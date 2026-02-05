Шесть бойцов из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Кизляра передали награды близким шести военнослужащих, убитых в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1801 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 2 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1795 бойцов из Дагестана.

Мурад Асадулаев, Шамиль Нурмагомедов, Дмитрий Ушаков, Юрий Котекин, Николай Смирнов и Мовсар Картоев убиты в военной операции, сообщила администрация Кизляра в своем телеграм-канале.

Церемония передачи наград семьям военнослужащих прошла в военном комиссариате города Кизляр. Все бойцы были награждены орденом Мужества посмертно.

Ранее о смерти бойцов из Кизляра стало известно в мае 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Виктор Дербасов, Евгений Тихонов и Вячеслав Величкин.

Власти официально признали убитыми в военной операции более 8550 бойцов с юга России Не менее 4213 бойцов из СКФО и 4344 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1801 бойца из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено", - рассказала, в частности, мать одного из них.