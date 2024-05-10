Закон Грузии «О прозрачности иностранного влияния» (проект с пояснительной запиской)

10 мая 2024, 22:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузинская правящая партия, владея большинством в парламенте, утвердила в первом и втором чтениях законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Аналогичный документ, проект закона об иноагентах, "Грузинская мечта" пыталась провести еще в феврале 2023 года, но тогда вынужденно отказалась от него под натиском оппозиции. Вторая попытка принять спорный закон под новым названием также вызвала массовые протесты, однако политическое руководство страны намерено утвердить документ в третьем, окончательном чтении 17 мая. "Кавказский узел" публикует текст законопроекта, принятого во втором чтении.

Перевод на основе текста законопроекта, размещенного на сайте парламента Грузии, выполнила Екатерина Бокоева для "Кавказского узла"

Пояснительная записка к проекту Закона Грузии «О прозрачности иностранного влияния»

а) общая информация о законопроекте:

а.а) причина принятия законопроекта:

а.а.а) проблема, решение которой является целью законопроекта:

Целью законопроекта является обеспечение прозрачности иностранного влияния. Исходя из этого, необходимо принятие законодательного акта, определяющего понятие организации, проводящей интересы иностранной силы, и регулирующего вопрос регистрации соответствующих субъектов в качестве организаций, проводящих интересы иностранной силы, и другие вопросы, связанные с прозрачностью их деятельности. При этом важно, чтобы указанный законодательный акт служил только цели информирования и не ограничивал субъектов, зарегистрированных в качестве организаций, проводящих интересы иностранной силы, в осуществлении ими обычной деятельности.

Следует учесть, что схожие законодательство и практика существуют в таких странах, как, например, США, Австралия, Израиль; в частности, в США действует Акт о регистрации агентов иностранного влияния (Foreign Agents Registration Act (FARA)) ; в 2018 году Австралия по образцу закона США приняла Акт о системе прозрачности иностранного влияния (Foreign Influence Transparency Scheme Act (FITSA)) ; израильский Кнессет в 2016 году внес аналогичное изменение в Закон об обязательстве по выявлению субъектов, поддерживаемых иностранными политическим партиями , от 2011 года.

Таким образом, представленный законопроект разъясняет понятие организации, проводящей интересы иностранной силы, и в целях обеспечения прозрачности иностранного влияния регулирует вопрос регистрации субъекта в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и другие вопросы, связанные с прозрачностью деятельности организации, проводящей интересы иностранной силы.

а.а.б) необходимость принятия закона для решения существующей проблемы:

Вопрос, указанный в подпункте «а.а.а», исходя из его цели и сути требует осуществления законодательного изменения.

а.б) ожидаемые результаты от законопроекта:

В результате принятия законопроекта урегулируется вопрос, указанный в подпункте «а.а.а».

а.в) основная суть законопроекта:

Законопроектом регулируются в основном следующие вопросы:

– понятия организации, проводящей интересы иностранной силы, и иностранной силы;

– вопрос регистрации субъекта в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы;

– вопрос обеспечения публичности заявки на регистрацию в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, других надлежащих документов и Реестра организаций, проводящих интересы иностранной силы;

– вопрос представления ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы;

– вопрос отмены регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы;

– вопрос осуществления мониторинга в целях выявления организации, проводящей интересы иностранной силы, или поверки выполнения требований, определенных законопроектом;

– вопрос возложения административной ответственности за уклонение от регистрации в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, или за невыполнение соответствующих требований, определенных законопроектом.

а.г) связь законопроекта с правительственной программой и планом действий в соответствующей сфере, в случае наличия такового (в случае с законопроектом, инициированным Правительством Грузии):

Законопроект не инициирован Правительством Грузии.

а.д) принцип выбора даты вступления законопроекта в силу, а в случае применения к закону обратной силы – соответствующее обоснование в связи с указанным:

Основная часть законопроекта вводится в действие на 60-й день после опубликования, так как исходя из содержания норм законопроекта необходим определенный подготовительный период.

Пункт первый статьи 10 и статья 11 законопроекта вводится в действие по опубликовании, так как они исходя из их цели и содержания не требуют установления более позднего срока задействования.

Согласно законопроекту, надлежащий субъект, который по данным (по обстоятельствам) за 2023 год удовлетворяет установленные законопроектом критерии организации, проводящей интересы иностранной силы, обязан в установленный законопроектом срок через юридическое лицо публичного права – Дом юстиции обратиться с письменным заявлением (в материальной форме) в юридическое лицо публичного права – Национальное агентство публичного реестра и требовать регистрации в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, после чего осуществляются соответствующие процедуры, установленные законопроектом. Существование данной нормы необходимо, так как в случае ее отсутствия обязательство по регистрации в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, не распространилось бы на субъектов, которые по данным (по обстоятельствам) за 2023 год удовлетворяют критерии организации, проводящей интересы иностранной силы, установленные законопроектом.

а.е) причины рассмотрения законопроекта в ускоренном порядке и соответствующее обоснование (если инициатор требует рассмотрения законопроекта в ускоренном порядке):

Нет требования о рассмотрении и принятии законопроекта в ускоренном порядке.

б) оценка финансового влияния законопроекта в среднесрочный период (год задействования законопроекта и последующие 3 года):

б.а) источник финансирования необходимых расходов в связи с принятием законопроекта:

Принятие законопроекта не повлечет выделения дополнительных расходов из государственного бюджета Грузии. Исходя из законопроекта расходы покроются за счет ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом Грузии для Министерства юстиции Грузии и юридического лица публичного права, действующего в сфере управления Министерства юстиции Грузии, – Национального агентства публичного реестра.

б.б) влияние законопроекта на доходную часть государственного бюджета, республиканского бюджета автономной республики или (и) бюджета муниципалитета:

Законопроект предусматривает вопрос наложения на правонарушителя штрафа за уклонение от регистрации в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, или за невыполнение соответствующих требований, определенных законопроектом. Размер этих штрафов будет зависеть от количества фактов совершения указанных правонарушений.

б.в) влияние законопроекта на расходную часть государственного бюджета, республиканского бюджета автономной республики или (и) бюджета муниципалитета:

Размер расходов Министерства юстиции Грузии и юридического лица публичного права, действующего в сфере управления Министерства юстиции Грузии, – Национального агентства публичного реестра, связанных с исполнением законопроекта, будет зависеть от количества фактов производства по соответствующим делам, и расходы покроются за счет ассигнований, предусмотренных государственным бюджетом Грузии для Министерства юстиции Грузии и Национального агентства публичного реестра.

б.г) новые финансовые обязательства государства, с указанием прямых финансовых обязательств (внутренних или внешних обязательств), подлежащих взятию государством или входящим в его систему ведомством под влиянием законопроекта:

Законопроект не предусматривает взятие государством на себя новых финансовых обязательств.

б.д) ожидаемые финансовые последствия в результате принятия законопроекта для лиц, в отношении которых распространяется действие законопроекта, с указанием характера и направления влияния на физических лиц и юридические лица, которые могут оказаться под прямым влиянием действий, определенных законопроектом:

Законопроект рассматривает вопрос наложения штрафа на правонарушителя за уклонение от регистрации в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, или за невыполнение соответствующих требований, определенных законопроектом. Размер этих штрафов будет зависеть от количества фактов совершения указанных правонарушений.

б.е) размер установленного законопроектом налога, сбора или другого вида платежа (денежного взноса) в соответствующем бюджете и принцип определения размера:

Законопроект рассматривает вопрос наложения штрафа на правонарушителя за уклонение от регистрации в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, или за невыполнение соответствующих требований, определенных законопроектом. При определении размера этих штрафов будет учитываться вопрос о том, чтобы они имели превентивный эффект в отношении совершения соответствующих административных правонарушений.

б1) оценка влияния законопроекта на правовое положение ребенка:

Законопроект не влияет на правовое положение ребенка.

б2) оценка ожидаемого влияния законопроекта на положение с гендерным равенством:

Законопроект не имеет ожидаемого влияния на положение с гендерным равенством.

