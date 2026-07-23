Чиновник из Буйнакска отстранен от должности по ходатайству следствия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд временно отстранил от должности руководителя аппарата администрации Буйнакска, подозреваемого в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге.

Буйнакский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении подозреваемого от должности руководителя аппарата администрации городского округа. Следком рассматривает дело, в рамках которого чиновник подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге (часть 3 статьи 159 и часть 1 статьи 292 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый, являясь начальником управления архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений городского округа , вносил в муниципальные контракты и акты приемки ложные сведения о выполненных внутренних работах в служебных кабинетах, после чего похитил 112 691 рубль бюджетных средств.

Суд, рассмотрев ходатайство следователя, отстранил подозреваемого от занимаемой должности на период следствия, придя к выводу, что, сохраняя доступ к руководящему посту, он может продолжить противоправную деятельность, оказать давление на свидетелей и иных участников процесса либо уничтожить доказательства, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Дагестана.





