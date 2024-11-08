RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:55, 8 ноября 2024

Тумсо Абдурахманов* признан иноагентом

Тумсо Абдурахманов. Фото: ABU-SADDAM SHISHANI / YouTube

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минюст России включил живущего за рубежом чеченского блогера Тумсо Абдурахманова* в реестр иностранных агентов.

Министерство юстиции России сегодня пополнило список иностранных агентов, включив в него Тумсо Абдурахманова*.

Ведомство указало, что он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации, выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", - говорится в сообщении на сайте Минюста.

Ведомство также отметило, что Абдурахманов* "участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом" и проживает за пределами России.

Абдурахманов* прокомментировал решение властей. "Террористом, экстремистом и участником НВФ я был объявлен Россией уже давно и даже заочно арестован. Теперь вот еще иноагент", - написал он в своем Telegram-канале.

Тумсо Абдурахманов* регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо*: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова* с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо* против кадыровцев".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:24, 8 ноября 2024
Житель Ингушетии обвинен в подготовке взрыва на нефтебазе
15:38, 8 ноября 2024
Рамазан Рабаданов арестован на два месяца
13:54, 8 ноября 2024
Аферы в Минобразования Дагестана привели к уголовному делу
12:54, 8 ноября 2024
Пикетчица в Белой Калитве выступила в защиту парка
11:48, 8 ноября 2024
Задержан подозреваемый в покушении на врача Динислама Айдинова в Карачаевске
11:11, 8 ноября 2024
1
 Массовая драка произошла в Махачкале
Все события дня
Новости
Домашнее насилие. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
08 ноября 2024, 00:02
Суд в Грузии оставил в силе охранный ордер жертве домашнего насилия из России
Тимур Идалов. Фото: https://fsin-atlas.ru/lawyers/user/555/
07 ноября 2024, 13:59
Юристы прокомментировали дело Идалова
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
06 ноября 2024, 22:56
Военные эксперты исключили регулярные атаки дронов по регионам Северного Кавказа
Атака дрона над Каспийском. Скриншот видео от 6 ноября 2024 г. Телеграм канал Трейлеры и видео https://t.me/sehensiesee/144
06 ноября 2024, 09:53
Атака дрона стала первой в Дагестане с начала военной операции
Квартира для аренды. Фото с сайта "Островок", https://ostrovok.ru/hotel/russia/makhachkala/low/?trip_type=tourism_trip&dateless_form=yes
05 ноября 2024, 22:05
Республики Северного Кавказа отличились наименьшей доступностью аренды жилья
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
09:14, 17 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Кремль отреагировал на угрозы кровной мести, посоветовав обратиться в полицию
Фото
08:12, 13 октября 2024
BERG...man Tbilisi
70
Победа Бетербиева - подарок всему чеченскому народу: Рамзан Кадыров
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Блогеры
Фото
15:41, 2 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
36
Кадыров быстро отменил приказ не брать в плен солдат ВСУ
Фото
09:42, 30 октября 2024
BERG...man Tbilisi
36
Кадырова и всех лидеров, можно и нужно, критиковать. А судьи кто?
Фото
13:07, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
29
Ответ муфтиям и "BLM" о запрете хиджабов в школах Владимирской области. И при чем здесь СВО?
Фото
14:03, 23 октября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Прогноз Алаудинова по СВО на ноябрь: увидим очень серьезный результат
Фото
15:20, 19 октября 2024
BERG...man Tbilisi
47
Бетербиев о мастере спорта Кадырове
Аналитика
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
Темы дня
Рамазан Рабаданов. Скриншот видео Телеканал ННТ / YouTube
08 ноября 2024, 15:38
Рамазан Рабаданов арестован на два месяца

На избирательном участке. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
08 ноября 2024, 12:11
Активисты указали на аномальную активность избирателей-мужчин в Грузии

Избиратель ставит подпись о том, что он принял участие в голосовании. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
07 ноября 2024, 16:27
Апелляционные суды в Тбилиси и Кутаиси отказались удовлетворить иски наблюдателей

Изолятор временного содержания в Махачкале. Фото: РИА "Новости" https://riadagestan.ru/
07 ноября 2024, 10:04
Хадулаев сообщил о задержании активиста в Дагестане

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше