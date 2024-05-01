Разгон акции протеста 30 апреля в Тбилиси. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Paper Kartuli от 30.04.24, https://t.me/paperkartuli/12376

01 мая 2024, 16:28

Активисты потребовали расследовать действия полиции на митинге в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики неправомерно разогнали мирный митинг против закона "О прозрачности иностранного влияния", использовав избыточную силу, в том числе против журналистов, заявили неправительственные организации, потребовав расследовать действия полиции. Специальная следственная служба отчиталась о начале расследования по статье о превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", днем 30 апреля противники закона об иноагентах попытались заблокировать здание парламента Грузии, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Вечером полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а также водомет. Силовики избили лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" и оппозиционного депутата. Сегодня полиция отчиталась о 63 задержанных на акции протеста.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

На митинге против закона "О прозрачности иностранного влияния" сотрудники правоохранительных органов помешали работе 10 журналистов, в отношении ряда из них применены сила и спецсредства, сообщила сегодня неправительственная организация "Медиа-омбудсмен" на своей странице в Facebook*.

 "ОМОН распылил перцовый баллончик на телеоператора Нико Кокаю телеканала "ТВ Пирвели", помешал работе журналистов Лики Закаашвили и Мамуки Мгалоблишвили интернет-издания Publika, препятствовал журналистам и операторам телеканала "Пирвели" Нануке Каджае и Давиду Берадзе, также мешали работе журналистов Георгия Шемтарули, Мариам Макасарашвили и Дианы Чиргадзе. ОМОН избил журналиста Робби Заридзе интернет-издания ifact.ge, также атаке силовиков подверглась журналистка CNews Гига Гелхвиидзе", - говорится в сообщении.

В интересах журналистов и операторов организация "Медиа-омбудсмен" обратилась в Специальную следственную службу и призвала расследовать нападения на журналистов и действия полиции.

Грузинские НПО создали коалицию, которая защищает пострадавших на митингах, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист НПО "Центр социальной справедливости" Гиро Имнадзе. По его словам, кого из пострадавших будет защищать "Центр социальной справедливости", пока не определено. 

Неправительственная организация "Институт исследований демократии" заявила, что "публичные кадры подтверждают, что протест не сопровождался насилием ни на одном из этапов". "Следовательно, в связи с  мирным поведением большинства участников собрания, разгон митинга не имел правовых оснований", говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Силовики продолжили преследование протестующих в метро. Стоп-кадр видео из Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет соцсетью, запрещена в России)"Мауцкебели" от 01.05.24, https://www.facebook.com/mautskebeli.geТелекомпания "Мауцкебели" распространила кадры, как полицейские преследуют и бьют граждан в фойе станции метро "Площадь Свободы". Один полицейский толкает человека на эскалаторе.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гиги Джоходзе, который недавно получил штраф за участие в митинге, вчера поперек дороги у дома правосудия встал автобус-гармошка, который отрезал полицию от протестующих. "Другие грузовики и другие автобусы последовали за ним и перекрыли дорогу. Во время разгона спецназовцы прошли маршем до площади Республики, преследуя демонстрантов", - сообщил он.

По данным Специальной следственной службы, начато расследование по фактам применения силы в отношении протестующих против российского законодательства. "30 апреля и 1 мая 2024 года во время акций протеста у здания парламента Грузии в связи со случаями применения силы в отношении протестующих Специальной следственной службой проводится расследование о возможном превышением должностных полномочий", - привело сообщение ведомства "Мтавари архи".

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Примечание:

"Представителю Саакашвили потребовалась медпомощь после избиения на акции протеста", "Политологи Грузии оценили вероятность отмены безвизового режима с ЕС на фоне протестов", "Заза Саралидзе объявил голодовку в знак протеста против закона об иноагентах".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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