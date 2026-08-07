Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

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Российская спецоперация "по принуждению к миру в зоне ответственности миротворцев" которая была проведена на территории Грузии и непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии в период с 8 по 12 августа 2008 года вошла в историю под названием "Пятидневная война". Это была первая военная операция Российской Федерации за пределами собственной территории.

"Кавказский Узел" публикует хронику боевых действий, обстоятельства, предшествовавшие началу военной операции, и хронику военных действий во время Пятидневной войны.

Реакция в мире

7 августа 2023 года Госдеп США вновь заявил, что считает Абхазию и Южную Осетию - оккупированными территориями.

7 августа 2021 года, пять государств - Румыния, Латвия, Литва, Словения и Словакия - а также отдельные депутаты Европарламента и члены Сената США высказались в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. "Мы отмечаем 13-летие с начала военного конфликта между Российской Федерацией и Грузией. Румыния продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии", – говорится, в частности, в заявлении МИД Румынии.

Семь стран подписали совместное заявление с призывом к России отозвать признание Южной Осетии и Абхазии и незамедлительно вывести оттуда свои войска. Оно приурочено к годовщине событий 2008 года и опубликовано 4 августа 2021 года на сайте постоянного представительства Франции в ООН в Нью-Йорке. "Мы вновь призываем Российскую Федерацию [...] незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, которые являются территорией Грузии", - говорится в заявлении.

21 января 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия причастна к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии. Суд также не признал юрисдикцию РФ на грузинской территории на момент боевых действий с 8 по 12 августа 2008 года. Вместе с тем суд установил наличие "эффективного контроля" России в Абхазии и Южной Осетии, отколовшихся от Грузии, а также в так называемых "буферных зонах" с 12 августа до вывода оттуда российских войск 10 октября. По сути судьи указали на то, что с 12 августа по 10 октября РФ несет ответственность не только за действия, но и за бездействие, то есть пассивное наблюдение за тем, как гражданское население подвергалось жестокому обращению, а дома - поджогам и грабежу .

Нарастание напряженности

Ухудшение отношений России и Грузии началось задолго до 2008 года. Так в сентябре 1999 года в одностороннем порядке российская сторона сняла запрет на пересечение абхазского участка российско-грузинской границы мужчинами призывного возраста, введенный совместным решением президентов СНГ от 19 января 1996 года .

Далее эскалация только нарастала: нельзя не упомянуть роль России в поражении Л.Чибирова на президентских выборах 2001 года в Южной Осетии, ускоренную паспортизацию (выдачу российских паспортов) населения Южной Осетии и Абхазии, введение войск и строительство военной базы в Джаве, диверсии.

К 2006 году мирное урегулирование было окончательно похоронено со стороны РФ даже на уровне публичном. "Нельзя в отношении Косово применять одни правила, а в отношении Абхазии и Южной Осетии - другие", - полагал президент России .

В начале 2008 года произошло нарастание напряженности в зоне югоосетинского конфликта, а также в отношениях между Россией и Грузией. Россия выходит из договора об обычных вооруженных силах в Европе, снимая тем самым квоту фланговых ограничений на размещение наступательных вооружений в Северо-Кавказском военном округе.

6 марта 2008 года было объявлено, что Россия вышла из режима запрета торгово-экономических и финансовых связей с Абхазией ; решение Москвы было расценено МИД Грузии как "поощрение сепаратизма в Абхазском регионе и неприкрытая попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность Грузии".

В начале апреля 2008 года первые подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил России входят в Абхазию, расположившись у грузинской границы.

16 апреля 2008 года МИД России сообщил, что президент России В.Путин дал правительству поручения, на основании которых Москва будет строить с Абхазией и Южной Осетией особые отношения.

17 апреля 2008 года Эдуард Кокойты заявил, что грузинские военные подразделения подтягиваются к границам его республики и призвал "воздержаться от необдуманных шагов, которые могут привести к трагическим последствиям".

21 апреля грузинская сторона подтвердила, что накануне был сбит беспилотный самолет-разведчик МВД Грузии производства израильской компании Elbit Systems. По версии грузинских властей, он был сбит на грузинской территории российским истребителем МиГ-29. Инцидент обсуждался в Совете безопасности ООН.

