Главная   /   Лента новостей
15:53, 4 февраля 2026

Стендапер Останин* приговорен к длительному сроку за шутки

Артемий Останин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артемия Останина осудили на 5 лет и 9 месяцев за монологи про безногого мужчину и воображаемый диалог с Иисусом Христом. Комик вину не признал. 

Как писал "Кавказский узел", вчера, 3 февраля, юморист из Ейска Артемий Останин, выступая на заседании суда в Москве, отверг обвинения и назвал потерпевших по делу "профессиональными доносчиками", однако извинился перед теми, кого могло задеть его выступление. Ранее обвинение запросило для Останина 5 лет и 11 месяцев колонии (на месяц меньше максимального срока по статье об экстремизме) со штрафом в 300 тысяч рублей. 

Уголовное дело в отношении стендапера из Ейска Артемия Останина было возбуждено после выступления, где он пошутил про инвалида без ног. Следствие увидело в его словах оскорбление участника военной операции, однако сам Останин утверждает, что пошутил про простого попрошайку. Во время допроса он извинился за свою шутку. Дело расследуется по статье о возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282 УК России), стендаперу грозит  до шести лет заключения.

Судья Мещанского районного суда Москвы Олеся Менделеева признала комика Артемия Останина виновным в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих из-за выступлений с монологом про безногого мужчину в метро и воображаемым диалогом с Иисусом Христом. По совокупности преступлений юмористу назначено 5 лет и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает РБК.

«Останин, понятен вам приговор?» — спросила судья, огласив приговор. «Земля вам вашей судебной практикой!», - цитирует ответ комика издание «Медиазона»**. Менделеева попыталась вновь озвучить назначенное Останину наказание, но тот перебил ее, сказав, что невиновен. «Значит, вам понятно», — резюмировала судья.

По версии обвинения, Артемий Останин, «имея широкие познания в области религиоведения, желая повышения популярности и узнаваемости своего канала», использовал в выступлениях «социально острые темы», связанные с религией. Для «оскорбления религиозных чувств верующих» комик создал организованную преступную группу, в которую вошли «неустановленные лица», — они, как указано в обвинительном заключении, подготавливали тексты коротких выступлений, подбирали площадку, организовывали концерты с участием Останина и их освещение в социальных сетях. ОПГ, настаивала прокурор, отличалась «сплоченностью, устойчивостью, высоким уровнем организованности и планирования», а ее участники находились в «длительных устоявшихся взаимоотношениях».

В качестве потерпевших по делу проходили Елена Зубарева, Светлана Кавеко, Василий Гусько и Татьяна Торбина. Они, согласно обвинению, посмотрели выступление Останина в интернете, почувствовали себя «униженными и оскорбленными» и написали заявления в правоохранительные органы. Часть из них ознакомилась с творчеством комика в соцсетях православного движения «Сорок сороков».

Адвокат юмориста Михаил Мещеряков указывал в прениях, что выступление с шуткой про мужчину без ног распространялось не Останиным, а в чужих телеграм-каналах, с которыми он никак не был связан. «Возможно, потерпевшие по нашему делу целенаправленно ищут в интернете материалы, которые оскорбляют их чувства», — сказал Мещеряков. Формулировку следствия про организованную преступную группу, занимавшуюся возбуждением ненависти или вражды, он назвал «существующей только в мыслях следователя» и нужной для утяжеления обвинения. Сторона защиты просила оправдать комика.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2025 года правозащитники признали Артемия Останина* политзаключенным. Останину* вменяется публичное возбуждение ненависти или вражды "с применением насилия или угрозой его применения", хотя в монологе о безногом попрошайке в метро не шло речи о насилии и угрозах. Без насилия и угроз насилием деяние Останина* следует квалифицировать как административное правонарушение с максимальным наказанием в виде 15 суток ареста, отметили правозащитники, призвав расследовать заявления комика о пытках и унижениях после задержания. 

На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина".

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

** внесено в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

