Тумсо Абдурахманов*

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Тумсо Абдурахманов* - блогер из Чечни. После конфликта с родственником Рамзана Кадырова покинул республику и уехал сначала в Грузию, затем в Польшу, а позже в Швецию, где получил политическое убежище.

Иностранный агент

8 ноября 2024 года Минюст России включил живущего за рубежом Тумсо Абдурахманова в реестр иностранных агентов.

12 мая 2025 года суд в Грозном начал рассмотрение административного дела Тумсо Абдурахманова, обвиняемого по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ – статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Живущий за рубежом блогер сообщил, что не получал никаких извещений и намерен игнорировать обвинение и судебный процесс.

Критика Кадырова объявили живым

1 декабря 2022 года в телеграм-канале "Ичкерия: герои, враги и предатели" была опубликована информация о вероятном убийстве Тумсо Абдурахманова в Швеции. Позднее сам канал опроверг это сообщение. 1

В Telegram-канале Тумсо Абдурахманова последняя публикация датирована 19.43 мск 30 ноября 2022 года. На Youtube-канале Тумсо Абдурахманова последнее видео "Легитимность власти и безграмотность ее жаждущих" опубликовано 7 ноября, хотя до этого он публиковал свои видеоролики регулярно, примерно раз в неделю.

В тот же день сведения об убийстве Тумсо подтвердил сын президента Чеченской Республики Ичкерия* Аслана Масхадова Анзор. При этом 2 декабря представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными.

Как с самим Тумсо, так и с его братом Мухаммадом, который живет в Германии, и с другими их близкими родственниками нет связи с 1 декабря 2022 года. Родственники также не сообщали о его смерти, нет сообщений и о похоронах или каких-либо траурных мероприятиях, что не соответствует традициям. Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 8 декабря 2022 года заявил, что за возможным убийством Тумсо Абдурахманова стоит Ахмед Закаев, которого активно критиковал блогер.

Однако пресс-служба правительства Ичкерии сообщила 9 декабря 2022 года, что Тумсо Абдурахманов жив. О том, что Абдурахманов, проживающий в Швеции, жив, заявил 9 декабря и суд в Мюнхене. Ожидается, что он даст показания в суде по делу о подготовке убийства его младшего брата, сообщает авторитетный источник "Радио Швеции" (Sverigesradio).



20 февраля 2023 года представитель ассоциации "Вайфонд" сообщил, что Тумсо вышел на связь с правозащитниками, но не сообщил, что с ним произошло и где он находится. В ночь на 21 февраля Тумсо опубликовал в своем YouTube-канале видео, в котором объявил о возобновлении деятельности. Свое отсутствие на протяжении трех с половиной месяцев он никак не объяснил.



Покушение и инсценировки

Тумсо Абдурахманов опубликовал 16 апреля 2023 года в своем Youtube-канале видео, в котором рассказал подробности своего исчезновения в декабре 2022 года.

В конце 2022 года с Абдурахмановым связался "некий человек", который сообщил, что на Тумсо поступил "очень крупный заказ" и предложил обмануть заказчиков, сняв постановочное видео убийства. В заказе был оговорено условие, что Тумсо должны не отравить, а расстрелять в европейской стране. Абдурахманов скептически отнесся к этому предложению, так как ни полиция, ни власть не могли подтвердить убийство, которого не было на самом деле.

В итоге им был снята инсценировка перестрелки. По словам Тумсо, те, кто поехал к заказчикам с этим видео, были убеждены, что его действительно убили.

Но заказчики пытались получить подтверждения. «Естественно, власти молчат, журналисты в недоумении. Мои родственники молчат», - рассказывает Тумсо. Вышедший на него человек пытался уговорить Тумсо чтобы родственники подтвердили факт смерти. «Я сразу поставил условие, что я ни слова лжи не скажу. Ни я, ни мои родственники", - заявил блогер.

Несколько оппозиционных чеченских блогеров согласились сообщить о смерти блогера, но их слова также не убедили заказчиков. Исполнители, по словам Абдурахманова, заявили, что блогер ответным огнем подстрелил одного из них. Заказчик сообщил, что в курсе ранения. Исполнители показали заказчику короткое видео с раненым, заявив, что это их товарищ. Это видео заказчиков убедило и, по словам Абдурахманова, именно в этот вечер провластные блогеры начали публиковать информацию о его убийстве.

Заказчики продолжали сомневаться в достоверности убийства и "взяли" нескольких исполнителей. Абдурахманов организовал вторую инсценировку – съемку, которая доказывала, что он находится не в морге, а в коме в больнице. На видео он лежит с подключёнными системами подачи лекарств в обстановке, напоминающую больничную палату. Снимающий видео в кадр вносит лист бумаги, на котором написана дата - "Р. Т. - 30.01.2023".

Через сутки после обнародования информации об афере, блогер опубликовал новый ролик. В нем он показал, как готовились съемки эпизода, в котором он оказался в коме в больнице. При этом в роликах Тумсо обходит вопрос – брал ли он деньги у посредников между ним и несостоявшимися киллерами. Сама афера привела к раздорам среди критиков Кадырова, а тема денег хоть и вызвала интерес в соцсетях, но плохо отражается на репутации Тумсо.

Кто такой Тумсо Абдурахманов?

Тумсо Абдурахманов родился 19 декабря 1985 в городе Грозном. Представитель тайпа Варандой. Малая родина - село Большие Варанды. Как утверждает сам блогер, его отец — Умалт Абдурахманов — был приговорен к смертной казни за борьбу с советской властью, которую затем заменили длительным сроком заключения. При Дудаеве работал в правительстве Ичкерии, ранен в первую чеченскую войну.

Сам Тумсо — бывший заместитель главы федерального государственного унитарного предприятия "Электросвязь". Ведет видеоблоги на сервисе YouTube. Первый его канал Abu-Saddam Shishani был создан 9 июня 2013 года. Второй — Abu-Saddam Shishani [LIVE] — 1 апреля 2017 года.

На каналы Абдурахманова подписано более 478 и 115 тысяч человек соответственно. В своих видеообращениях он комментирует происходящее в Чеченской Республике и рассказывает о своих религиозных убеждениях. Всего снято более 500 видео. На первом канале Абдурахманова — более 210 миллионов просмотров, на втором — более 43 миллионов .

Примерно с начала июля 2017 года ролики Абдурахманова начали набирать сотни тысяч просмотров. Самое популярное видео — более 2,3 млн просмотров — "Разговор с кадыровским Лордом/Часть первая". В видеоролике Тумсо Абдурахманов беседует на чеченском с человеком, который представился главой парламента Чечни Магомедом Даудовым, разговор сопровождается субтитрами на русском. 2

20 сентября 2017 года видеоблог Абдурахманова вошел в шорт-лист конкурса ютюб-каналов, объявленного политиком Алексеем Навальным . В итоге, по результатам голосования жюри, получил девятое место.

Второе по популярности видео посвящено посещению Рамзаном Кадыровым СИЗО в Грозном и колонии в станице Чернокозово . Его посмотрели уже более 1,5 миллиона раз .

7 января 2019 года Абдурахманов опубликовал ролик под названием "Мое прощальное видео", в котором вступил в заочный диалог с журналистом ЧГТРК Чингизом Ахмадовым.

Тумсо Абдурахманов подробно объясняет, что означали его слова: "Побыстрее уйти из этой жизни" в одном из интервью. И почему эти слова не имеют отношения к суицидальным настроениям, когда в исламе самоубийство запрещено. Также Тумсо благодарит тех, кто его поддерживает и выражает надежду на благоприятный исход его дела в Польше.

В феврале 2019 года в онлайн-дискуссию с блогером вступил министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров. Их спор о призывах Ахмата Кадырова к джихаду заставил Рамзана Кадырова объяснять слова отца, при этом глава Чечни разразился проклятиями в адрес блогера. Умаров после этого отказался продолжать разговор с Абдурахмановым.

В ночь на 8 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов вновь начал дискутировать с Абдурахмановым. Блогер уличил чиновника в том, что тот за полгода так и не выполнил свое обещание прекратить его уголовное преследование. Не сумев одержать победу в споре о заявлениях Ахмата Кадырова, Даудов объявил Тумсо Абдурахманова кровным врагом. Популярность блога Абдурахманова при этом резко выросла.

Чеченские власти обвиняют Абдурахманова в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об "участии в незаконных вооруженных формированиях".

По словам Абдурахманова, он пытался защитить свои права, обратившись с письмом в прокуратуру Российской Федерации, однако оно было перенаправлено в прокуратуру Чеченской Республики.

Конфликт с родственником Кадырова

Тумсо Абдурахманов утверждает, что 4 ноября 2015 года он был похищен в центре Грозного помощниками одного из родственников Рамзана Кадырова , которые выполнили приказ своего начальника. Как рассказал Абдурахманов в интервью "Кавказскому узлу", родственник Кадырова обратил внимание на него в тот момент, когда Тумсо ехал в машине в центре города. "Люди из кортежа [родственника Кадырова] остановили меня, попросили отъехать и остановиться. Из машин вышли вооруженные люди, которые забрали у меня сумку. Они также забрали мой телефон и передали его [родственнику Кадырова]. Он, сидя в машине, стал копаться в моем телефоне, начал задавать мне вопросы, какую я исповедую религию", — рассказал Абдурахманов.

По утверждению Абдурахманова, родственника Кадырова "заинтересовали некоторые лица из контактного листа телефона". "Обнаруживая фотографии и материалы, которые ему не нравились, он задавал мне вопросы", — сообщил Абдурахманов.

После этого разговора, как рассказывает Абдурахманов, он был фактически похищен, будучи по приказу родственника Кадырова "доставлен в частный дом-коттедж". "В этом доме у нас продолжился диалог, в ходе которого [родственник Кадырова] задавал мне вопросы политического характера. Затем он сказал, что я неправильно исповедую религию, и что он мне не позволит этого делать в "своей республике". Он предложил мне два варианта. Он сказал, что либо дает мне три дня для того, чтобы я покинул республику, иначе пообещал найти и убить. Либо, по его словам, он снова со мной встретится, пригласив на встречу религиозных деятелей. По его словам, они должны были разъяснить мне мои религиозные заблуждения, а он посмотреть, хватит ли у меня мужества принять эти разъяснения", — рассказал Абдурахманов.

При этом он заметил, что согласился на новую встречу, условиями которой являлись "сохранение бороды до встречи и не афиширование содержания их беседы". Абдурахманов в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" отметил, что он "не подстригает бороду из-за своих религиозных воззрений".

27 августа 2018 года Абдурахманову позвонил некто, представившийся Магомедом Даудовым, спикером парламента ЧР, и подтвердил информацию о том, что бывший вице-премьер республики Ислам Кадыров полностью отстранен от власти 3 .

Ультиматум Абдурахманову и похищения родственников в Чечне

22 декабря 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похищены шесть его родственников: двоюродные дяди - Мовлды, Муса и Мовсар Абдурахмановы, троюродный брат Мохмад Абурахманов, а также братья его матери - Саламбек и Муслим Хасаровы. Он напомнил, что ранее его родным выдвигался ультиматум. "Они должны меня остановить, в противном случае им угрожали кровной местью", - написал блогер в своем телеграм-канале.

Блогер связал похищение родных с критикой его брата Мухаммада в адрес главы парламента Чечни Магомеда Даудова. Тумсо опубликовал скриншот сообщения с угрозой убить его родных, если за 24 часа он не опубликует видео с извинениями перед Кадыровым. Однако Тумсо Абдурахманов отказался выполнять ультиматум.

Ранее, 27 сентября 2021 года, Тумсо Абдурахманов и его брат заявили, что власти Чечни передали предупреждение о кровной мести их родственникам в Старых Атагах. Вооруженные люди явились в село после диспута Тумсо со спикером парламента Чечни в голосовом чате. Власти Чечни через угрозы родственникам хотят отомстить за провал операций по устранению Тумсо Абдурахманова и его брата Мухаммада, предположили сами братья. По их мнению, угрозы кровной мести родным по линии матери свидетельствуют о том, что власти не могут причинить вред братьям иным способом.

С 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили, помимо Тумсо Абдурахманова, и другие критики Кадырова - Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких - основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. Подробности этой серии массовых похищений можно узнать из справки "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

8 января 2022 года в Страсбурге перед зданием Совета Европы прошел митинг против массовых похищений родственников оппозиционных властям Чечни активистов и блогеров. Одним из организаторов митинга была Ассамблея чеченцев Европы, в акции приняло участие более 400 человек из разных стран Евросоюза. Похищения родственников стали беспрецедентным методом борьбы с инакомыслием, а за похищенных женщин обязательно будет расплата, пообещал на митинге Тумсо Абдурахманов.

Политическое убежище в Швеции

7 октября 2021 года Тумсо Абдурахманов получил политическое убежище в Швеции. Как выразился сам Тумсо: "Началась моя новая жизнь". 4

Поиск убежища

С 8 ноября 2015 года Тумсо Абдурахманов, по его словам, находился в Грузии, где пытался получить политическое убежище.

31 октября 2016 года министерство по делам беженцев Грузии в предоставлении убежища Абдурахманову отказало. Сам Абдурахманов обжаловал это решение. При этом Правозащитный центр "Мемориал"*** просил Генеральную прокуратуру России вмешаться в дело уроженца Чечни Абдурахманова. 23 апреля Тбилисский суд оставил решение министерства в силе.

Решение Тбилисского суда, отказавшегося признать право на статус политбеженца за уроженцем Грозного Тумсо Абдурахмановым, не влечет за собой его экстрадиции и может быть обжаловано в ЕСПЧ, ранее сообщили "Кавказскому узлу" грузинские правозащитники.

В июле 2017 года Абдурахманов сообщил о своем задержании в одной из стран, куда он направился из Грузии. Причину задержания и страну Абдурахманов при этом не назвал.

20 декабря 2017 года Тумсо Абдурахманов обратился из депортационной тюрьмы в Варшаве к польским властям и представителям ООН с просьбой предоставить ему и его семье политубежище, в котором ему отказали власти Польши, и не допустить высылки в Россию. Он назвал причиной своего уголовного преследования в России конфликт с высокопоставленным родственником главы Чечни 5 .

10 апреля 2018 года Абдурахманов сообщил о задержании четырех братьев его родителей. 1 мая на телеканале ЧГТРК "Грозный" вышел сюжет, в котором родственники призвали блогера прекратить критику власти и вернуться в Россию. Сам блогер объяснил призыв родственников к нему давлением властей.

О повторном отказе в предоставлении убежища Абдурахманов сам сообщил в социальных сетях 6

27 декабря около посольства Польши в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Тумсо Абдурахманова, которому грозит депортация в Россию. Акция началась в 11.00 мск. В ней приняли участие руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов, сотрудник программы, член ПЦ "Мемориал"* Владимир Малыхин и глава Комитета "Гражданское содействие"*** Светлана Ганнушкина***.

Возвращение чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Россию грозит ему пытками и несправедливым преследованием, говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International. Копия заявления организации, датированного 3 января 2019 года, имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Позже Абдурахманов переехал в Швецию.

Покушение с молотком

26 февраля 2020 года на Тумсо Абдурахманова, уже жившего к тому времени в Швеции, было совершено нападение. Неизвестный проник в квартиру блогера, когда тот спал, и напал на него с молотком. В ходе драки с нападавшим Абдурахманову удалось обезоружить его и вызвать полицию. На видеозаписи, снятой самим блогером, зафиксирован разговор с человеком, который лежит на полу в комнате в луже крови.

На вопрос Тумсо, кто его прислал, человек, назвавшийся Русланом, отвечает, что его прислал Абдурахман из Грозного, а сам он прилетел из Москвы. Блогер спрашивает, откуда он узнал его адрес. "Они мне его дали", - отвечает нападавший. По утверждению последнего, он хотел не убить Абдурахманова, а только напугать.



Прокуратура шведского города Евле попросила арестовать Руслана Мамаева, 1990 года рождения. 6 марта прокуратура Швеции сообщила о задержании 30-летней россиянки как возможной соучастницы нападения на Тумсо. 11 июня суд Евле постановил заочно арестовать еще одного человека - Имрана Хасханова, которого следствие считает причастным к нападению на блогера.

11 января 2021 года окружной суд города Евле вынес приговор двум подозреваемым в нападении на Тумсо Абдурахманова, согласившись с позицией прокуратуры. Мамаев, ударивший Абдурахманова молотком по голове, получил 10 лет тюремного заключения. Женщина, которая помогла подозреваемому проникнуть в квартиру блогера, осуждена на восемь лет тюрьмы. Оба приговоренных после отбытия сроков заключения будут высланы из страны. С них также взыскали 140 тысяч шведских крон (около 1 млн 262 тысяч рублей) в пользу Абдурахманова.

* внесен в реестр иноагентов

** В части биографических сведений в данную версию биографии в 22:26 27.03.2019 были внесены уточнения, полученные "Кавказским узлом" от Тумсо Абдурахманова.

***Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда

Примечания