29 апреля 2008 года МИД России официально объявил "О мерах по укреплению коллективных сил СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта"; по сведениям "Новой газеты" от 5 мая, "из района Сочи границу по реке Псоу перешел тысячный (по меньшей мере) контингент с бронетехникой" 3-го батальона 108-го десантно-штурмового полка.

6 мая 2008 года начальник главного управления боевой подготовки и службы войск ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Шаманов, комментируя ситуацию в Абхазии, заявил, что ситуация в зоне конфликта находится в поле зрения руководства Минобороны РФ и "все необходимые мероприятия уже проводятся". В тот же день находившийся с визитом в Брюсселе госминистр Грузии по реинтеграции Темур Якобашвили сказал: "Мы, само собой, стараемся избежать войны. Но мы к ней очень близки. Мы очень хорошо знаем русских, мы знаем сигналы. Мы видим, что российские войска занимают территории на основании ложной информации, и это нас беспокоит".

31 мая 2008 года на территорию Абхазии были переброшены подразделения железнодорожных войск России численностью 400 человек. Власти Грузии объявили действия России подготовкой к военной интервенции. Как заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, ремонт железных дорог войска проводят только при подготовке к военной операции. Восстановленный ими участок Сухуми — Очамчира протяженностью около 54 км до сих пор не функционирует.

Во второй половине июля, одновременно с совместными учениями Грузии и США "Немедленный ответ" (на которых, по словам военного обозревателя Заура Алборова, отрабатывалось нападение на Южную Осетию), Россия проводила крупномасштабные учения "Кавказ-2008", в которых были задействованы подразделения различных силовых структур. Тогда же российские железнодорожные войска отремонтировали пути в Абхазии.

Эскалация грузино-южноосетинского конфликта в июле-августе 2008 года

В конце июля — начале августа происходила эскалация грузино-южноосетинского конфликта. Регулярно происходили перестрелки и огневые налеты разной степени интенсивности. Мирные жители Южной Осетии в массовом порядке стали покидать зону конфликта .

Начиная с 1 августа, по инициативе премьер-министра Южной Осетии Юрия Морозова производилась эвакуация жителей Цхинвали .

С начала августа Министерство обороны Южной Осетии сообщало о концентрации грузинских войск у границы непризнанной республики.

"Переброшенный из Гори дивизион артиллерийских установок Д-30 и две минометные батареи, являющиеся составной частью 4-й мотопехотной бригады Министерства обороны Грузии, сейчас расположены в грузинском селе Ередви, в пяти километрах от Цхинвала . Передвижения грузинских войск замечены и на других участках грузино-осетинской границы. Большая часть грузинских войск подтягивается к границам Цхинвала", - сообщил в интервью "Кавказскому Узлу" источник в Министерстве обороны и чрезвычайных ситуаций Южной Осетии 3 августа.

По утверждению корреспондента "Независимой газеты", 6 августа российские войска и бронетехника уже выдвигались в сторону Южной Осетии: "Тем временем Россия стягивает к границам Грузии серьезные военные силы. По Транскаму от Алагира в сторону пограничного пункта Нижний Зарамаг движутся военные колонны и отдельные машины с личным составом, бронетехника. Это обозреватель "НГ" наблюдал собственными глазами по пути из Владикавказа в Цхинвали. Военные заявляют, что продолжаются учения, но нет сомнений, что Россия таким образом демонстрирует решимость защитить своих граждан в Южной Осетии. Вплоть до проведения операции по принуждению к миру — если другого выхода не оставят" .

В интервью газете "Красная Звезда" офицер 135-го мотострелкового полка 58-й армии СКВО рассказал: "7 августа пришла команда на выдвижение к Цхинвалу. Подняли нас по тревоге — и на марш. Прибыли, разместились, а уже 8 августа там полыхнуло". Позднее газета уточнила, что речь шла о дате 8 августа . Некоторые российские СМИ также утверждали, что 7 августа началась отправка ряда подразделений 58-й армии в ЮО, спустя месяц об этом начала заявлять грузинская сторона, обнародовав в сентябре 2008 года свои разведывательные сведения. Грузинская сторона опубликовала записи разговора, которые по ее утверждению, принадлежат южноосетинским пограничникам.

