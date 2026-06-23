Мовлаев Мансур Мовсарович

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Мансур Мовлаев – чеченский активист, один из критиков Кадырова, подвергшихся преследованию и в России, и за рубежом. После побега из секретной тюрьмы в Чечне он оказался в Кыргызстане, а затем в Казахстане. Находясь под стражей, он добивается защиты от экстрадиции, заявляя о риске пыток и убийства.

В СИЗО Алматы

В июне 2026 года Мансура Мовлаева поместили в карцер следственного изолятора Алматы до 1 июля – формально из‑за «запрещенного предмета», якобы найденного при обыске, сообщил правозащитник Максим Руднев в своем Telegram-канале . Неделей ранее Мовлаев пожаловался на нарушение его прав в СИЗО. Он указал, что один из сотрудников изолятора допускал некорректные высказывания, затрагивал тему его национальности и оказывал психологическое давление.

Похищения и пытки родственников

В мае 2026 года чеченские силовики похитили брата Мансура Мовлаева Зелимхана. Его подвергли пыткам в отделе полиции, после чего госпитализировали с тяжелейшими травмами сообщала группа поддержки Мовлаева free_mansour_movlaev в Instagram*.

Ранее, в октябре 2024 года, Мовлаев сообщал в своем Instagram* о похищении и пытках в отделе полиции Урус-Мартановского района своих братьев Зелимхана и Хамзата, чтобы оказать на него давление.

В начале июня 2026 года были похищены пожилые родители Мансура, Хава и Мовсар Мовлаевы. Их увезли из дома в Старых Атагах, сообщил Мансур Мовлаев на своей странице в соцсети Instagram*. По данным адвокатов, к 21 июня родителей и брата вернули домой под давлением общественного резонанса, однако их состояние неизвестно .

Угроза депортации в Россию из Казахстана

24 февраля 2026 года Верховный суд Казахстана приостановил процедуру экстрадиции Мовлаева. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными это решение и обращение Мовлаева в Комитет по правам человека ООН, который в феврале призвал власти Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения его дела комитетом.

23 февраля 2026 года Комитет ООН по правам человека применил срочные обеспечительные меры, категорически запретив Казахстану выдавать Мовлаева России до рассмотрения его жалобы по существу. ООН указал на риск нарушения принципа non-refoulement – запрета выдачи в страну, где человеку угрожают пытки и смерть.

Перед этим, 30 января 2026 года, Генеральная прокуратура Казахстана одобрила выдачу Мовлаева России, несмотря на неоконченную процедуру предоставления убежища, Ведомство указало, что он не соответствует нужным критериям. Защита подала экстренное обращение президенту Казахстана . Правозащитники подчеркивали, что экстрадиция равносильна смертному приговору: Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, член Коалиции Казахстана против пыток Мурат Адам писал, что «Мансура однозначно ждет на родине убийство» .

Мовлаев был задержан 13 мая 2025 года полицией Алматы по запросу России, где ему заочно предъявили обвинения в «экстремизме» и «вымогательстве». Сразу после задержания Мовлаев подал ходатайство о предоставлении убежища, что временно защитило его от депортации» , однако в декабре 2025 года миграционная служба Казахстана отказала ему в статусе беженца. 8 мая 2026 года Следственный суд Алматы продлил его экстрадиционный арест .

Арест в Кыргызстане

После побега из России Мовлаев нелегально переехал в Кыргызстан. В августе 2023 года он был задержан в Иссык-Кульской области во время контртеррористической операции. По информации местной контрразведки, с 16 августа 2022 года Мовлаев находился в межгосударственном розыске «за приверженность к радикальной идеологии» и был связан с неназванной сирийской террористической организацией. В октябре 2023 года суд Бишкека приговорил его к шести месяцам заключения и последующей депортации в Россию. Решение суда было обжаловано, апелляция отменила назначенный срок, засчитав время содержания в СИЗО .

20 ноября 2023 года после освобождения Мовалев самостоятельно покинул Кыргызстан, опасаясь депортации в РФ, и перебрался в Казахстан.

Уголовное дело, похищение и «секретная тюрьма» в Чечне

В 2022 году, после выхода по УДО, Мовлаев был похищен сотрудниками ОВД Шалинского района 1 . По утверждениям чеченских оппозиционных Telegram-каналов, его удерживали в одной из «секретных тюрем» Чечни, где подвергали пыткам. Ему удалось бежать и покинуть Россию без документов, сообщали чеченские оппозиционеры, Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, признанные в России экстремистами и террористами. Они намеревались помочь Мовлаеву с документами и с переездом в Европу 2 . В России Мовлаева объявили в федеральный розыск по делу об экстремизме.

В 2020 году Мовлаев был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК РФ) и приговорен к трем годам лишения свободы . По словам братьев Янгулбаевых, это дело стало местью за участие Мовлаева в документировании похищений, пыток и фабрикации уголовных дел в Чечне 3 .

Биография

Мансур Мовлаев родился 12 декабря 1995 года в селе Старые Атаги, Урус‑Мартановского района Чечни.

Окончил Грозненский государственный нефтяной технический университет. С 2018 году работал инженером в АО «Чеченэнерго».

Мастер спорта России по олимпийскому тхэквондо; чемпион Чеченской Республики; победитель первенства СКФО; призёр всероссийских и международных турниров .

С 2019 года тайно сотрудничал с оппозиционными чеченскими интернет-ресурсами, передавал данные о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел 4 .

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечания