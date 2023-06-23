23 июня 2023, 15:45

Главы трех регионов юга России и чеченские чиновники попали под санкции ЕС

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Главы Кубани, Ставрополья и Адыгеи, а также глава правительства Чечни и омбудсмен Чечни включены в санкционный список Евросоюза.

"Кавказский узел" писал, что ранее в отношении глав регионов юга России и республик Северного Кавказа неоднократно вводились различные санкции. Так, 24 февраля стало известно, что Минфин США включил в свой санкционный список ряд губернаторов юга России. 28 февраля власти Украины ввели санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, омбудсмена республики Мансура Солтаева, первых заместителей губернатора Ростовской области Игоря Гуськова и Виктора Гончарова, а также омбудсмена Ростовской области Ирины Черкасовой и омбудсмена Дагестана Марины Ежовой. 

Евросоюз сегодня ввел в действие 11-й пакет санкций против России, говорится в публикации на сайте Официального журнала ЕС. Санкции введены против 71 гражданина России. 

В списки включены губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, а также глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Кроме этого под санкции попали омбудсмен Чечни Мансур Солтаев и глава правительства Чечни Муслим Хучиев, указано в сообщении.

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Примечание:

"Грузинские аналитики оценили перспективы роста миграции в Россию после отмены виз", "Amnesty International указала ООН на нарушения прав человека в Чечне", "Глава Кубани сообщил о пожаре на Афипском НПЗ".

Автор: "Кавказский узел"

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