Ряд свидетельств, опубликованных в СМИ, говорит о присутствии на территории Южной Осетии до начала официального ввода российских войск помимо миротворцев иных воинских подразделений России. В частности, это подтверждает гибель в первый день конфликта 8 августа в Цхинвали контрактника 22-й отдельной бригады спецназа ГРУ Евгения Парфенова .

Корреспондент газеты "Известия" Юрий Снегирев заявил, что в июне-июле в Северной Осетии проходили войсковые учения 58-й армии, а после их окончания техника не ушла в боксы, а осталась перед въездом в Рокский туннель (на территории России). Юрий Снегирев заявил: "После туннеля техники не было. Это я видел сам. Это могут подтвердить и другие мои коллеги, которые после обстрела Цхинвала 2 августа стали заезжать в Южную Осетию ежедневно" .

Братья Козаевы (один из — сотрудник МВД Северной Осетии, другой — герой Абхазии и Южной Осетии) утверждали, что президент Южной Осетии Э.Кокойты заранее знал о предстоящих военных событиях и заблаговременно уехал из Цхинвали в Джаву . Однако, по сообщению Анатолия Баранкевича, президент Южной Осетии выехал в Джаву только 8 августа около двух часов ночи.

Точки зрения по поводу ответственности за начало войны

Позиция Грузии

По официальной версии грузинской стороны, начало военных действий было реакцией на южноосетинские провокации и непосредственную угрозу российского нападения. Грузия якобы имела надежную информацию, полученную в результате перехвата телефонного разговора, о том, что утром 7 августа "русские уже прошли через Рокский туннель" и потому вторглась в Южную Осетию .

Позиция России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причинами ввода российских войск в зону конфликта стали агрессия Грузии против неподконтрольных ей территорий Южной Осетии и последствия этой агрессии: гуманитарная катастрофа, исход из региона 30 тыс. беженцев, гибель российских миротворцев и многих жителей Южной Осетии. Действия грузинской армии в отношении мирных жителей Лавров квалифицировал как геноцид. Он отметил, что большинство населения Южной Осетии — граждане России, и что "ни одна страна мира не осталась бы безучастной к убийству своих граждан и изгнанию их из своих жилищ". По мнению Лаврова, "военный ответ России на нападение Грузии на российских граждан и солдат миротворческого контингента был полностью пропорционален" .

Позиция комиссии Тальявини

30 сентября 2009 года был распространен официальный текст доклада Международной независимой комиссии по расследованию конфликта на Южном Кавказе. Комиссия работала под эгидой ЕС. Группу экспертов возглавила швейцарский дипломат Хайди Тальявини.

По мнению российской стороны международное расследование признало Грузию ответственной за войну на Кавказе в августе 2008 года. В тексте доклада утверждалось, что Грузия с использованием тяжелой артиллерии в ночь на 8 августа 2008 года начала атаку на Цхинвали и, соответственно, начала войну. Однако эта атака, как было отмечено в тексте, стала итогом длительных провокаций в зоне конфликта. Россия, по мнению авторов доклада, также была ответственна за многочисленные нарушения международного права.

Ход боевых действий

7 августа

Утром в грузинских СМИ появилась информация о том, что южноосетинский лидер Эдуард Кокойты покинул столицу и приготовился руководить масштабными боевыми действиями из Джавы, куда уже прибыли отряды добровольцев из России.

Днем 7 августа 2008 секретарь Совета безопасности Южной Осетии Анатолий Баранкевич заявил: "К границе (Южной Осетии) направляются многочисленные войсковые соединения Грузии. В течение двух часов идет обстрел из 152-миллиметровых орудий села Хетагурово. Село горит. В районе Гори сконцентрированы 27 установок "Град". По всей границе с Южной Осетией наблюдается активность войск Грузии. Все это говорит о том, что Грузия начинает широкомасштабную агрессию против нашей республики" .

Во второй половине дня президент Грузии Михаил Саакашвили приказал грузинским военным в одностороннем порядке прекратить огонь. Затем по ТВ показали обращение грузинского лидера, в котором он согласился на переговоры в любом формате и предложил России стать гарантом максимально широкой автономии Южной Осетии в составе Грузии. Одновременно Саакашвили предложил амнистию всем членам вооруженных формирований непризнанной республики. Между Грузией и Южной Осетией достигнута договоренность о прекращении обеими сторонами обстрелов - до переговоров, которые решено провести 8 августа в расположении миротворцев в Цхинвали.