в) законопроект по отношению к международным правовым стандартам:

в.а) законопроект по отношению к праву Евросоюза:

Законопроект не противоречит праву Евросоюза.

в.б) законопроект по отношению к обязательствам, связанным с членством Грузии в международных организациях:

Законопроект не противоречит обязательствам, связанным с членством Грузии в международных организациях.

в.в) законопроект по отношению к двусторонним и многосторонним договорам и соглашениям Грузии, а также в случае наличия договора/соглашения, с которым связана подготовка законопроекта, – его соответствующая статья или (и) часть:

Законопроект не противоречит двусторонним и многосторонним договорам и соглашениям Грузии. Подготовка законопроекта не связана с таким договором/соглашением.

в.г) в случае наличия, правовой акт Евросоюза, обязательство по сближению с которым вытекает из «Соглашения об ассоциации между Грузией, с одной стороны, и Евросоюзом и Европейским сообществом по атомной энергии и государствами – их членами, с другой:

Отсутствие такового.

г) консультации, полученные в процессе подготовки законопроекта:

г.а) государственные, негосударственные или (и) международные организации/учреждения, эксперты, рабочие группы, принявшие участие в разработке законопроекта, в случае наличия таковых:

Отсутствие таковых.

г.б) оценка принявшей участие в разработке законопроекта организации/учреждения, рабочей группы, эксперта по законопроекту, в случае наличия таковой:

Отсутствие таковой.

г.в) опыт других стран в сфере имплементации схожих с законопроектом законов; обзор опыта, послужившего примером при подготовке законопроекта, в случае подготовки такого обзора:

Правовое регулирование и практика, схожие с правовым регулированием вопроса, представленного в законопроекте, существуют в таких странах, какими являются, например, США, Австралия, Израиль; в частности, в США действует Акт о регистрации агентов иностранного влияния (Foreign Agents Registration Act (FARA)); в 2018 году Австралия по образцу закона США приняла Акт о системе прозрачности иностранного влияния (Foreign Influence Transparency Scheme Act (FITSA)); израильский Кнессет в 2016 году внес аналогичное изменение в Закон об обязательстве по выявлению субъектов, поддерживаемых иностранными политическим партиями, от 2011 года.

д) автор законопроекта:

Парламентская фракция «Грузинская мечта» («Картули оцнеба»).

е) инициатор законопроекта:

Парламентская фракция «Грузинская мечта» («Картули оцнеба»).



Закон Грузии «О прозрачности иностранного влияния»

Статья 1. Цель и сфера действия Закона

Настоящий Закон в целях обеспечения прозрачности иностранного влияния регулирует вопрос регистрации субъекта в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и другие вопросы, связанные с прозрачностью деятельности организации, проводящей интересы иностранной силы. Настоящий Закон не ограничивает деятельность субъекта, зарегистрированного в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, на основании настоящего Закона.

Статья 2. Организация, проводящая интересы иностранной силы

Для целей настоящего Закона организациями, проводящими интересы иностранной силы, являются:

а) непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, которое не учреждено административным органом, которое не является Национальной спортивной федерацией Грузии, предусмотренной Законом Грузии «О спорте», или учреждением крови, предусмотренным Законом Грузии «О качестве и безопасности крови человека и ее компонентов», и источником более 20 процентов общего дохода которого в течение календарного года является иностранная сила;

б) вещатель, предусмотренный Законом Грузии «О вещании», источником более20 процентов общего некоммерческого дохода которого в течение календарного года является иностранная сила;

в) юридическое лицо, которое единолично или совместно с другим лицом владеет действующими в Грузии печатными средствами массовой информации и источником более20 процентов общего некоммерческого дохода которого в течение календарного года является иностранная сила;

г) юридическое лицо, которое единолично или совместно с другим лицом владеет или (и) использует Интернет-домен или (и) Интернет-хостинг, предназначенные для средств Интернета, распространяющих массовую информацию на государственном языке Грузии, и источником более 20 процентов общего некоммерческого дохода которого в течение календарного года является иностранная сила.

