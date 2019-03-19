Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"

19 марта 2019, 18:32

Тумсо Абдурахманов, бывший сотрудник госкомпании "Электросвязь", после конфликта с близким родственником Рамзана Кадырова подвергся преследованиям и бежал из России. Тумсо начал выкладывать в Интернет видео с резкой критикой ситуации в Чечне, чем привлек внимание не только сотен тысяч зрителей, но и чеченских властей. В условиях удушения свободы слова на родине эмигранту Абдурахманову удалось небывалое — вызвать кадыровцев на публичный диалог. О Тумсо заговорили не только в Чечне.

Кадыровцы удивили свободой слова

Кадыровцы первыми вступили в диалог с Тумсо и своими же руками сделали его популярным. В диспуте с ними прозвучало немало громких заявлений. Однако наибольшее удивление вызывает не это, а сам факт открытой дискуссии кадыровских чиновников с оппозиционным блогером. Подробнее об этом рассказывается в видео "Кавказского узла" "Кадыровцы vs Тумсо: главные выводы из диспута".

Кто такой Тумсо Абдурахманов

Популярный видеоблогер, чеченский диссидент, критик чеченских властей и конкретно Рамзана Кадырова. Тумсо родился 19 декабря 1985 в селе Большие Варанды Шатойского района Чечни.

Его отец — Умалат Абдул-Маджидович Абдурахманов - был приговорен к смертной казни за борьбу с советской властью, которую затем заменили длительным сроком заключения. При Дудаеве работал в правительстве Ичкерии, ранен в первую чеченскую войну.

Сам Тумсо в 2004-2015 годах работал в чеченском филиале федеральной госкомпании "Электросвязь", сначала инженером, позднее - заместителем директора.

Похищение и бегство Абдурахманова

Тумсо Абдурахманов утверждает, что в ноябре 2015 года он был похищен в центре Грозного. Как рассказал Абдурахманов в интервью "Кавказскому узлу", в похищении участвовала охрана родственника Кадырова. Тумсо привлек его внимание после того, как не пропустил в центре Грозного автомобиль чиновника.

После еще одной встречи с этим высокопоставленным чиновником и другими влиятельными в республике людьми Абдурахманов решил отправить семью за границу, а затем и сам покинул страну.

Попытки получить политическое убежище

8 ноября 2015 года Тумсо Абдурахманов уже был в Грузии, где попросил политическое убежище. Грузия ему отказала и с середины 2017 года он находится в Польше, где пока также безуспешно пытается получить убежище. В конце 2018 года польские власти потребовали от блогера покинуть страну, причем административное дело "о возвращении иностранца" подразумевает только депортацию в Россию и исключает для него возможность выезда в третью страну.

Возвращение Абдурахманова в Россию грозит ему пытками, заявили правозащитники. "Получение политического убежища не обеспечит мне полную безопасность, но это обеспечит мне международную защиту, стабильность и возможность легального передвижения по миру", - в свою очередь заявил "Кавказскому узлу" сам Абдурахманов.

Уголовное дело

В Чечне против Абдурахманова было возбуждено уголовное дело о терроризме. Чеченские власти утверждали, что он воевал на стороне, запрещенной в России по решению суда организации "Исламское государство" . Видеоблогер уверяет, что дело против него сфабриковали. Как заявляет Абдурахманов, в Сирии он никогда не был.

Вечером 8 марта 2019 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов продемонстрировал в прямом эфире своего Instagram постановление о прекращении дела против Тумсо Абдурахманова. Однако сам Абдурахманов заявил "Кавказскому узлу", что официального уведомления об этом он не получил. "После опубликованного Даудовым документа я обратился в ПЦ "Мемориал" с просьбой посодействовать в получении официальной информации из правоохранительных органов России о статусе уголовного преследования в отношении меня", - сказал блогер.

Блоги сбежавшего чеченца

Первый YouTube-канал Абдурахманова Abu-Saddam Shishani был создан еще 9 июня 2013 года, второй — Abu-Saddam Shishani LIVE — 1 апреля 2017 года.

На них подписано более 149 000 и 49 000 человек соответственно .

В своих видео он комментирует происходящее в Чечне и рассказывает о своих религиозных убеждениях.