Командующий Смешанными силами по поддержанию мира (ССПМ) в зоне грузино-осетинского конфликта Марат Кулахметов заявил, что стороны прекратили огонь, однако по утверждению грузинской стороны, после заявления Саакашвили огонь по грузинским селам со стороны Южной Осетии резко усилился. Телекомпания "Рустави-2" сообщила о десяти погибших гражданах Грузии.

Руководитель аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили сообщил о том, что 10 человек погибли и 50 получили ранения при обстреле грузинских сел в зоне грузино-осетинского конфликта.

В 23.30 грузинская артиллерия открыла шквальный огонь по Цхинвали. Командующий ССПМ Марат Кулахметов заявил о начале войны Обстрел начался со стороны подконтрольных Грузии сел - Эргнети и Никози. Правительство Грузии заявило, что было вынуждено отказаться от объявленного ранее одностороннего моратория на ведение огня и открыть ответный огонь ввиду непрекращающегося обстрела грузинских сел южноосетинскими формированиями.

8 августа

В ночь на 8 августа (около 00.15 мск) грузинские войска подвергли Цхинвали обстрелу из реактивных установок "Град", а примерно в 03.30 мск начали штурм города с применением танков . Нападению подверглись и места дислокации российских миротворцев. По сообщению властей Грузии, столица Южной Осетии взята в окружение. Грузинские СМИ сообщили о переходе под контроль войск Грузии Знаурского района Южной Осетии. Информагентства передали информацию о том, что грузинскими войсками занято шесть сел в Южной Осетии - Мугут, Дидмуха, Дмениси, Окона, Акоц и Кохат.

В 00.30 мск 8 августа командующий операциями Вооруженных сил Грузии генерал Мамука Курашвили объявил в эфире телеканала "Рустави-2", что, в связи с отказом осетинской стороны от диалога для стабилизации обстановки в зоне конфликта, грузинская сторона "приняла решение о восстановлении конституционного порядка в зоне конфликта". Мамука Курашвили призвал российских миротворцев, дислоцированных в зоне конфликта, не вмешиваться в ситуацию .

В 4 часа утра Россия потребовала экстренного созыва заседания Совета безопасности ООН и подняла по тревоге части 58-й армии Северо-Кавказского военного округа. Тревога была объявлена и в Абхазии.

B 02.00 мск в связи с резким обострением ситуации в Южной Осетии в Сухуме состоялось экстренное заседание Совета безопасности Абхазии. По его итогам было решено переместить ряд подразделений абхазской армии к границам зоны ограничения вооружения в Очамчирский район республики.

B Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН. Заседание для обсуждения ситуации в Южной Осетии, созыва которого потребовала Россия, началось в 23.00 по нью-йоркскому времени (07.00 мск). Грузия полностью возлагает вину за обстрелы на южноосетинскую сторону, заявил постоянный представитель Грузии при ООН Ираклий Аласания. По итогам экстренного заседания, Совет безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в Южной Осетии, но не поддержал заявление, предложенное Россией.

По данным на 07.15, Грузия взяла под контроль восемь сел на подступах к Цхинвали. Бои, по информации грузинских СМИ, идут на окраинах города.

В 11 часов утра Михаил Саакашвили заявил, что бои идут в центре Цхинвали. К столице непризнанной республики выдвинулись осетинские формирования из Джавы.

Утром 8 августа российская авиация приступила к бомбардировке целей на территории Грузии. Согласно заявлениям российских военных, "самолеты накрывали только военные объекты: военная база в Гори, аэродромы Вазиани и Марнеули, где базируются самолеты Су-25 и Л-39, а также РЛС в 40 километрах от Тбилиси".

В 14 часов 30 минут через Рокский туннель, по словам бывшего военного представителя России при ООН генерал-лейтенанта Николая Уварова, который во время войны был официальным представителем министерства обороны, прошло первое российское боевое подразделение — 1-й батальон 135-го полка .

