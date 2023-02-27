27 февраля 2023, 12:24

Чиновники регионов Юга России попали под украинские санкции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Украины ввели санкции в отношении председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, омбудсмена республики Мансура Солтаева, первых заместителей губернатора Ростовской области Игоря Гуськова и Виктора Гончарова, а также омбудсмена Ростовской области Ирины Черкасовой и омбудсмена Дагестана Марины Ежовой. 

Как сообщал "Кавказский узел", ранее в отношении глав регионов юга России и республик Северного Кавказа неоднократно вводились различные санкции. Так, 24 февраля стало известно, что Минфин США включил в свой санкционный список губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, главу Калмыкии Бату Хасикова, главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главу Адыгеи Мурата Кумпилова, главу Дагестана Сергея Меликова,  и главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против организаций и граждан России. В частности под санкции подпала уроженка Волгограда легкоатлетка Елена Исинбаева. Ограничения введены сроком на 50 лет, передал сегодня ТАСС.

Санкции предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов и запрет вывода капиталов за пределы страны.

Также санкции, сроком на 10 лет введены против председателя правительства Чечни Муслима Хучиева, уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, главы исполкома реготделения "Единой России" в Чечне Адлана Динаева, уполномоченного при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марины Ежовой, сообщило РИА "Новости".

Ограничения также распространяются на первых заместителей губернатора Ростовской области Игоря Гуськова и Виктора Гончарова. Заместителей губернатора Ростовской области Вадима Артемова, Михаила Корнеева, Игоря Сорокина и Артема Хохлова. А также на министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, министра сельского хозяйства и продовольствия этого же региона Константина Рачаловского, министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна и уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Ирину Черкасову.

Напомним, ранее санкции, в том числе США и Японии, были введены в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. 30 ноября власти Великобритании включили в связи со спецоперацией на Украине в санкционный список главу Дагестана Сергея Меликова. Оба политика после этого заявили, что новость о том, что против них введены ограничения, они восприняли равнодушно.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Евросоюз продлил санкции против двух чеченских силовиков", "Власти Сочи и отельеры оценили влияние санкций на весенний курортный сезон", "Экономисты и юристы обсудили влияние санкций против России на Армению".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 февраля 2023, 11:28

  • Отчет чиновников о развитии туризма вызвал скепсис жителей Кабардино-Балкарии

    В 2022 году Кабардино-Балкарию посетило 1,2 млн туристов, что на 11% больше, чем годом ранее. Доход от туризма составил 22 млрд рублей, отчитались власти республики. Местные жители заявили в соцсети, что из-за дороговизны им недоступны курорты и санатории, эффекта от дохода с туризма они не увидели, так как инфраструктура не улучшается.

27 февраля 2023, 10:29

  • Комментаторы дагестанского паблика ответили на требование Даудова вернуть вайнахам жилье

    Заселение лакцев в дома в бывшем Ауховском районе, из которого были депортированы вайнахи, происходило принудительно, и эти люди также были лишены своего жилья. Их потомки не должны нести ответственность за сталинские депортации, заявили пользователи дагестанского паблика в Instagram* в ответ на требование спикера парламента Чечни Магомеда Даудова вернуть дома потомкам депортированных вайнахов.

27 февраля 2023, 09:31

27 февраля 2023, 08:39

  • Аварийное состояние общежития в Каспийске дало повод для критики властей

    Жительница одного из общежитий в Каспийске сняла на видео его ветхие помещения и пожаловалась на антисанитарию, в которой приходится жить людям. Просмотревшие этот ролик пользователи соцсети раскритиковали власти за равнодушие к проблеме жильцов аварийного общежития. Они призвали чиновников переселить людей в новое жилье.

27 февраля 2023, 07:46

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи