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Кавказский узел

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07:23, 17 июля 2026

Силовики нашли в доме жителя Ингушетии гранаты и патроны

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов возбуждено после того, как силовики нашли в доме жителя села Плиево три гранаты и 58 патронов.

Как писал "Кавказский узел", в конце июня Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил 30-летнего Мухаммада Марзиева к шести годам колонии за незаконное приобретение и хранение взрывного устройства.

Сотрудники полиции в Ингушетии в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мак-2026" провели обыска в доме жителя села Плиево, в ходе которых обнаружили в сарае три гранаты, запалы к ним и 58 патронов, пишет 16 июля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

По данным экспертизы, найдены две ручные дымовые пластмассовые гранаты РГД-П, противотанковая ручная кумулятивная граната РКГ-ЗЕМ и 58 боевых патронов калибра 5,45 мм. Хозяин дома заявил, что боеприпасы принадлежали его покойному брату, который умер в 2000 году.

Возбуждены уголовные дела по факту незаконного хранения боеприпасов.

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Автор: "Кавказский узел"

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