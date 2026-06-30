Камболов Марат Аркадьевич

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Марат Камболов - российский и югоосетинский государственный деятель, директор и вице-президент «Курчатовского института». С 23 июня 2026 года временно исполняет обязанности президента Республики Южная Осетия

Мнение аналитиков

По мнению экспертов, опрошенных «Кавказским узлом», назначение Камболова стало следствием глубокого недовольства Москвы состоянием институтов власти в Южной Осетии и коррупционными практиками, которые, по словам местного анонимного эксперта, российская сторона больше не готова терпеть. При этом некоторые оценки расходятся в вопросе последствий его появления. Одни аналитики видит в Камболове технического фаворита Москвы, призванного стабилизировать систему и подготовить управляемые выборы. Другие связывают его назначение с кадровым кризисом и необходимостью «антикризисного менеджмента». При этом ни один из опрошенных аналитиков не считает целью происходящих процессов вопрос вхождения Южной Осетии в состав России, указывая на важность российских отношений с Грузией.

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии

23 июня 2026 года назначен временно исполняющим обязанности Президента Республики Южная Осетия. Действующий президент Алан Гаглоев добровольно сложил полномочия, объявив о переходе на работу в Администрацию Президента РФ. Согласно Конституции, Камболов автоматически возглавил республику в статусе врио до проведения досрочных выборов .

16 июня 2026 года правительство республики во главе с Константином Джуссоевым ушло в отставку. Парламент Южной Осетии единогласно утвердил Марата Камболова на посту председателя правительства Его кандидатуру внес президент республики Алан Гаглоев. Перед новым кабмином Гаглоев открыто поставил задачу форсировать реализацию соглашений об «углублении сотрудничества» с РФ .

27 мая 2026 года Марат Камболов был назначен государственным советником президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Как сообщала пресс-служба главы Южной Осетии, Камболову было поручено курировать реализацию договора об углублении союзнического взаимодействия между Южной Осетией и Россией.

9 мая 2026 года между Москвой и Цхинвалом было подписано новое соглашение об углублении сотрудничества. Важной деталью стало внесение изменений в местное законодательство – отмена 10-летнего ценза оседлости для высших чиновников.

Назначение Марата Камболова вызвало широкий резонанс. Российские эксперты связывают его приход с попыткой вывести Южную Осетию из затяжной стагнации и усилить интеграцию с Россией . Осетинские политтехнологи говорят о демонтаже прежней элиты и ожидают сопротивления групп, контролировавших финансовые потоки. Критически настроенные СМИ расценивают кадровое решение как усиление прямого управления Москвой, а в Грузии считают его подтверждением зависимости Цхинвала от России . Назначение выходца из НИЦ «Курчатовский институт» рассматривается как признак усиления федерального кураторства .

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Курчатовский институт

В 2025-2026 годах – первый вице-президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". «Курчатовский институт» бессменно возглавляет Михаил Ковальчук . С января 2025 года - директор созданного Института развития НИЦ «Курчатовский институт» .

С 2021 по 2025 год – директор НИЦ "Курчатовский институт" .

С 2015 по 2021 год – вице-президент НИЦ «Курчатовский институт».

С 2014 по 2015 год занимал должность первого заместителя директора НИЦ "Курчатовский институт". В 2015 году входил в состав правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. .

Административная карьера

В январе 2014 года Камболов получил высший классный чин — Действительный государственный советник РФ 1 класса .

В 2010-2014 годах Марат Камболов работал директором департамента инвестиционного развития и федерального имущества Минобрнауки, затем заместителем министра образования и науки РФ .

В 2013 году Марат Камболов проходил свидетелем по делу о получении бывшим ректором Государственного университета управления Викторо Козбаненко взятки в размере 7 млн рублей . В кабинете Камболова прошли обыски, ему вызывали скорую помощь. Позже Козбаненко был оправдан .

В министерстве Марата Камболов отвечал за имущественный комплекс, капитальное строительство, финансовые потоки и госзакупки . Под его контролем находились бюджеты на модернизацию вузов и научных институтов. Период работы совпал с реформой высшего образования, включая объединение вузов и аудит эффективности учреждений .

В 2005–2010 годах – заместитель руководителя Федерального агентства по науке и инновациям. До этого, в 2004–2005 годах – советник руководителя .

С 1997 по 2003 год работал в Институте народов России при Министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям РФ, В 1997 году был назначен заместителем, затем первым заместителем директора .

В 1995–1997 годах был начальником отдела, руководителем департамента в Министерстве по делам национальной и региональной политике.

С 1991 по 1995 год работал главным специалистом Государственного комитета России по антимонопольной политике.

В период с 1990 по 1991 год был генеральным директором Центра делового сотрудничества.

С 1986 по 1990 год занимал различные должности в органах ВЛКСМ, был вторым секретарем райкома ВЛКСМ .

Биография

Родился 2 января 1965 года в селе Хазнидон Северо-Осетинской АССР .

В 1988 году окончил Горский сельскохозяйственный институт.

В 1994 году окончил Академию управления при Президенте Российской Федерации.

В 1996 году завершил обучение в Российской академии государственной службы .

В 2008 году в Российской академии государственной службы при президенте РФ защитил диссертацию на тему "Административно-правовое регулирование научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации". Кандидат юридических наук

Марат Камболов женат, четверо детей.

Награды

Орден за заслуги перед Отечеством II степени (2026), III степени (2018) IV степени (2014) .

Орден Координационного центра мусульман Северного Кавказа .

Орден Дружбы (2012) .

Примечания