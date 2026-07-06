Родные Идриса Зязикова добились его обследования в Москве

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18-летнего жителя Ингушетии Идриса Зязикова отправили обратно в Москву для медицинского обследования после заявлений его родных о принудительном подписании контракта.

"Кавказский узел" писал, что 18-летнего жителя Ингушетии Идриса Зязикова, по утверждению его близких, принудили заключить контракт на военную службу, несмотря на диагностированное у него неврологическое заболевание. По словам дяди, люди, связанные с министерством обороны, купили Зязикову билет в Москву, убедив его, что он едет на работу. В Москве его задержали, заставили подписать контракт и отправили вместе с другими контрактниками в Ростов-на-Дону.

Идриса Зязикова везут обратно в Москву для медицинского обследования, сообщил его дядя Шамиль Булгучев.

‎"Идрис отправил мне голосовое сообщение. Он сказал, что едет в Москву, будет там уже завтра вечером (7 июля), а на следующий день ( 8 июля) его должны повезти на медицинское обследование. Врачи должны провести полную проверку его состояния здоровья и определить дальнейшие действия", - рассказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

‎Он попросил отца Идриса немедленно поехать в Москву вместе с юристом и со всеми медицинскими справками и вместе с юристом. Родственник опасается, что “в любой момент Идриса могут снова забрать”.

‎"Я думаю, что шанс есть, если действовать быстро. Если никто не поедет, они могут просто оформить заключение, будто он полностью годен к службе, и отправить его в зону боевых действий на территории Украины. ‎Отец пообещал мне, что поедет в Москву", - добавил Булгучев.