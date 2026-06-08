Астраханцы два года добиваются от властей решения проблемы с инфраструктурой

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Жители астраханских Янго-Аула и Свободного поселка провели встречу с главой района, на которой обсудили благоустройство тротуаров, которого они добиваются уже два года.

Как информировал "Кавказский узел", жители астраханских Янго-Аула и Свободного поселка неоднократно направляли чиновникам обращения с требованием решить проблему с уличным освещением, привести в порядок дороги и тротуары, обустроить детские площадки, а также решить проблему с бродячими собаками и вывозом мусора. Власти оставляли эти обращения без реакции. В конце августа 2024 года власти Ленинского района Астрахани отчитались, что начали работу по включению Янго-Аула и Свободного поселка в госпрограммы по благоустройству.

Жители Свободного поселка и Янго-Аула провели встречу с главой Ленинской администрации Евгением Кругловым и депутатом городской думы 12-го округа Андреем Черничкиным. На повестке дня было благоустройство парковой зоны и тротуаров, сообщил активист Наиль Адельшинов.

"Парковая зона для жителей очень необходима, учитывая многотысячное население района. Где родители с детьми могли бы спокойно, недалеко от своего дома, проводить свой досуг, с детской и спортивной площадками, озеленением, освещением – всё для комфортного пребывания", – пояснил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Результаты есть. Проект на стадии разработки, финансирование имеется, что очень важно", – уточнил активист.

Адельшинов отметил, что относительно обновления тротуаров, речь идет об улице Новороссийской, на которой первый тротуар был проложен ещё в 1974 году и с тех пор не обновлялся. "Благодаря жителям и помощи властей, за последние пять лет, потихоньку, кусками данный тротуар обновляется", – написал он.

"И текущий год не станет исключением, работы будут вестись дальше", – отметил Адельшинов.

На 12.00 мск 8 июня на сайтах администраций Астрахани и Ленинского района Астрахани нет комментариев относительно просьбы жителей Янго-Аула и Свободного поселка благоустроить парковую зону и тротуары.

Напомним, жители Астраханской области периодически жалуются на проблему с инфраструктурой и благоустройством. Также, не добившись реакции чиновников, они неоднократно своими силами приводили в порядок объекты инфраструктуры.

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