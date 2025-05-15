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11:42, 15 мая 2025

Тумсо Абдурахманов*

Тумсо Абдурахманов. Кадр из видео пользователя Abu-Saddam Shishani [LIVE]https://www.youtube.com/watch?v=mIR3s7AB0Uw

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тумсо Абдурахманов* - блогер из Чечни. После конфликта с родственником Рамзана Кадырова покинул республику и уехал сначала в Грузию, затем в Польшу, а позже в Швецию, где получил политическое убежище. 

Иностранный агент

8 ноября 2024 года Минюст России включил живущего за рубежом Тумсо Абдурахманова в реестр иностранных агентов.

12 мая 2025 года суд в Грозном начал рассмотрение административного дела  Тумсо Абдурахманова, обвиняемого по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ – статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Живущий за рубежом блогер сообщил, что не получал никаких извещений и намерен игнорировать обвинение и судебный процесс.

Критика Кадырова объявили живым

1 декабря 2022 года в телеграм-канале "Ичкерия: герои, враги и предатели" была опубликована информация о вероятном убийстве Тумсо Абдурахманова в Швеции. Позднее сам канал опроверг это сообщение.

В Telegram-канале Тумсо Абдурахманова последняя публикация датирована 19.43 мск 30 ноября 2022 года. На Youtube-канале Тумсо Абдурахманова последнее видео "Легитимность власти и безграмотность ее жаждущих" опубликовано 7 ноября, хотя до этого он публиковал свои видеоролики регулярно, примерно раз в неделю.

В тот же день сведения об убийстве Тумсо подтвердил сын президента Чеченской Республики Ичкерия* Аслана Масхадова Анзор. При этом 2 декабря представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. 

Как с самим Тумсо, так и с его братом Мухаммадом, который живет в Германии, и с другими их близкими родственниками нет связи с 1 декабря 2022 года. Родственники также не сообщали о его смерти, нет сообщений и о похоронах или каких-либо траурных мероприятиях, что не соответствует традициям. Директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 8 декабря 2022 года заявил, что за возможным убийством Тумсо Абдурахманова стоит Ахмед Закаев, которого активно критиковал блогер.

Однако пресс-служба правительства Ичкерии сообщила 9 декабря 2022 года, что Тумсо Абдурахманов жив. О том, что Абдурахманов, проживающий в Швеции, жив, заявил 9 декабря и суд в Мюнхене. Ожидается, что он даст показания в суде по делу о подготовке убийства его младшего брата, сообщает авторитетный источник "Радио Швеции" (Sverigesradio).

20 февраля 2023 года представитель ассоциации "Вайфонд" сообщил, что Тумсо вышел на связь с правозащитниками, но не сообщил, что с ним произошло и где он находится. В ночь на 21 февраля Тумсо опубликовал в своем YouTube-канале видео, в котором объявил о возобновлении деятельности. Свое отсутствие на протяжении трех с половиной месяцев он никак не объяснил.

Покушение и инсценировки

Тумсо Абдурахманов опубликовал 16 апреля 2023 года в своем Youtube-канале видео, в котором рассказал подробности своего исчезновения в декабре 2022 года.

В конце 2022 года с Абдурахмановым связался "некий человек", который сообщил, что на Тумсо поступил "очень крупный заказ" и предложил обмануть заказчиков, сняв постановочное видео убийства. В заказе был оговорено условие, что Тумсо должны не отравить, а расстрелять в европейской стране. Абдурахманов скептически отнесся к этому предложению, так как ни полиция, ни власть не могли подтвердить убийство, которого не было на самом деле.

В итоге им был снята инсценировка перестрелки. По словам Тумсо, те, кто поехал к заказчикам с этим видео, были убеждены, что его действительно убили.

Но заказчики пытались получить подтверждения. «Естественно, власти молчат, журналисты в недоумении. Мои родственники молчат», - рассказывает Тумсо. Вышедший на него человек пытался уговорить Тумсо чтобы родственники подтвердили факт смерти. «Я сразу поставил условие, что я ни слова лжи не скажу. Ни я, ни мои родственники", - заявил блогер.

Несколько оппозиционных чеченских блогеров согласились сообщить о смерти блогера, но их слова также не убедили заказчиков. Исполнители, по словам Абдурахманова, заявили, что блогер ответным огнем подстрелил одного из них. Заказчик сообщил, что в курсе ранения. Исполнители показали заказчику короткое видео с раненым, заявив, что это их товарищ. Это видео заказчиков убедило и, по словам Абдурахманова, именно в этот вечер провластные блогеры начали публиковать информацию о его убийстве.

Заказчики продолжали сомневаться в достоверности убийства и "взяли" нескольких исполнителей. Абдурахманов организовал вторую инсценировку – съемку, которая доказывала, что он находится не в морге, а в коме в больнице. На видео он лежит с подключёнными системами подачи лекарств в обстановке, напоминающую больничную палату. Снимающий видео в кадр вносит лист бумаги, на котором написана дата - "Р. Т. - 30.01.2023".

Через сутки после обнародования информации об афере, блогер опубликовал новый ролик. В нем он показал, как готовились съемки эпизода, в котором он оказался в коме в больнице. При этом в роликах Тумсо обходит вопрос – брал ли он деньги у посредников между ним и несостоявшимися киллерами. Сама афера привела к раздорам среди критиков Кадырова, а тема денег хоть и вызвала интерес в соцсетях, но плохо отражается на репутации Тумсо.

Кто такой Тумсо Абдурахманов?

Тумсо Абдурахманов родился 19 декабря 1985 в городе Грозном. Представитель тайпа Варандой. Малая родина - село Большие Варанды. Как утверждает сам блогер, его отец — Умалт Абдурахманов — был приговорен к смертной казни за борьбу с советской властью, которую затем заменили длительным сроком заключения. При Дудаеве работал в правительстве Ичкерии, ранен в первую чеченскую войну.

Сам Тумсо — бывший заместитель главы федерального государственного унитарного предприятия "Электросвязь". Ведет видеоблоги на сервисе YouTube. Первый его канал Abu-Saddam Shishani был создан 9 июня 2013 года. Второй — Abu-Saddam Shishani [LIVE] — 1 апреля 2017 года.

 

На каналы Абдурахманова подписано более 478 и 115 тысяч человек соответственно. В своих видеообращениях он комментирует происходящее в Чеченской Республике и рассказывает о своих религиозных убеждениях. Всего снято более 500 видео. На первом канале Абдурахманова — более 210 миллионов просмотров, на втором — более 43 миллионов 1.

Примерно с начала июля 2017 года ролики Абдурахманова начали набирать сотни тысяч просмотров. Самое популярное видео 2 — более 2,3 млн просмотров — "Разговор с кадыровским Лордом/Часть первая". В видеоролике Тумсо Абдурахманов беседует на чеченском с человеком, который представился главой парламента Чечни Магомедом Даудовым, разговор сопровождается субтитрами на русском.

20 сентября 2017 года видеоблог Абдурахманова вошел в шорт-лист конкурса ютюб-каналов, объявленного политиком Алексеем Навальным 3. В итоге, по результатам голосования жюри, получил девятое место.

Второе по популярности видео посвящено посещению Рамзаном Кадыровым СИЗО в Грозном и колонии в станице Чернокозово 4. Его посмотрели уже более 1,5 миллиона раз 5.

7 января 2019 года Абдурахманов опубликовал ролик под названием "Мое прощальное видео", в котором вступил в заочный диалог с журналистом ЧГТРК Чингизом Ахмадовым.

 

 

 

 

Тумсо Абдурахманов подробно объясняет, что означали его слова: "Побыстрее уйти из этой жизни" в одном из интервью. И почему эти слова не имеют отношения к суицидальным настроениям, когда в исламе самоубийство запрещено. Также Тумсо благодарит тех, кто его поддерживает и выражает надежду на благоприятный исход его дела в Польше.

 

 

 

 

В феврале 2019 года в онлайн-дискуссию с блогером вступил министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров. Их спор о призывах Ахмата Кадырова к джихаду заставил Рамзана Кадырова объяснять слова отца, при этом глава Чечни разразился проклятиями в адрес блогера. Умаров после этого отказался продолжать разговор с Абдурахмановым.

В ночь на 8 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов вновь начал дискутировать с Абдурахмановым. Блогер уличил чиновника в том, что тот за полгода так и не выполнил свое обещание прекратить его уголовное преследование. Не сумев одержать победу в споре о заявлениях Ахмата Кадырова, Даудов объявил Тумсо Абдурахманова кровным врагом. 6 Популярность блога Абдурахманова при этом резко выросла.

Чеченские власти обвиняют Абдурахманова в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об "участии в незаконных вооруженных формированиях".

По словам Абдурахманова, он пытался защитить свои права, обратившись с письмом в прокуратуру Российской Федерации, однако оно было перенаправлено в прокуратуру Чеченской Республики.

Конфликт с родственником Кадырова

Тумсо Абдурахманов утверждает, что 4 ноября 2015 года он был похищен в центре Грозного помощниками одного из родственников Рамзана Кадырова 7, которые выполнили приказ своего начальника. Как рассказал Абдурахманов в интервью "Кавказскому узлу", родственник Кадырова обратил внимание на него в тот момент, когда Тумсо ехал в машине в центре города. "Люди из кортежа [родственника Кадырова] остановили меня, попросили отъехать и остановиться. Из машин вышли вооруженные люди, которые забрали у меня сумку. Они также забрали мой телефон и передали его [родственнику Кадырова]. Он, сидя в машине, стал копаться в моем телефоне, начал задавать мне вопросы, какую я исповедую религию", — рассказал Абдурахманов.

По утверждению Абдурахманова, родственника Кадырова "заинтересовали некоторые лица из контактного листа телефона". "Обнаруживая фотографии и материалы, которые ему не нравились, он задавал мне вопросы", — сообщил Абдурахманов.

После этого разговора, как рассказывает Абдурахманов, он был фактически похищен, будучи по приказу родственника Кадырова "доставлен в частный дом-коттедж". "В этом доме у нас продолжился диалог, в ходе которого [родственник Кадырова] задавал мне вопросы политического характера. Затем он сказал, что я неправильно исповедую религию, и что он мне не позволит этого делать в "своей республике". Он предложил мне два варианта. Он сказал, что либо дает мне три дня для того, чтобы я покинул республику, иначе пообещал найти и убить. Либо, по его словам, он снова со мной встретится, пригласив на встречу религиозных деятелей. По его словам, они должны были разъяснить мне мои религиозные заблуждения, а он посмотреть, хватит ли у меня мужества принять эти разъяснения", — рассказал Абдурахманов.

При этом он заметил, что согласился на новую встречу, условиями которой являлись "сохранение бороды до встречи и не афиширование содержания их беседы". Абдурахманов в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" отметил, что он "не подстригает бороду из-за своих религиозных воззрений".

27 августа 2018 года Абдурахманову позвонил некто, представившийся Магомедом Даудовым, спикером парламента ЧР, и подтвердил информацию о том, что бывший вице-премьер республики Ислам Кадыров полностью отстранен от власти.

Ультиматум Абдурахманову и похищения родственников в Чечне

22 декабря 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похищены шесть его родственников: двоюродные дяди - Мовлды, Муса и Мовсар Абдурахмановы, троюродный брат Мохмад Абурахманов, а также братья его матери - Саламбек и Муслим Хасаровы. Он напомнил, что ранее его родным выдвигался ультиматум. "Они должны меня остановить, в противном случае им угрожали кровной местью", - написал блогер в своем телеграм-канале.

Блогер связал похищение родных с критикой его брата Мухаммада в адрес главы парламента Чечни Магомеда Даудова. Тумсо опубликовал скриншот сообщения с угрозой убить его родных, если за 24 часа он не опубликует видео с извинениями перед Кадыровым. Однако Тумсо Абдурахманов отказался выполнять ультиматум.

Ранее, 27 сентября 2021 года, Тумсо Абдурахманов и его брат заявили, что власти Чечни передали предупреждение о кровной мести их родственникам в Старых Атагах. Вооруженные люди явились в село после диспута Тумсо со спикером парламента Чечни в голосовом чате. Власти Чечни через угрозы родственникам хотят отомстить за провал операций по устранению Тумсо Абдурахманова и его брата Мухаммада, предположили сами братья. По их мнению, угрозы кровной мести родным по линии матери свидетельствуют о том, что власти не могут причинить вред братьям иным способом.

С 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили, помимо Тумсо Абдурахманова, и другие критики Кадырова - Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких - основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. Подробности этой серии массовых похищений можно узнать из справки "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

8 января 2022 года в Страсбурге перед зданием Совета Европы прошел митинг против массовых похищений родственников оппозиционных властям Чечни активистов и блогеров. Одним из организаторов митинга была Ассамблея чеченцев Европы, в акции приняло участие более 400 человек из разных стран Евросоюза. Похищения родственников стали беспрецедентным методом борьбы с инакомыслием, а за похищенных женщин обязательно будет расплата, пообещал на митинге Тумсо Абдурахманов.

Политическое убежище в Швеции

7 октября 2021 года Тумсо Абдурахманов получил политическое убежище в Швеции. Как выразился сам Тумсо: ачалась моя новая жизнь".

Поиск убежища

С 8 ноября 2015 года Тумсо Абдурахманов, по его словам, находился в Грузии, где пытался получить политическое убежище.

31 октября 2016 года министерство по делам беженцев Грузии в предоставлении убежища Абдурахманову отказало. Сам Абдурахманов обжаловал это решение. При этом Правозащитный центр "Мемориал"*** просил Генеральную прокуратуру России вмешаться в дело уроженца Чечни Абдурахманова. 23 апреля Тбилисский суд оставил решение министерства в силе.

Решение Тбилисского суда, отказавшегося признать право на статус политбеженца за уроженцем Грозного Тумсо Абдурахмановым, не влечет за собой его экстрадиции и может быть обжаловано в ЕСПЧ, ранее сообщили "Кавказскому узлу" грузинские правозащитники.

В июле 2017 года Абдурахманов сообщил о своем задержании в одной из стран, куда он направился из Грузии. Причину задержания и страну Абдурахманов при этом не назвал.

20 декабря 2017 года Тумсо Абдурахманов обратился из депортационной тюрьмы в Варшаве к польским властям и представителям ООН с просьбой предоставить ему и его семье политубежище, в котором ему отказали власти Польши, и не допустить высылки в Россию. Он назвал причиной своего уголовного преследования в России конфликт с высокопоставленным родственником главы Чечни.

10 апреля 2018 года Абдурахманов сообщил о задержании четырех братьев его родителей. 1 мая на телеканале ЧГТРК "Грозный" вышел сюжет, в котором родственники призвали блогера прекратить критику власти и вернуться в Россию. Сам блогер объяснил призыв родственников к нему давлением властей.

О повторном отказе в предоставлении убежища Абдурахманов сам сообщил в социальных сетях

27 декабря около посольства Польши в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Тумсо Абдурахманова, которому грозит депортация в Россию. Акция началась в 11.00 мск. В ней приняли участие руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов, сотрудник программы, член ПЦ "Мемориал"* Владимир Малыхин и глава Комитета "Гражданское содействие"*** Светлана Ганнушкина***.

Возвращение чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Россию грозит ему пытками и несправедливым преследованием, говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International. Копия заявления организации, датированного 3 января 2019 года, имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Позже Абдурахманов переехал в Швецию.

Покушение с молотком

26 февраля 2020 года на Тумсо Абдурахманова, уже жившего к тому времени в Швеции, было совершено нападение. Неизвестный проник в квартиру блогера, когда тот спал, и напал на него с молотком. В ходе драки с нападавшим Абдурахманову удалось обезоружить его и вызвать полицию. На видеозаписи, снятой самим блогером, зафиксирован разговор с человеком, который лежит на полу в комнате в луже крови.

На вопрос Тумсо, кто его прислал, человек, назвавшийся Русланом, отвечает, что его прислал Абдурахман из Грозного, а сам он прилетел из Москвы. Блогер спрашивает, откуда он узнал его адрес. "Они мне его дали", - отвечает нападавший. По утверждению последнего, он хотел не убить Абдурахманова, а только напугать.

Прокуратура шведского города Евле попросила арестовать Руслана Мамаева, 1990 года рождения. 6 марта прокуратура Швеции сообщила о задержании 30-летней россиянки как возможной соучастницы нападения на Тумсо. 11 июня суд Евле постановил заочно арестовать еще одного человека - Имрана Хасханова, которого следствие считает причастным к нападению на блогера.

11 января 2021 года окружной суд города Евле вынес приговор двум подозреваемым в нападении на Тумсо Абдурахманова, согласившись с позицией прокуратуры. Мамаев, ударивший Абдурахманова молотком по голове, получил 10 лет тюремного заключения. Женщина, которая помогла подозреваемому проникнуть в квартиру блогера, осуждена на восемь лет тюрьмы. Оба приговоренных после отбытия сроков заключения будут высланы из страны. С них также взыскали 140 тысяч шведских крон (около 1 млн 262 тысяч рублей) в пользу Абдурахманова.

* внесен в реестр иноагентов

** В части биографических сведений в данную версию биографии в 22:26 27.03.2019 были внесены уточнения, полученные "Кавказским узлом" от Тумсо Абдурахманова.

***Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда

Примечания 

  1. Все данные на 10 декабря 2022 года
  2. По ситуации на январь 2019 года
  3. Конкурс на миллион. Кому же достанутся денежки? // Навальный, 20.09.2017.
  4. Родной зиндан // "Expert Online", 18 сентября 2007 года
  5. По ситуации на январь 2019 года
  6. Слова Даудова о кровной мести Абдурахманову вызвали критику в Чечне // "Кавказский узел", 11 марта 2019 года
  7. Исламом Кадыровым, по информации источника, название которого "Кавказский узел может сообщить по запросу

Автор: Кавказский Узел

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