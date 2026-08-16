Боец из Калмыкии убит в зоне СВО

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Санал Корвиков из Кетченеровского района убит в боевых действиях. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 252 комбатанта из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", Евгений Мушаев из Элисты убит в боевых действиях. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 251 боец из Калмыкии.

Корвиков в июле 2010 года поступил в Московскую открытую социальную академию на специальность "Юриспруденция". 24 июля 2023 года он заключил контракт на прохождение военной службы с министерством обороны. Убит 11 августа 2023 года в районе села Першотравневое Харьковской области, сообщило государственное РИА "Калмыкия".

Власти признали убитыми в военной операции не менее 9550 бойцов с юга России Не менее 4755 бойцов из СКФО и 4795 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 252 комбатанта из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее стало известно, что в боях на Украине убит Мерген Бакаев из Кетченеровского района.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.