Для целей настоящей статьи под «доходом» подразумеваются денежная сумма и иное материальное благо, имеющее имущественную ценность (любая движимая или недвижимая вещь). Расчет стоимости дохода не в виде денежной суммы для целей настоящей статьи производится по его рыночной цене. Для целей пункта первого настоящей статьи считается, что соответствующим субъектом, предусмотренным тем же пунктом, получен доход, если указанному субъекту передана денежная сумма или он стал собственником либо пользователем иного материального блага, имеющего имущественную ценность (любой движимой или недвижимой вещи). Для целей пункта первого настоящей статьи считается, что источником дохода, полученного соответствующим субъектом, предусмотренным тем же пунктом, является иностранная сила:

а) в случае прямого или косвенного получения указанным субъектом дохода от иностранной силы;

б) в случае прямого или косвенного получения указанным субъектом дохода от юридического лица, которое прямо или косвенно получило доход от иностранной силы;

в) если источник указанного дохода не идентифицирован.

Статья 3. Иностранная сила

Для целей настоящего Закона иностранной силой являются:

а) субъект, составляющий систему власти иностранного государства;

б) физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;

в) юридическое лицо, не учрежденное на основании законодательства Грузии;

г) организационное образование (в том числе, фонд, ассоциация, корпорация, союз, другая организация) или иное объединение лиц, учрежденное на основании иностранного права или (и) международного права.

Статья 4. Регистрация субъекта в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы

Субъект, удовлетворяющий критерии организации, проводящей интересы иностранной силы, установленные статьей 2 настоящего Закона, обязан в течение января календарного года, следующего за годом удовлетворения им этих критериев, письменно (в материальной форме) обратиться через юридическое лицо публичного права – Дом юстиции в юридическое лицо публичного права, действующее в сфере управления Министерства юстиции Грузии, – Национальное агентство публичного реестра (далее – Агентство) с заявлением о регистрации в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы. В таком случае Агентство обязано в течение 2 рабочих дней обеспечить доступ указанного субъекта к надлежащей веб-странице таким образом, чтобы данный субъект смог заполнить в электронном виде с соблюдением формы, установленной Министром юстиции Грузии, заявку на регистрацию в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы (далее – заявка), и подать ее в Агентство. В течение 10 рабочих дней после доступа субъекта к надлежащей веб-странице, предусмотренной пунктом первым настоящей статьи, он обязан заполнить заявку в электронном виде с соблюдением формы, установленной Министром юстиции Грузии, и подать ее в Агентство. Автор заявки обязан отразить в заявке, одновременно являющейся финансовой декларацией автора заявки, следующую информацию (в случае наличия такой информации):

а) идентификационные данные автора заявки;

б) адрес местонахождения автора заявки;

в) адрес веб-страницы автора заявки;

г) информацию об источнике, размере и целесообразности денежной суммы и иного материального блага, полученных автором заявки в течение предыдущего календарного года;

д) информацию о размере и целесообразности любой денежной суммы, израсходованной автором заявки в течение предыдущего календарного года;

е) дата заполнения заявки.

Агентство обязано в течение 30 рабочих дней после подачи заявки исследовать и изучить заявку, для чего соответствующее уполномоченное лицо Министерства юстиции Грузии вправе получить в соответствии с законом необходимую информацию, в том числе персональные данные. Если автор заявки удовлетворяет критерии организации, проводящей интересы иностранной силы, установленные статьей 2 настоящего Закона, и заявка заполнена верно и в полном объеме, Агентство обязано в течение 30 рабочих дней после подачи ему заявки зарегистрировать автора заявки в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и поставить его на учет в Реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы. Если заявка заполнена неверно или (и) не полностью Агентство определяет автору заявки срок для устранения пробелов, составляющий 10 рабочих дней. Автор заявки обязан устранить пробелы в указанный срок. Агентство обязано в течение 5 рабочих дней после истечения данного срока зарегистрировать автора заявки в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и поставить его на учет в Реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если автор заявки удовлетворяет критерии организации, проводящей интересы иностранной силы, установленные статьей 2 настоящего Закона. Плата за регистрацию субъекта в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и постановку его на учет в Реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, не взимается. Правила регистрации субъекта в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и ведения Реестра организаций, проводящих интересы иностранной силы, а также форму заявки устанавливает Министр юстиции Грузии.