К полудню через Рокский туннель в Южную Осетию вошли три батальонные тактические группы из состава 429-го и 503-го мотострелковых полков 19-й мотострелковой дивизии и 135-го отдельного мотострелкового полка 58-й армии Северокавказского военного округа, которые развернулись в боевые порядки в районах Джава и Гуфта. Грузинские самолеты пытались уничтожить мост в районе селения Гуфта, для того, чтобы блокировать продвижение российских войск, однако промахнулись и попали в жилые дома. По всему Цхинвали тем временем шли бои.

К середине дня большая часть Южной Осетии была занята правительственными войсками Грузии. "Большая часть территории Южной Осетии освобождена, она находится под контролем силовых структур Грузии. Бои идут в центре Цхинвали", - заявил 8 августа Михаил Саакашвили, выступая по грузинским телеканалам с обращением к нации. Президент Грузии также потребовал от российской стороны прекратить бомбежку грузинских городов. Об этом он заявил в телевизионном обращении, объявив о всеобщей мобилизации.

Мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что Грузия прекратит огонь на три часа с 15.00 до 18.00 и создаст коридор для выхода мирных жителей из Цхинвали в направлении грузинской территории. Марат Кулахметов назвал эти обещания "враньем". В три часа пополудни "Интерфакс" сообщил, что в Цхинвали наступило затишье.

В 15.30 южноосетинские власти сообщили, что российская бронетехника находится на подходе к Цхинвали. Начались боестолкновения российских и грузинских подразделений. Минобороны РФ заявило о 10 убитых и 30 раненых российских миротворцах. Грузинские официальные лица объявили, что сбито несколько российских самолетов. В 17.45 госминистр Грузии Темур Якобашвили заявил, что "Цхинвали полностью нами контролируется", а Минобороны РФ — что "подразделения 58-й армии СКВО находятся близ Цхинвали".

К исходу дня российские войска очистили объездную дорогу и высоты в районе Квернети, Тбети, Дзари и вышли к западной окраине Цхинвали.

По данным на 21.00 8 августа, войска Грузии полностью контролируют всю территорию Южной Осетии и все населенные пункты, кроме высокогорного поселения Джава, сообщил президент Грузии Михаил Саакашвили.

Из Северной Осетии на помощь Южной Осетии отправились семь тысяч добровольцев, еще три тысячи человек собрались в штабе добровольцев во Владикавказе и ожидали отправления в зону грузино-осетинского конфликта.

Целый ряд сайтов грузинских и осетинских информагентств за прошедшие сутки подверглись атакам хакеров. Вечером 8 августа был взломан официальный сайт МИД Грузии.

9 августа

Совет безопасности ООН в ночь на 9 августа не смог принять никаких решений по ситуации в Южной Осетии. Закрытые консультации Совбеза состоялись по просьбе грузинской стороны и начались в 23:00 мск 8 августа. Заседание СБ ООН по ситуации в Южной Осетии проходило в Нью-Йорке. Грузия и Финляндия были приглашены участвовать в заседании без права голосования.

Всю первую половину дня грузинская армия продолжала обстреливать и бомбить осетинские и российские позиции. В Цхинвали шли уличные бои. Российская авиация атаковала военные и стратегические объекты по всей Грузии, а также оказывала поддержку войскам непосредственно в Южной Осетии. Артиллерия обстреливала огневые точки в районе Цхинвали и вела контрбатарейную борьбу.

Грузинские войска не прекращали обстрел Цхинвали, при этом, по сообщениям источника в Вооруженных силах РФ, несли серьезные потери в вооружении. Из-за больших разрушений в Цхинвали остро встала проблема нехватки питьевой воды, отсутствия газа и электричества. Днем грузинские танки и пехота прорвались в Цхинвал, в городе разгорелись уличные бои.

Продолжалась переброска войск с территории России в Южную Осетию и создание ударной группировки. Утром помощник главкома сухопутных войск РФ И.Конашенков заявил, что части и подразделения 58-й армии, прибыв на окраину Цхинвали, "приступили к подготовке операции по принуждению к миру в зоне ответственности миротворцев".

В район боевых действий была переброшена 76-я Псковская воздушно-десантная дивизия .

Помимо переброски дополнительных подразделений в Южную Осетию Россия выдвинула в Абхазию подразделения ВДВ и морскую пехоту.

Российские корабли вошли в территориальные воды Грузии и приступили к боевому патрулированию .

