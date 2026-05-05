Военный из Южной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Цхинвале состоялись похороны Романа Гиголаева, убитого в зоне военных действий. Всего в боях на Украине было убито более 50 комбатантов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля в Цхинвале был похоронен Рамаз Елдзаров, он стал по меньшей мере 52-м комбатантом из Южной Осетии, убитым в ходе боевых действий на Украине.

Потери Южной Осетии в боях на Украине вызвали вопросы о мотивах комбатантов. Из 52 южноосетинских бойцов, погибших в российской СВО, почти четверть объявлены убитыми за первые месяцы 2026 года. Дискуссия пользователей Facebook* о смерти комбатанта растянулась на 1,5 тысячи комментариев, авторы многих из них задались вопросами о мотивах бойцов.

В Цхинвале 5 мая похоронили Романа Гиголаева, который был убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщается сегодня на сайте президента Южной Осетии.

Рядовой Роман Гиголаев служил в 2002 году снайпером в рядах ВС Южной Осетии. В разные годы проходил службу в армии Российской Федерации, подразделениях Министерства обороны и государственной охраны Южной Осетии. В последнее время воевал в зоне СВО в составе штурмового подразделения 58-й армии.

Гиголаеву было 42 года. У него осталось двое детей. Был награжден медалью "Защитнику Отечества", уточнила пресс-служба президента.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 53 бойцов из Южной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".