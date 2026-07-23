Боец из Ингушетии убит в зоне СВО

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Мовсар Кортоев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 205 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 18 июля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 204 бойцов из Ингушетии.

Мовсар Кортоев убит в военной операции на Украине, сообщила 22 июля администрация Назрановского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о вручении благодарственного письма его отцу, Магомет-Хану Кортоеву, который также участвовал в боевых действиях в зоне СВО.

Ранее о смерти участника СВО из Назрановского района стало известно в начале мая. Тогда администрация района сообщила, что в боевых действиях на Украине убит Ваха Яндиев.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 205 бойцов из Ингушетии.

Власти признали убитыми на Украине не менее 9450 бойцов с юга России Не менее 4694 бойцов из СКФО и 4756 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.