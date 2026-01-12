Прокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор

Генпрокуратура Армении потребовала ужесточить меру пресечения Самвелу Карапетяну, переведенному под домашний арест. Защита настаивает на освобождении предпринимателя.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок ареста Самвела Карапетяна. Однако 30 декабря суд перевел предпринимателя под домашний арест. В тот же день Карапетян вышел из УИУ "Ереван-Кентрон".

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях.

Сторонники Карапетяна указали на необходимость перемен в стране Для сохранения государственности Армении необходима смена власти, заявили участники митинга в Ереване. Представители движения "По-нашему" озвучили планы участвовать в выборах и добиваться смены власти мирным путем.

Генпрокуратура Армении обжаловала решение о переводе Самвела Карапетяна под домашний арест, сообщил адвокат предпринимателя Арам Вардеванян.

"Была подана апелляция на решение о помещении Самвела Карапетяна под домашний арест с требованием обязательного ареста Самвела Карапетяна", - приводит сегодня его слова News.am.

Адвокат отметил, что защита также подала жалобу на решение о домашнем аресте Карапетяна, добиваясь отмены меры пресечения.

"Нет никакого оправдания, нет никаких оснований, но есть исключительно незаконная, унизительная и отрицающая право позиция, согласно которой Самвел Карапетян должен быть арестован. Эта конкретная нелепость политического преследования продолжается уже около семи месяцев", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, перед арестом Самвел Карапетян выразил поддержку Армянской апостольской церкви после того, как премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года".

В июле 2025 года 65 депутатов парламента Армении поддержали законопроект, позволяющий национализировать компанию Карапетяна "Электрические сети Армении". 8 июля силовики пришли с обыском в офисы компании и в дом председателя совета директоров Нарека Карапетяна.

2 июля 2025 года прошли обыски в ереванском офисе компании "Ташир Групп". Причиной обысков стало уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег. 11 июля 2025 года Вагинак Казарян, директор принадлежащей Карапетяну компании "Ташир пицца", был арестован по делу о неуплате налогов.