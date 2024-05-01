Активисты потребовали расследовать действия полиции на митинге в Тбилиси

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Силовики неправомерно разогнали мирный митинг против закона "О прозрачности иностранного влияния", использовав избыточную силу, в том числе против журналистов, заявили неправительственные организации, потребовав расследовать действия полиции. Специальная следственная служба отчиталась о начале расследования по статье о превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", днем 30 апреля противники закона об иноагентах попытались заблокировать здание парламента Грузии, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Вечером полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а также водомет. Силовики избили лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" и оппозиционного депутата. Сегодня полиция отчиталась о 63 задержанных на акции протеста.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". 30 апреля парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта во втором чтении. Обсуждение законопроекта в парламенте проходит на фоне массовых протестов в стране. Грузинская оппозиция и ее сторонники называют проект закона "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

На митинге против закона "О прозрачности иностранного влияния" сотрудники правоохранительных органов помешали работе 10 журналистов, в отношении ряда из них применены сила и спецсредства, сообщила сегодня неправительственная организация "Медиа-омбудсмен" на своей странице в Facebook*.

"ОМОН распылил перцовый баллончик на телеоператора Нико Кокаю телеканала "ТВ Пирвели", помешал работе журналистов Лики Закаашвили и Мамуки Мгалоблишвили интернет-издания Publika, препятствовал журналистам и операторам телеканала "Пирвели" Нануке Каджае и Давиду Берадзе, также мешали работе журналистов Георгия Шемтарули, Мариам Макасарашвили и Дианы Чиргадзе. ОМОН избил журналиста Робби Заридзе интернет-издания ifact.ge, также атаке силовиков подверглась журналистка CNews Гига Гелхвиидзе", - говорится в сообщении.