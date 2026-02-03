Боец из Южной Осетии убит в зоне СВО

В Южной Осетии прошли похороны Ацамаза Бураева, убитого в боевых действиях. С начала военной операции на Украине там были убиты не менее 42 бойцов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 29 января в Цхинвале похоронили Анатолия Джиоева и Дмитрия Козаева. С начала военной операции на Украине там были убиты не менее 41 бойца из Южной Осетии.

3 февраля в Цхинвале состоялись похороны жителя Южной Осетии Ацамаза Бураева, который был убит в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба президента Южной Осетии.

Ацамазу Бураеву было 36 лет, прослужил на 4-й гвардейской военной базе около десяти лет, пройдя путь от командира отделения до командира роты. Был награжден в декабре 2025 года медалью "Защитнику Отечества", посмертно - медалью "За ратный труд во имя мира".



На похоронах присутствовали президент Южной Осетии Алан Гаглоев, посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов, другие чиновники, говорится в публикации на официальном сайте.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 42 бойцов из Южной Осетии.

Ранее о смерти бойца из Цхинвала сообщалось 7 января 2026 года, тогда пресс-служба президента Южной Осетии отчиталась о похоронах Батрбега Остаева.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.