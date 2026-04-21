Военный из Южной Осетии убит на Украине
В Цхинвале состоялись похороны Ахсара Джиоева, убитого в зоне СВО. Всего в боях на Украине было убито не менее 51 комбатанта из Южной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", 14 апреля в Цхинвале был похоронен Александр Кочиев, он стал не менее чем 50 комбатантом из Южной Осетии, убитым в ходе боевых действий на Украине.
В Цхинвале 20 апреля похоронили Ахсара Джиоева с позывным Дуду, который был убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщает государственное информационное агентство "Рес".
Джиоеву было 29 лет, у него остались двое детей. Награжден медалью "Защитнику Отечества" (посмертно).
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 51 бойца из Южной Осетии.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
