Родные Идриса Зязикова добились его обследования в Москве
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18-летнего жителя Ингушетии Идриса Зязикова отправили обратно в Москву для медицинского обследования после заявлений его родных о принудительном подписании контракта.
"Кавказский узел" писал, что 18-летнего жителя Ингушетии Идриса Зязикова, по утверждению его близких, принудили заключить контракт на военную службу, несмотря на диагностированное у него неврологическое заболевание. По словам дяди, люди, связанные с министерством обороны, купили Зязикову билет в Москву, убедив его, что он едет на работу. В Москве его задержали, заставили подписать контракт и отправили вместе с другими контрактниками в Ростов-на-Дону.
Идриса Зязикова везут обратно в Москву для медицинского обследования, сообщил его дядя Шамиль Булгучев.
"Идрис отправил мне голосовое сообщение. Он сказал, что едет в Москву, будет там уже завтра вечером (7 июля), а на следующий день ( 8 июля) его должны повезти на медицинское обследование. Врачи должны провести полную проверку его состояния здоровья и определить дальнейшие действия", - рассказал он корреспонденту “Кавказского узла”.
Он попросил отца Идриса немедленно поехать в Москву вместе с юристом и со всеми медицинскими справками и вместе с юристом. Родственник опасается, что “в любой момент Идриса могут снова забрать”.
"Я думаю, что шанс есть, если действовать быстро. Если никто не поедет, они могут просто оформить заключение, будто он полностью годен к службе, и отправить его в зону боевых действий на территории Украины. Отец пообещал мне, что поедет в Москву", - добавил Булгучев.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"