Статья 5. Обеспечение публичности заявки, других надлежащих документов и Реестра организаций, проводящих интересы иностранной силы

Заявка и заявление, предусмотренное пунктом первым статьи 4 настоящего Закона, являются публичными. Агентство обязано сразу после регистрации субъекта в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, обеспечить размещение на надлежащей веб-странице и публичный доступ к заявке, поданной этим субъектом в Агентство, заявлению, предусмотренному пунктом первым статьи 4 настоящего Закона, а в случае наличия – также к действующему уставу указанного субъекта, его другим учредительным документам и последней выписке об этом субъекте из Публичного реестра. Информация, внесенная в Реестр организаций, проводящих интересы иностранной силы, является публичной. Агентство обязано обеспечить ее размещение на надлежащей веб-странице и публичный доступ к ней.

Статья 6. Ежегодная финансовая декларация

1.Субъект, зарегистрированный в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, обязан в январе каждого года, следующего за годом регистрации субъекта в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, заполнять в электронном виде с соблюдением формы, установленной Министром юстиции Грузии, и представлять Агентству финансовую декларацию, в которой он должен верно и в полном объеме отражать информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 4 настоящего Закона (в случае наличия такой информации), по состоянию на год, предшествующий году ее представления Агентству. Агентство обязано в течение 30 рабочих дней после представления ему указанной финансовой декларации исследовать и изучить эту финансовую декларацию, для чего соответствующее уполномоченное лицо Министерства юстиции Грузии вправе получать в соответствии с законом необходимую информацию, в том числе персональные данные. Если указанная финансовая декларация заполнена неверно или (и) не полностью, Агентство определяет представившему ее субъекту, зарегистрированному в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, срок для устранения пробелов, составляющий 10 рабочих дней. Указанный субъект обязан устранить пробелы в этот срок.

Финансовая декларация, предусмотренная пунктом первым настоящей статьи, и отраженная в ней информация являются публичными. Агентство обязано незамедлительно обеспечить размещение указанной финансовой декларации на надлежащей веб-странице и публичный доступ к ней. Порядок представления финансовой декларации, предусмотренной пунктом первым настоящей статьи, а также форму указанной финансовой декларации устанавливает Министр юстиции Грузии.

Статья 7. Отмена регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы

Субъект, зарегистрированный в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, который по данным (по обстоятельствам) за предыдущий календарный год более не удовлетворяет критерии организации, проводящей интересы иностранной силы, установленные статьей 2 настоящего Закона, вправе при представлении Агентству финансовой декларации, предусмотренной статьей 6 настоящего Закона, обратиться с обоснованным письменным заявлением (в материальной форме) в Министерство юстиции Грузии и требовать отмены его регистрации в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы. В таком случае соответствующее уполномоченное лицо Министерства юстиции Грузии на основании надлежащего исследования и изучения вопроса в течение 30 рабочих дней принимает соответствующее надлежащее решение. Для этой цели соответствующее уполномоченное лицо Министерства юстиции Грузии вправе получать в соответствии с законом необходимую информацию, в том числе персональные данные. Агентство в случае принятия решения об отмене регистрации субъекта в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, обязано незамедлительно исключить этот субъект из Реестра организаций, проводящих интересы иностранной силы, и удалить с соответствующей веб-страницы информацию и документы в связи с указанным субъектом, ранее опубликованные в соответствии с настоящим Законом. Решение, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, является публичным и публикуется на соответствующей веб-странице. Порядок отмены регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, устанавливает Министр юстиции Грузии.

