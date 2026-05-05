19:20, 5 мая 2026

Военный из Южной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Цхинвале состоялись похороны Романа Гиголаева, убитого в зоне военных действий. Всего в боях на Украине было убито более 50 комбатантов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля в Цхинвале был похоронен Рамаз Елдзаров, он стал по меньшей мере 52-м комбатантом из Южной Осетии, убитым в ходе боевых действий на Украине.

Потери Южной Осетии в боях на Украине вызвали вопросы о мотивах комбатантов. Из 52 южноосетинских бойцов, погибших в российской СВО, почти четверть объявлены убитыми за первые месяцы 2026 года. Дискуссия пользователей Facebook* о смерти комбатанта растянулась на 1,5 тысячи комментариев, авторы многих из них задались вопросами о мотивах бойцов.

В Цхинвале 5 мая похоронили Романа Гиголаева, который был убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщается сегодня на сайте президента Южной Осетии.

Рядовой Роман Гиголаев служил в 2002 году снайпером в рядах ВС Южной Осетии. В разные годы проходил службу в армии Российской Федерации, подразделениях Министерства обороны и государственной охраны Южной Осетии. В последнее время воевал в зоне СВО в составе штурмового подразделения 58-й армии.

Гиголаеву было 42 года. У него осталось двое детей. Был награжден медалью "Защитнику Отечества", уточнила пресс-служба президента.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 53 бойцов из Южной Осетии. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

12:59, 27 апреля 2026
Потери Южной Осетии в боях на Украине вызвали вопросы о мотивах комбатантов
16:58, 25 апреля 2026
Студент из Южной Осетии арестован в Тбилиси по делу о шпионаже
13:02, 24 апреля 2026
Смерть на СВО бойца из Южной Осетии вызвала дискуссию в соцсети
23:23, 22 апреля 2026
Боец из Южной Осетии убит на Украине
06:50, 21 апреля 2026
Военный из Южной Осетии убит на Украине
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
10:11, 3 мая 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
"Гражданской Платформе" отказали в помещении
14:33, 30 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Погибшие на Украине воспринимаются как герои
18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
05 мая 2026, 18:31
Спасатели в Карачаево-Черкесии разыскивают пропавших туристок из Астрахани

05 мая 2026, 15:05
Проезд по Кодорскому ущелью ограничен после схода селя

05 мая 2026, 11:14
Отчет о вывозе нефтепродуктов с побережья в Туапсе вызвал вопросы к властям

04 мая 2026, 22:58
Оглашен приговор политзаключенным Мурневу и Дудченко

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
