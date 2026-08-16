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14:00, 16 августа 2026

Активисты призвали создать музей Военно-Грузинской дороги на месте станции в Балте

Здание почтовой станции в селе Балта. Кадр из видео телеканала "Осетия-Ырыстон" - https://iryston.tv

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Почтовая станция в селе Балта в Северной Осетии в XIX веке выполняла роль хаба, и на ней останавливались многие известные личности, в том числе Пушкин. Североосетинские активисты призвали на месте станции основать музей Военно-Грузинской дороги.

Видеорепортаж о том, что активисты призвали сохранить почтовую станцию "Балта" XIX века и превратить её в музей Военно-Грузинской дороги, 15 августа на своем сайте опубликовал телеканал "Осетия-Ырыстон".

Постройки почтовой станции "Балта" находятся на левом берегу реки Терек в селении Балта Затеречного района в восьми километрах к югу от Владикавказа. Станция была построена в 1861 году.

Полтора века назад путники, которые ехали по Военно-Грузинской дороге, останавливались на этой станции, чтобы отдохнуть. В те времена это был настоящий остров безопасности посреди суровых гор, покой трассы охраняла рота солдат. Сегодня от уютного здания остались только голые каменные стены, рассказала в видеорепортаже журналист телеканала Фатима Дзадзоева.

Активисты предложили вернуть этому месту исторический вид. Военно-Грузинская дорога находится в нескольких десятках метров от станции, отметил член экспертного совета Ассоциации работников туристической отрасли Северной Осетии Гарри Черджиев.

"На этой территории есть все возможности, необходимые для развития прекрасного кластера, прекрасного места. Здесь есть место для общепита, здесь есть место непосредственно для любой, даже большой, экспозиции в музее. А самое главное – здесь есть бесконечная история Военно-Грузинской дороги", – сказал он на кадрах видео.

Фатима Дзадзоева прочитала отрывок из книги Александра Пушкина "Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года": "В Балте я нашёл почтовый домик и застал там генерала Ермолова". Журналист отметила, что Балтинская почтовая станция видела столько знаменитостей, что по праву может считаться главным культурным хабом Кавказа XIX века.

Около станции растут деревья, которые являются ровесниками постройки. Гостеприимство Балты подчинялось строгим военным правилам. Станция была ключевым звеном в цепи кавказских укреплений, отметила журналист.

Станция была построена в Балте, так как от Владикавказа это было первое укрепление, пояснил заместитель директора по научно-исследовательской работе ФГБУ "Заповедная Осетия-Алания" Константин Попов. "Балтинская станция была на левобережной террасе Терека построена. Капитальные здания двухэтажные. Рядом были постройки: конюшня, сараи", – отметил он.

На кадрах видео Попов продемонстрировал снимки, опубликованные в альбоме Сергея Алагаты "Туристические дороги древнего Иристона". Они позволяют детально разглядеть ушедшую эпоху. "Фонари от ветра были защищены. Фонари на таком знаке, как верстовой столб, такой полосатый", – привел он описание того, как ранее выглядела станция.

"Кавказский узел" также писал, что проблема сохранения исторических объектов ранее уже привлекала внимание жителей Северной Осетии. В ноябре 2020 года активисты указали на угрозу древним постройкам в селении Дагом из-за современной застройки. В декабре 2021 года издание сообщало о реставрации Зругского храма в Алагирском районе, часть которого ранее обрушилась из-за разрушения основания рекой.

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Автор: "Кавказский узел"

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