Тумсо Абдурахманов* признан иноагентом

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Минюст России включил живущего за рубежом чеченского блогера Тумсо Абдурахманова* в реестр иностранных агентов.

Министерство юстиции России сегодня пополнило список иностранных агентов, включив в него Тумсо Абдурахманова*.

Ведомство указало, что он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации, выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", - говорится в сообщении на сайте Минюста.

Ведомство также отметило, что Абдурахманов* "участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом" и проживает за пределами России.

Абдурахманов* прокомментировал решение властей. "Террористом, экстремистом и участником НВФ я был объявлен Россией уже давно и даже заочно арестован. Теперь вот еще иноагент", - написал он в своем Telegram-канале.

Тумсо Абдурахманов* регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение, и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо*: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова* с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо* против кадыровцев".

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* включены в реестр иностранных агентов.

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