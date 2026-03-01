Два бойца со Ставрополья объявлены убитыми на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Марченко и Андрей Рябинин из Георгиевского округа убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 915 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 15 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 913 бойцов из Ставропольского края.

Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750 Не менее 4297 бойцов из СКФО и 4454 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В школе станицы Незлобной состоялось торжественное открытие "парт героя", посвящённых выпускникам школы Денису Марченко и Андрею Рябинину, убитым в военной операции, сообщил 28 февраля в своем телеграм-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Подробности биографий и гибели бойцов в публикации не приведены. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 915 бойцов со Ставрополья.

Ранее о смерти участников СВО из Георгиевского округа стало известно 10 февраля. Тогда глава округа сообщил, что в военной операции убиты Кирилл Гордеев, Максим Попович и Андрей Сахаров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.