Президент Абхазии Сергей Багапш принял решение о принудительном вытеснении из верхней части Кодорского ущелья Вооруженных сил Грузии. В зоне грузино-абхазского конфликта наблюдается сосредоточение войск. По словам полпреда президента Абхазии в приграничном с Грузией Гальском районе Руслана Кишмария, Грузия вводит в зону безопасности дополнительный воинский контингент и бронетехнику. Подразделения абхазской армии стоят у границ зоны ответственности миротворцев.

Как заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, войска Грузии "отбили сегодня все атаки на верхнюю часть Кодорского ущелья". Официальный представитель президента Абхазии К.Бжания опроверг информацию властей Грузии о том, что якобы атаки абхазских Вооруженных Сил отбиты. "На самом деле живая сила - сухопутные войска и какие-либо другие подразделения абхазской армии еще не входили в зону, контролируемую грузинскими властями. Пока еще работает авиация и средства артиллерии. Каким образом будет разворачиваться ситуация, мы можем сказать вам чуть позже", - отметил Бжания.

В середине дня грузинские источники заявили о бомбежке расположенного к югу от Цхинвали грузинского города Гори и 10 сбитых самолетах ВВС РФ. По сообщению руководителя аппарата администрации города Гори Кахи Толиашвили, в результате налета погибли более 20 человек, более 400 ранено. По грузинскому ТВ показали пленных российских летчиков и одного убитого. Минобороны России признало потерю штурмовика Су-25 и бомбардировщика Ту-22. В районе боевых действий прошли несколько воздушных боев, СМИ сообщали об уничтожении грузинского Су-25. Также в середине дня российская боевая авиация атаковала военный аэродром в западной части Грузии и нанесла удар по Кодорскому ущелью в Абхазии, которое контролируется Грузией.

Парламент Грузии утвердил указ Михаила Саакашвили о введении военного положения сроком на 15 дней.

Грузинские СМИ сообщили о взрыве Рокского туннеля, являющегося частью единственного пути, ведущего из России в Южную Осетию. Однако эта информация не подтвердилась.

Днем произошла неудачная попытка деблокирования российских миротворцев в Цхинвали силами батальонной группы 135-го мотострелкового полка. Группа вошла в город и встретилась с грузинскими войсками, начавшими новый штурм Цхинвали. После боя, понеся потери в людях и технике, группа отошла из города. В этом бою были ранены несколько корреспондентов российских СМИ и командующий 58-й армией генерал-лейтенант Хрулев. Не получив подкрепления, российские миротворцы были вынуждены отступить из южного лагеря.

В 17 часов председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе по телевидению заявил, что Цхинвали, как и вся территория Южной Осетии, кроме одного Джавского района, контролируется грузинскими войсками.

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что военное противостояние не входит ни в интересы Грузии, ни России и предложил российскому президенту прекратить огонь в Южной Осетии.

Премьер-министр РФ Владимир Путин прибыл вечером во Владикавказ и встретился с руководством Северной Осетии, чтобы обсудить вопросы оказания помощи Южной Осетии. Путин распорядился выделить для восстановления жилья в Южной Осетии 10 млрд рублей.

10 августа

Ночью в Южной Осетии продолжался обмен артиллерийскими ударами. Были совершены новые налеты на Грузию: российская авиация бомбила радары, позиции зенитно-ракетных комплексов, военные базы, порты, аэродромы, мосты по всей стране.

Грузинская сторона заявила о многочисленных авиаударах по населенным пунктам. Так, представитель МВД Грузии заявляет, что 10 августа рано утром российская авиация совершила налет на международный аэропорт Тбилиси. Позже представитель МВД Грузии уточнил, что авиаудар российских самолетов пришелся не на международный аэропорт Тбилиси, а на соседнюю территорию, где располагался завод "Тбилавиастрой". Кроме того, утром российские бомбардировщики нанесли бомбовый удар по территории села Ажара в верхней части Кодорского ущелья. Генштаб Вооруженных сил России опроверг утверждения грузинской стороны о том, что российская боевая авиация наносит удары по грузинским населенным пунктам. Ближе к вечеру российская авиация нанесла удар по военному аэродрому на окраине Тбилиси.

