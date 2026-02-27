Боец из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сархан Мусаев из Кизляра убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1835 убитых там комбатантов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 27 февраля представители власти официально признали убитыми на Украине по меньшей мере 1834 бойцов из Дагестана.

О передаче семье убитого в военной операции Сархана Мусаева медали "Жукова" сообщила администрация Кизляра в Telegram-канале.

Подробности биографии военного и обстоятельства его гибели в сообщении администрации не приведены.

Администрация Кизляра в начале февраля 2026 года сообщала об убитых на Украине Мураде Асадулаеве, Шамиле Нурмагомедове, Дмитрие Ушакове, Юрие Котекине, Николае Смирнове и Мовсаре Картоеве.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боев на Украине как минимум 1835 комбатанта из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.