Статья 8. Мониторинг

В целях выявления организации, проводящей интересы иностранной силы, или проверки выполнения какого-либо из требований настоящего Закона Министерство юстиции Грузии правомочно в любое время осуществлять надлежащее исследование и изучение вопроса – мониторинг (далее – мониторинг). Основаниями для начала осуществления мониторинга являются:

а) решение соответствующего уполномоченного лица Министерства юстиции Грузии;

б) представленное в Министерство юстиции Грузии письменное заявление, в котором содержится надлежащая информация, связанная с конкретной организацией, проводящей интересы иностранной силы.

В целях осуществления мониторинга соответствующее уполномоченное лицо Министерства юстиции Грузии вправе получать в соответствии с законом необходимую информацию, в том числе персональные данные. Осуществление мониторинга в отношении одного и того же субъекта допускается только раз в 6 месяцев. Если в результате мониторинга выявится, что субъект удовлетворяет критерии организации, проводящей интересы иностранной силы, установленные статьей 2 настоящего Закона, но он уклонился от регистрации в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, Агентство на основании обращения соответствующего уполномоченного лица Министерства юстиции Грузии производит регистрацию указанного субъекта в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, что не освобождает этот субъект от ответственности, предусмотренной пунктом первым статьи 9 настоящего Закона. В таком случае указанный субъект обязан в срок, составляющий 10 рабочих дней, подать в Агентство заявку с соблюдением требований настоящего Закона. Порядок мониторинга устанавливает Министр юстиции Грузии.

Статья 9. Ответственность

Уклонение от регистрации в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, или непредставление финансовой декларации, предусмотренной статьей 6 настоящего Закона, в срок, установленный той же статьей, –

влечет наложение штрафа в размере 25 000 лари.

Невыполнение требования пункта 2 статьи 4 настоящего Закона, невыполнение обязательства по устранению пробела, предусмотренного пунктом 4 статьи 4 или пунктом первым статьи 6 этого же Закона, либо невыполнение обязательства по подаче заявки, определенной пунктом 5 статьи 8 настоящего Закона, –

влечет наложение штрафа в размере 10 000 лари.

Совершение лицом/субъектом, ранее подвергавшимся административному взысканию за совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи или настоящим пунктом, деяния, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, после истечения месяца с момента наложения соответствующего административного взыскания –

влечет наложение штрафа в размер 20 000 лари.

Протокол об административном правонарушении, предусмотренном настоящей статьей, составляет соответствующее уполномоченное лицо Министерства юстиции Грузии. При совершении указанного административного правонарушения судопроизводство осуществляется в соответствии с Кодексом Грузии об административных правонарушениях и другими надлежащими законодательными актами Грузии. Возложение ответственности, предусмотренной настоящей статьей, не освобождает соответствующих субъектов от выполнения требований настоящего Закона. На лицо, совершившее соответствующее административное правонарушение, может быть возложена ответственность, предусмотренная настоящей статьей, только в течение 6 лет после совершения указанного административного правонарушения.

Статья 10. Переходные положения

В 60-дневный срок после введения настоящей статьи в действие:

а) соответствующим органам/должностным лицам принять/издать подзаконные акты, необходимые для исполнения настоящего Закона, и обеспечить соответствие надлежащих подзаконных актов этому же Закону;

б) Министерству юстиции Грузии и Агентству осуществить предварительные материально-технические и другие мероприятия, необходимые для исполнения настоящего Закона.

Субъект, предусмотренный пунктом первым статьи 2 настоящего Закона, который по данным (по обстоятельствам) за 2023 год удовлетворяет критерии организации, проводящей интересы иностранной силы, установленные той же статьей, обязан в месячный срок после введения настоящего пункта в действие письменно (в материальной форме) обратиться посредством юридического лица публичного права – Дома юстиции в Агентство с заявлением о регистрации в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, после чего осуществляются процедуры, установленные статьей 4 настоящего Закона.

Статья 11. Введение Закона в действие

Настоящий Закон, за исключением статей первой–9 и пункта 2 статьи 10 настоящего Закона, ввести в действие по опубликовании. Статьи 1–9 и пункт 2 статьи 10 настоящего Закона ввести в действие на 60-й день после опубликования.

Президент Грузии