Главная   /   Лента новостей
09:55, 12 января 2026

Прокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор

Самвел Карапетян. Фото: https://yerevan.today/ru/eti-vlasti-prevratili-politicheskoe-pole-v-czirk-samvel-karapetyan/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генпрокуратура Армении потребовала ужесточить меру пресечения Самвелу Карапетяну, переведенному под домашний арест. Защита настаивает на освобождении предпринимателя.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок ареста Самвела Карапетяна. Однако 30 декабря суд перевел предпринимателя под домашний арест. В тот же день Карапетян вышел из УИУ "Ереван-Кентрон".

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях.

Участники митинга в Ереване с портретами Самвела Карапетяна. Фото Алвард Григорян для
21:47 18.10.2025
Сторонники Карапетяна указали на необходимость перемен в стране
Для сохранения государственности Армении необходима смена власти, заявили участники митинга в Ереване. Представители движения "По-нашему" озвучили планы участвовать в выборах и добиваться смены власти мирным путем.

Генпрокуратура Армении обжаловала решение о переводе Самвела Карапетяна под домашний арест, сообщил адвокат предпринимателя Арам Вардеванян.

"Была подана апелляция на решение о помещении Самвела Карапетяна под домашний арест с требованием обязательного ареста Самвела Карапетяна", - приводит сегодня его слова News.am.

Адвокат отметил, что защита также подала жалобу на решение о домашнем аресте Карапетяна, добиваясь отмены меры пресечения.

"Нет никакого оправдания, нет никаких оснований, но есть исключительно незаконная, унизительная и отрицающая право позиция, согласно которой Самвел Карапетян должен быть арестован. Эта конкретная нелепость политического преследования продолжается уже около семи месяцев", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

В июле 2025 года 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию Карапетяна "Электрические сети Армении". 8 июля силовики пришли с обыском в офисы компании и в дом председателя совета директоров Нарека Карапетяна.

2 июля 2025 года прошли обыски в ереванском офисе компании "Ташир Групп". Причиной обысков стало уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег. 11 июля 2025 года Вагинак Казарян, директор принадлежащей Карапетяну компании "Ташир пицца", был арестован по делу о неуплате налогов.

Автор: "Кавказский узел"