При этом, хотя в диалогах с чеченскими чиновниками блогер не отказался от критики властей, стилистика его высказываний заметно смягчена по сравнению с видеообращениями в режиме монолога.

Как Тумсо добился популярности

Примерно с начала июля 2017 года видеоролики Абдурахманова начали набирать сотни тысяч просмотров. Самое популярное видео на сегодня - более 2,5 млн просмотров – "Разговор с кадыровским Лордом/Часть первая" .

(По словам самого Магомеда Даудова, прозвище "Лорд" ему дал Рамзан Кадыров. На первую встречу с главой Чечни Даудов пришел в черном костюме и белой рубашке, и Кадыров сказал ему: "Про тебя всякое говорили, а ты нормальный человек и вообще выглядишь как английский лорд".)

20 сентября 2017 года видеоблог Абдурахманова вошел в шорт-лист конкурса YouTube-каналов, объявленного политиком Алексеем Навальным. В итоге, по результатам голосования жюри, он получил 9-е место. С 17 апреля 2018 года количество подписчиков канала Abu-Saddam Shishani выросло в 7,5 раз.

Дебаты с чеченскими чиновниками

Дополнительную популярность видеоблогам Абдурахманова придало появление в эфирах высокопоставленных официальных лиц из Чечни.

С 26 августа по 8 сентября 2018 года блогер выложил на своей странице в YouTube три видеозаписи, на которых он разговаривает по телефону с Магомедом Даудовым.

В феврале онлайн-дискуссия министра по нацполитике Чечни Джамбулата Умарова и Тумсо Абдурахманова о призывах Ахмата Кадырова к джихаду заставила главу Чечни объяснять слова отца.

Новую дискуссию Магомеда Даудова с Абдурахмановым жители Чечни сочли неудавшейся попыткой реванша.

Диалог с Максимом Шевченко

Видео Абдурахманова от 5 марта, в котором в полемику с ним вступил журналист Максим Шевченко, набрало за десять дней после публикации записи более 500 тысяч просмотров. Позиции оппонентов разошлись в оценках роли Ахмата Кадырова в Чеченских войнах. Пользователи соцсетей отметили подкованность и обширные знания Шевченко, а Абдурахманова похвалили за смелость и искренность.

Кровный враг Даудова

9 марта 2019 года Магомед Даудов объявил Тумсо Абдурахманова кровным врагом из-за слов об Ахмате Кадырове, сказанных в разговорах с Шевченко и с самим Даудовым накануне. Даудов пояснил, что это не угроза убийством, однако он намерен не давать возможности блогеру "говорить что угодно". "Чтобы сдержать слово, потому что мой стоящий во главе брат (глава республики) поручил решить вопрос, я посмотрел и решил. Но что угодно говорить (мы) не даем. Польша не такое уж далекое место, ни одного далекого места нет, все доступные места, к ответу призовем, с позволения Всевышнего", - заявил Даудов.

Сам Тумсо Абдурахманов обратил внимание, что спикер парламента Магомед Даудов объявил ему кровную месть не во время онлайн-дискуссии, а лишь на следующий день. "По всей видимости, "падишах" остался недовольным тем, как повел себя в этом диспуте Даудов", - предположил он. Тем не менее, Абдурахманов рассказал "Кавказскому узлу", что после диспута с Даудовым он "усилил меры предосторожности, насколько это представляется возможным в этой ситуации".

Тумсо готов к диалогу с Кадыровым

Абдурахманов также прокомментировал "Кавказскому узлу" возможность публичной дискуссии с Кадыровым.

Блогер отметил, что такую возможность допускает.

"Но я сомневаюсь в том, что Кадыров решится на диспут со мной. Да и, думаю, ему этого уже не позволят в Кремле. Все-таки после того, как Пескову пришлось комментировать диспут с Даудовым, я думаю, что Кадырову сделали замечание. И рекомендовали впредь воздержаться от диспутов со мной. Вряд ли Кремлю захочется краснеть из-за своих "одаренных чиновников", - заметил Абдурахманов.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Также на "Кавказском узле" опубликованы биографии Ахмада Кадырова, Рамзана Кадырова, Магомеда Даудова и Джамбулата Умарова.

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