Чиновники регионов Юга России попали под украинские санкции

27 февраля 2023, 12:24

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Власти Украины ввели санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, омбудсмена республики Мансура Солтаева, первых заместителей губернатора Ростовской области Игоря Гуськова и Виктора Гончарова, а также омбудсмена Ростовской области Ирины Черкасовой и омбудсмена Дагестана Марины Ежовой.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее в отношении глав регионов юга России и республик Северного Кавказа неоднократно вводились различные санкции. Так, 24 февраля стало известно, что Минфин США включил в свой санкционный список губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, главу Калмыкии Бату Хасикова, главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главу Адыгеи Мурата Кумпилова, главу Дагестана Сергея Меликова, и главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против организаций и граждан России. В частности под санкции подпала уроженка Волгограда легкоатлетка Елена Исинбаева. Ограничения введены сроком на 50 лет, передал сегодня ТАСС.

Санкции предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов и запрет вывода капиталов за пределы страны.

Также санкции, сроком на 10 лет введены против председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, главы исполкома реготделения "Единой России" в Чечне Адлана Динаева, уполномоченного при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марины Ежовой, сообщило РИА "Новости".

Ограничения также распространяются на первых заместителей губернатора Ростовской области Игоря Гуськова и Виктора Гончарова. Заместителей губернатора Ростовской области Вадима Артемова, Михаила Корнеева, Игоря Сорокина и Артема Хохлова. А также на министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, министра сельского хозяйства и продовольствия этого же региона Константина Рачаловского, министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна и уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Ирину Черкасову.

Напомним, ранее санкции, в том числе США и Японии, были введены в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. 30 ноября власти Великобритании включили в связи со спецоперацией на Украине в санкционный список главу Дагестана Сергея Меликова. Оба политика после этого заявили, что новость о том, что против них введены ограничения, они восприняли равнодушно.

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