Россия увеличила свою группировку в Южной Осетии до четырех полковых тактических групп (135-го, 429-го и 503-го мотострелковых полков и полка 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии) и привлекла значительные силы артиллерии. Общая численность войск была доведена примерно до 10 тыс. человек.

Всю ночь в Южной Осетии шел бой за господствующие над Цхинвали Присские высоты. Грузинские подразделения продолжали артиллерийский обстрел города Цхинвал и ряда населенных пунктов РЮО всю ночь. К середине дня грузинские войска были выбиты почти из всех районов Цхинвали и пытались закрепиться на южных окраинах города. Присские высоты также были отбиты российскими войсками. В ходе боев была разбита большая часть грузинской артиллерии и блокированы грузинские анклавы к северу от южноосетинской столицы. Находящиеся в этом районе грузинские войска оказались отрезаны от основной группировки.

Грузия начала срочную переброску своей пехотной бригады из Ирака.

Войска Абхазии приступили к выдвижению в Кодорское ущелье и Гальский район на границе с Грузией. К середине дня они заняли позиции на пограничной реке Ингур, сообщил официальный представитель президента Абхазии Кристиан Бжания.

К берегам Абхазии прибыла группа кораблей Черноморского флота во главе с ракетным крейсером "Москва". Группа включает в себя также сторожевой корабль "Сметливый" и суда обеспечения. В этом районе уже находились три больших десантных корабля. Корабли ВМФ России отбили атаку ракетных катеров Грузии ракетными ударами и артиллерийским огнем, один из них был потоплен. В Абхазии началась высадка морского десанта в районе Очамчира и переброска частей ВДВ на аэродром Сухуми.

Во второй половине дня представители МИД Грузии вручили консулу России ноту с сообщением о том, что грузинская сторона прекращает военные действия в Южной Осетии. Однако перестрелки в зоне конфликта велись всю ночь.

11 августа

Самолеты российских ВВС ночью нанесли авиаудар по военной базе близ Тбилиси. Об авиаударе сообщает Министерство внутренних дел Грузии. Позже МИД Грузии сообщило, что этой ночью несколько десятков российских бомбардировщиков совершили налет на территорию Грузии. Ударам российских ВВС подверглись Тбилиси, Батуми, Поти и Зугдиди. Как говорится в заявлении МИД Грузии, "минувшей ночью по меньшей мере 50 российских бомбардировщиков одновременно действовали над Грузией".

Минобороны РФ сообщило, что число погибших российских военных возросло до 18 человек, раненых — до 52. Кроме того, было объявлено о потере еще двух штурмовиков Су-25. Таким образом, общее число потерянных российской стороной самолетов достигло четырех. По данным грузинской стороны, сбито 19 российских самолетов.

Президент Михаил Саакашвили в присутствии глав МИД Франции и Финляндии подписал документ о прекращении огня.

Российские войска начали продвигаться с территории Абхазии вглубь Грузии. Они без боя вошли в Зугдиди, затем в Сенаки и Поти "с целью недопущения перегруппировки грузинских сил и концентрации дополнительных вооруженных формирований". Дислоцированные на западе страны грузинские войска никак не проявили себя, информации о боях и жертвах не поступало.

В Южной Осетии продолжались бои с грузинскими отрядами, отрезанными от основных сил в селах и на высотах вокруг Цхинвали. Как сообщается на сайте Госкомитета по информации и печати Республики Южная Осетия, город полностью зачищен. Продолжались бои в районе конфликта Грузии и Южной Осетии, обе стороны использовали авиацию и тяжелую артиллерию. Российская артиллерия ведет огонь по позициям войск Грузии, которые еще находятся на высотах вокруг столицы Южной Осетии Цхинвала. Грузинские войска обстреливали окраины Цхинвала минометами и дальнобойной артиллерией. Вооруженными силами Грузии в Южной Осетии 11 августа был взорван Кехвский водоканал, в результате чего в западной части Цхинвали оказались затоплены подвалы домов, в которых прятались местные жители во время бомбардировок. В боях в Южной Осетии принимал участие батальон спецназа ГРУ "Восток", укомплектованный жителями Чечни. В ходе боев, как сообщил один из военнослужащих, батальон понес значительные потери.

