Мансур Мовлаев сообщил о похищении и пытках брата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Брат Мансура Мовлаева, Зелимхан Мовлаев, был похищен в Чечне и подвергнут насилию.

Как информировал "Кавказский узел", 18 мая суд утвердил решение об аресте Мансура Мовлаева в Казахстане. На этом правовые возможности обжалования ареста уроженца Чечни были исчерпаны. 21 мая Мовлаев призвал членов Европейского парламента записать обращения к властям Казахстана с призывом отменить его экстрадицию в Россию. Экстрадиция Мовлаева будет нарушением международных норм, указала адвокат.

Родной брат Мансура Мовлаева, Зелимхан Мовлаев, некоторое время назад был похищен в Чечне и подвергнут насилию. В мае текущего года он был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами прямой кишки. Он не может нормально сидеть и спать из-за полученных повреждений, сообщил сегодня на своей странице в Instagram* Мансур Мовлаев.

"Единственной причиной произошедшего является попытка оказать давление на Мансура через членов его семьи", – сказано в сообщении, опубликованном на странице группы поддержки Мансура Мовлаева в Instagram*.

Напомним, Мансур Мовлаев в 2022 году был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В мае 2025 года Мансур Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. Защита оспорила это решение. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными это решение и обращение Мовлаева в Комитет по правам человека ООН, который в феврале призвал власти Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения этого обращения. 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест на два месяца – до июля.

"Кавказский узел" также писал, что в Чечне периодически происходят похищения родственников критиков властей. Ранее о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов**, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов**, также сообщалось о похищении близких правозащитника Аслана Арцуева**.

20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде силовики увезли в Чечню мать критика Кадырова Абубакара Янгулбаева** – Зарему Мусаеву. 4 июля 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. Подробности дела Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** включены в реестр иностранных агентов.