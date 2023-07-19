Кумпилов Мурат Каральбиевич

19 июля 2023, 14:14

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Мурат Кумпилов - государственный деятель, в 2008 - 2016 годах возглавлявший правительство Адыгеи, с 2017 года — глава Адыгеи.

Под санкциями

18 июля 2023 года Великобритания внесла главу Адыгеи Мурата Кумпилова в санкционный список. Санкции в отношении Мурата Кумпилова и еще нескольких человек введены Лондоном из-за того, что они "сыграли ... роль в ... программе депортации" детей с Украины, сказано в сообщении британского МИД.

23 июня 2022 года Мурат Кумпилов был включен в список 11-го пакета санкций Евросоюза против России. .

24 февраля 2023 года глава Адыгеи был внесен в список лиц, против которых введены санкции Минфином США."В обязанности губернаторов Российской Федерации входит призыв граждан на <военную операцию> на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США.

Второй срок

11 сентября 2022 года депутаты Госсовета - Хасэ Адыгеи в ходе тайного голосования единогласно избрали Мурата Кумпилова на второй срок. За него проголосовали все 49 депутатов, присутствовавших на заседании

21 июля 2022 года администрация президента и «Единая Россия» провели консультации по кандидатуре Мурата Кумпилова на должность главы Адыгеи в преддверии выборов, намеченных на 11 сентября 2022 года. Его кандидатуру поддержали партия «Родина», Российская партия свободы и справедливости, "Зеленая альтернатива", Российская экологическая партия «Зеленые», Казачья партия РФ, Партия прогресса, "Гражданская сила, Демократическая партия России.

Кандидатами стали Мурат Кумпилов и депутаты Госсовета-Хасе Евгений Грунин и Александр Лобода, их кандидатуры были внесены президентом на рассмотрение парламентариев.

В должности главы Адыгеи

12 января 2017 года на встрече с главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым Владимир Путин одобрил как его намерение уйти в отставку, так и предложение назначить главой республики Мурата Кумпилова. В тот же день президент подписал указ о назначении спикера парламента Адыгеи Мурата Кумпилова врио главы республики.

10 сентября того же года депутаты парламента Адыгеи единогласно избрали главой республики Мурата Кумпилова, после чего состоялась его инаугурация. Кандидатами на этот пост были также председатель комитета республиканского парламента по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода и гендиректор ОАО "Зарем" Шамсудин Пшизов.

При этом выборы главы Адыгеи впервые были проведены по новым правилам, из числа кандидатов, утвержденных президентом России, так как парламент республики 23 марта 2016 года проголосовал за отмену прямых выборов главы.

Общие сведения

Родился 27 февраля 1973 года в ауле Уляп Красногвардейского района Адыгейской АО, РСФСР. В 1990 году закончил Уляпскую среднюю школу №9.

В 1994 году окончил Ростовский институт народного хозяйства по специальности "Экономика и предпринимательская деятельность".

М.Кумпилов - племянник жены президента Адыгеи Асланчерия Тхакушинова .

Профессиональная карьера

С июля 1993 по июль 1994 года Мурат Кумпилов работал инженером по снабжению и сбыту ассоциации "Промагрос" г. Ростов-на-Дону.

С 1994 году М.Кумпилов занимал должность главного ревизор-контролер Красногвардейского Управления федерального казначейства Министерства финансов по Республике Адыгея. В сентябре 1997 году переведен на должность начальника Красногвардейского отделения казначейства.

В правительстве Адыгеи

В октябре 1998 года Мурат Кумпилов был назначен руководителем Красногвардейского отделения Управления федерального казначейства Министерства финансов по Республике Адыгея.

В октябре 1999 году М.Кумпилова приняли на должность руководителя инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красногвардейскому району.

В январе 2002 года М.Кумпилов переведен на должность заместителя руководителя Межрайонной ИМНС РФ №1 по Республике Адыгея, в декабре 2002 года назначен руководителем Межрайонной ИМНС №1 по Республике Адыгея.

9 апреля 2008 года М.Кумпилов был назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Республики Адыгея, а 12 мая 2008 года - исполняющим обязанности премьер-министра Республики Адыгея.

28 мая 2008 года Мурат Кумпилов стал премьер-министром Республики Адыгея.

28 сентября 2016 года М.Кумпилов указом главы республики Аслана Тхакушинова был освобожден от должности в связи с избранием его депутатом Госсовета-Хасэ.

В тот же день делегаты конференции реготделения "Единой России" выдвинули М.Кумпилова на пост председателя государственного Совета-Хасэ республики.

Скандалы

5 июля 2009 года М.Кумпилов был задержан в Кавказском заповеднике в составе группы вооруженных людей без разрешительных документов . Уголовное дело по факту нахождения на территории заповедника с оружием в отношении Кумпилова возбуждено не было.

Примечания: