в них двух новых сил - своей политической инициативы и движения "По-нашему". "Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть людям веру, веру в свои силы, которые столько лет тратились впустую", - говорится, в частности, в заявлении партии.

Бывший мэр Еревана Айк Марутян (168 тысяч подписчиков) представляет свою партии "Новая сила" (18 тысяч подписчиков). Он обвинил "традиционную оппозицию" в том, что она находится в Николом Пашиняном "в постели друг с другом", а тем временем в стране скопилось столько проблем, которые напрямую влияют на условия жизни людей.

Партия "Просвещенная Армения" (20 тысяч подписчиков) Эдмона Марукяна объявила о начале регистрации внепартийных граждан, которые желают участвовать в выборах. Также одной из последних публикаций партии является вопрос энергетической безопасности страны.

Еще одна новая партия, политическое движение "По-нашему" Самвела Карапетяна (93 тысячи подписчиков) анонсировала ряд нововведений - так называемые "5 экономических шагов по укреплению страны", в частности, освобождение от налогов малого бизнеса и снижение цен. Одной из основных тем для публикаций являются преследование Николом Пашиняном политических оппонентов, в том числе самого Карапетяна.

Напомним, что владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января адвокат предпринимателя сообщил, что Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор.