Абдурахманов* оштрафован за нарушение правил деятельности иноагента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грозненский суд назначил штраф живущему за границей блогеру Тумсо Абдурахманову по административному делу о нарушении порядка деятельности иноагента.

Как писал "Кавказский узел", в Ахматовский райсуд Грозного поступило административное дело Тумсо Абдурахманова, который был обвинен по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Заседание было назначено на 12 мая, но к 18.40 мск 14 мая информация о его итогах в карточке дела на сайте суда не была опубликована.

8 ноября 2024 года Минюст России включил живущего за рубежом чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в реестр иностранных агентов.

Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда" Тумсо Абдурахманов, бывший сотрудник госкомпании "Электросвязь", после конфликта с близким родственником Рамзана Кадырова подвергся преследованиям и бежал из России. Тумсо начал выкладывать в Интернет видео с резкой критикой ситуации в Чечне, чем привлек внимание не только сотен тысяч зрителей, но и чеченских властей. В условиях удушения свободы слова на родине эмигранту Абдурахманову удалось небывалое — вызвать кадыровцев на публичный диалог. О Тумсо заговорили не только в Чечне.

По итогам заседания, прошедшего 12 мая по делу Абдурахманова, вынесено постановление о назначении административного наказания, указано в карточке дела, размещенной на сайте Ахматовского райсуда и обновленной 15 мая.

Сумма штрафа в публикации не указана. Текст постановления с подробностями обвинения и решения, по состоянию на 12.45 мск 16 мая, в карточке не опубликован.

Напомним, часть 1 статьи 19.34 КоАП РФ предусматривает для физлиц штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за "осуществление лицом, не включенным в реестр иностранных агентов, деятельности в качестве иностранного агента".

"Формально эта часть означает, что человек должен был как-то сам понять, что жизнь, которую он ведет, как он высказывается, что он делает - подпадает под деятельность иноагента, и должен был сам пойти и заявить на себя, добровольно записаться в иноагенты. Но поскольку он этого не сделал и Минюст был первым с инициативой включить его в реестр, то вот и штраф по части 1: за то, что сам не включился", - пояснила ранее "Кавказскому узлу" медиаюрист Галина Арапова*.

Сам Тумсо Абдурахманов, живущий за рубежом, сообщил ранее "Кавказскому узлу", что не получал уведомлений об этом административном деле, но не намерен участвовать в судебном процессе или оспаривать статус иностранного агента. "Никак не намерен реагировать и не буду участвовать в этом процессе и как-то оспаривать свой статус иноагента, так как на меня он никак не влияет", - сказал Абдурахманов.

Ранее Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение и сам становился объектом критики со стороны властей Чечни. Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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* включены в реестр иностранных агентов.

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