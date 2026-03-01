Боец из Туапсе убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Кравцов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 833 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 23 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 832 бойцов с Кубани.

В военной операции убит Александр Кравцов из Туапсе, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

"Саша родился и вырос в Туапсе. [...] Он всегда мечтал быть военным", - говорится в публикации. Прощание с Кравцовым состоится также в Туапсе, добавил депутат.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 833 бойцов с Кубани.

В предыдущий раз о смерти бойцов из Туапсинского округа стало известно 8 января. Тогда власти отчитались о вручении наград родственникам бойцов, убитых в военной операции

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов, в том числе с Кубани. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.