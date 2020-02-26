26 февраля 2020, 23:53

Тумсо Абдурахманов - блогер из Чечни. После конфликта с родственником Рамзана Кадырова покинул республику и уехал сначала в Грузию, а затем в Польшу, где пытается получить политическое убежище.

Покушение с молотком

26 февраля 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено нападение. Неизвестный проник в квартиру блогера, когда тот спал, и напал на него с молотком. В ходе драки с нападавшим Абдурахманову удалось обезоружить его и вызвать полицию. На видеозаписи, снятой самим блогером, зафиксирован разговор с человеком, который лежит на полу в комнате в луже крови.

На вопрос Тумсо, кто его прислал, человек, назвавшийся Русланом, отвечает, что его прислал Абдурахман из Грозного, а сам он прилетел из Москвы. Блогер спрашивает, откуда он узнал его адрес. "Они мне его дали", - отвечает нападавший. По утверждению последнего, он хотел не убить Абурахманова, а только напугать.



По имеющимся сведениям Тумсо Абдурахманов находится в больнице.

Поиск убежища

С 8 ноября 2015 года Тумсо Абдурахманов, по его словам, находился в Грузии, где пытался получить политическое убежище.

31 октября 2016 года Министерство по делам беженцев Грузии в предоставлении убежища Абдурахманову отказало. Сам Абдурахманов обжаловал это решение. При этом Правозащитный центр "Мемориал" просил Генеральную прокуратуру России вмешаться в дело уроженца Чечни Абдурахманова. 23 апреля Тбилисский суд оставил решение министерства в силе.

Решение Тбилисского суда, отказавшегося признать право на статус политбеженца за уроженцем Грозного Тумсо Абдурахмановым, не влечет за собой его экстрадиции и может быть обжаловано в ЕСПЧ, ранее сообщили "Кавказскому узлу" грузинские правозащитники.

В июле 2017 года Абдурахманов сообщил о своем задержании в одной из стран, куда он направился из Грузии. Причину задержания и страну Абдурахманов при этом не назвал.

20 декабря 2017 года Тумсо Абдурахманов обратился из депортационной тюрьмы в Варшаве к польским властям и представителям ООН с просьбой предоставить ему и его семье политубежище, в котором ему отказали власти Польши, и не допустить высылки в Россию. Он назвал причиной своего уголовного преследования в России конфликт с высокопоставленным родственником главы Чечни .

10 апреля 2018 года Абдурахманов сообщил о задержании четырех братьев его родителей. 1 мая на телеканале ЧГТРК "Грозный" вышел сюжет, в котором родственники призвали блогера прекратить критику власти и вернуться в Россию. Сам блогер объяснил призыв родственников к нему давлением властей.

О повторном отказе в предоставлении убежища Абдурахманов сам сообщил в социальных сетях. "Совет по делам беженцев, который рассматривал мое обжалование первого негатива, вынес решение об отказе мне в предоставлении всяческого вида защиты. При этом Совет предоставил защиту моей семье". По словам блогера, отказ мотивирован рекомендацией Агентства национальной безопасности (АНБ) Польши, которое сочло его пребывание в стране угрозой для ее безопасности. "Точно такое же обоснование было и в Грузии, когда мне отказали в предоставлении убежища в этой стране", - отметил Тумсо Абдурахманов.

27 декабря около посольства Польши в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Тумсо Абдурахманова, которому грозит депортация в Россию. Акция началась в 11.00 мск. В ней приняли участие руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, сотрудник программы, член ПЦ "Мемориал" Владимир Малыхин и глава Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Возвращение чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Россию грозит ему пытками и несправедливым преследованием, говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International. Копия заявления организации, датированного 3 января 2019 года, имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Биография - блогер

Тумсо Абдурахманов родился 19 декабря 1985 в городе Грозном.

Его отец — Умалт Абдурахманов - был приговорен к смертной казни за борьбу с советской властью, которую затем заменили длительным сроком заключения. При Дудаеве работал в правительстве Ичкерии, ранен в первую чеченскую войну.

Сам Тумсо - бывший заместитель главы федерального государственного унитарного предприятия "Электросвязь" . Ведет видеоблоги на сервисе YouTube. Первый его канал "Abu-Saddam Shishani" был создан 9 июня 2013 года. Второй, "Abu-Saddam Shishani [LIVE]", - 1 апреля 2017 года.

На каналы Абдурахманова подписано более 120 и 35 тысяч человек соответственно. В своих видеообращениях он комментирует происходящее в Чеченской Республике и рассказывает о своих религиозных убеждениях. Всего снято более 250 видео. На первом канале Абдурахманова - более 28 миллионов просмотров, на втором - более 8 миллионов .

Примерно с начала июля 2017 года ролики Абдурахманова начали набирать сотни тысяч просмотров. Самое популярное видео - более 2,3 млн просмотров - "Разговор с кадыровским Лордом/Часть первая". В видеоролике Тумсо Абдурахманов беседует на чеченском с человеком, который представился главой парламента Чечни Магомедом Даудовым, разговор сопровождается субтитрами на русском.

При этом его собеседник отметил, что сам дал блогеру разрешение на запись разговора и призвал сообщать ему о фабрикации уголовных дел. "Если ты узнаешь о таком человеке, которого обвинили по Сирии или в чем-то другом, а он не виноват... Если ты узнаешь о невиновности, скажи. Наша обязанность, возложенная на нас народом, - вершить справедливость. Любые данные, которые у тебя есть, ФИО, скинь", - подчеркнул он.

20 сентября 2017 года видеоблог Абдурахманова вошел в шорт-лист конкурса ютюб-каналов, объявленного политиком Алексеем Навальным . В итоге, результатам голосования жюри, получил 9-е место.

Второе по популярности видео посвящено посещению Рамзаном Кадыровым СИЗО в Грозном и колонии в станице Чернокозово . Его посмотрели уже более 1,5 миллионов раз .

7 января 2019 года Абдурахманов опубликовал ролик под названием "Мое прощальное видео", в котором вступил в заочный диалог с журналистом ЧГТРК Чингизом Ахмадовым.

Тумсо Абдурахманов подробно объясняет что означали его слова "Побыстрее уйти из этой жизни" в одном из интервью. И почему эти слова не имеют отношения к суицидальным настроениям, когда в исламе самоубийство запрещено. Также Тумсо благодарит тех, кто его поддерживает и выражает надежду на благоприятный исход его дела в Польше.

В феврале 2019 года в онлайн-дискуссию с блогером вступил министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров. Их спор о призывах Ахмата Кадырова к джихаду заставил Рамзана Кадырова объяснять слова отца, при этом глава Чечни разразился проклятиями в адрес блогера. Умаров после этого отказался продолжать разговор с Абдурахмановым.

В ночь на 8 марта спикер парламента Чечни Магомед Даудов вновь начал дискутировать с Абдурахмановым. Блогер уличил чиновника в том, что тот за полгода так и не выполнил свое обещание прекратить его уголовное преследование. Не сумев одержать победу в споре о заявлениях Ахмата Кадырова, Даудов объявил Тумсо Абдурахманова кровным врагом. Популярность блога Абдурахманова при этом резко выросла.

Чеченские власти обвиняют Абдурахманова в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об "участии в незаконных вооруженных формированиях".

По словам Абдурахманова, он пытался защитить свои права, обратившись с письмом в прокуратуру Российской Федерации, однако оно было перенаправлено в прокуратуру Чеченской Республики .

Конфликт с родственником Кадырова

Тумсо Абдурахманов утверждает, что 4 ноября 2015 года он был похищен в центре Грозного помощниками одного из родственников Рамзана Кадырова , которые выполнили приказ своего начальника. Как рассказал Абдурахманов в интервью "Кавказскому узлу", родственник Кадырова обратил внимание на него в тот момент, когда Тумсо ехал в машине в центре города. "Люди из кортежа [родственника Кадырова] остановили меня, попросили отъехать и остановиться. Из машин вышли вооруженные люди, которые забрали у меня сумку. Они также забрали мой телефон и передали его [родственнику Кадырова]. Он, сидя в машине, стал копаться в моем телефоне, начал задавать мне вопросы, какую я исповедую религию", - рассказал Абдурахманов.

По утверждению Абдурахманова, родственника Кадырова "заинтересовали некоторые лица из контактного листа телефона". "Обнаруживая фотографии и материалы, которые ему не нравились, он задавал мне вопросы", - сообщил Абдурахманов.

После этого разговора, как рассказывает Абдурахманов, он был фактически похищен, будучи по приказу родственника Кадырова "доставлен в частный дом-коттедж". "В этом доме у нас продолжился диалог, в ходе которого [родственник Кадырова] задавал мне вопросы политического характера. Затем он сказал, что я неправильно исповедую религию, и что он мне не позволит этого делать в "своей республике". Он предложил мне два варианта. Он сказал, что либо дает мне три дня для того, чтобы я покинул республику, иначе пообещал найти и убить. Либо, по его словам, он снова со мной встретится, пригласив на встречу религиозных деятелей. По его словам, они должны были разъяснить мне мои религиозные заблуждения, а он посмотреть, хватит ли у меня мужества принять эти разъяснения", - рассказал Абдурахманов.

При этом он заметил, что согласился на новую встречу, условиями которой являлись "сохранение бороды до встречи и не афиширование содержания их беседы". Абдурахманов в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" отметил, что он "не подстригает бороду из-за своих религиозных воззрений".

27 августа 2018 года Абдурахманову позвонил некто, представившийся Магомедом Даудовым, спикером парламента ЧР, и подтвердил информацию о том, что бывший вице-премьер республики Ислам Кадыров полностью отстранен от власти .

* В части биографических сведений в данную версию биографии в 22:26 27.03.2019 были внесены уточнения, полученные "Кавказским узлом" от Тумсо Абдурахманова.

Примечания