Через Рокский туннель с территории России в сторону Грузии российские войска продолжают перебрасывать технику – системы залпового огня "Ураган" и тактические реактивные комплексы "Точка-У".

Во второй половине дня российские войска начали продвижение к границе с Грузией на юг, запад и восток — по направлениям Цхинвали — Никози, Хетагурово — Дидмуха, Приси — Дици. Вечером грузинские войска начали отступление с позиций в районе Гори, бросив боевую технику и имущество. Михаил Саакашвили заявил, что российские войска контролируют большую часть территории Грузии. Вскоре выяснилось, что российская армия остановилась, взяв село Никози неподалеку от Гори, и угрозы Тбилиси нет.

Российские военные самолеты нанесли очередной удар по грузинскому селу Тквиави. По словам очевидцев, в результате атаки разрушены несколько домов.

Председатель подчиняющегося Тбилиси правительства Абхазской автономной республики Малхаза Акишбая заявил, что по Кодорскому ущелью нанесен очередной бомбовый удар и открыт артиллерийский огонь.

Россия ввела в Абхазию дополнительную группировку войск, насчитывающую в своем составе более 9000 личного состава, более 350 единиц бронетехники, сообщил помощник командующего коллективными силами по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта Александр Новицкий.

Как сообщил представитель Минобороны РФ, российские миротворцы и военные проводят превентивные мероприятия в районе города Сенаки в Грузии: город находится за пределами зоны безопасности, пролегающей вдоль грузино-абхазской границы. В районе трех грузинских городов - Гори, Зугдиди и Сенаки - идут бои между войсками России и Грузии.

В Киеве началось формирование добровольческих отрядов, которые готовы отправиться на помощь Грузии в конфликте с Южной Осетией и Россией. Инициативу проявили украинские националисты. Власти республики заявили, что это личное дело добровольцев, но успокоили: ощутимую поддержку Грузии украинские националисты оказать не смогут - слишком дорогие авиабилеты в Грузию.

Почтовое и морское сообщение между Россией и Грузией прервано. Воздушное сообщение прекращено еще 9 августа.

Поздно вечером бои между войсками России и Грузии развернулись в 25 км от Тбилиси, сообщил посол Грузии в Азербайджане Николаз Натбиладзе.

"Хочу вам сообщить, что грузинские правительственные войска оставили Гори, линия обороны проходит в городе Мцхета (25 км от столицы Грузии)", - заявил Николаз Натбиладзе.

Президент России Дмитрий Медведев заявил на встрече с представителями Генерального штаба ВС, премьер-министром Владимиром Путиным и министром обороны Анатолием Сердюковым, что основная часть "операции по принуждению к миру Грузии" завершена.

12 августа

B 06.00 мск подразделения Вооруженных сил Абхазии перешли в наступление с целью вытеснения грузинских войск из Кодорского ущелья республики, сообщил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. До этого в течение двух дней абхазские военно-воздушные силы и артиллерия наносили ракетно-бомбовые удары по военным объектам в верхней части Кодорского части. В наступлении участвовали подразделения регулярных войск и резервисты Вооруженных сил Абхазии. В 09.00 мск штурмовая авиация Абхазии нанесла точный удар по укрепленному пункту в районе Ажара в верхней части Кодорского ущелья. По данным на 11.00, абхазские вооруженные силы разбили группировку сил Грузии в опорном пункте Ажара и взяли грузинские подразделения в кольцо. В Чхалте высажен десант из 250 человек, состоящий из четырех штурмовых рот, в каждой из которой по одному минометному взводу, взводу танковых противотанковых гранатометов, взводов противотанковых управляемых ракет и взводов автоматических гранатометов.

По утверждению сотрудника МВД Южной Осетии, был сбит грузинский Су-25, атаковавший позиции 58-й армии. Ранее в этот день российский военный представитель заявил, что ВВС России прочно завоевали господство в небе и военные самолеты Грузии не летают.

Российские миротворцы заняли грузинское село Хурча в Зугдидском районе. Российские войска подошли к городу Сенаки и отступили после того, как ликвидировали возможность обстрелов с военной базы .

В Южной Осетии российские войска вышли на административную границу с Грузией почти на всем ее протяжении, продолжая выдавливать на юг немногие оставшиеся боеспособными грузинские части.

Российские ВВС нанесли бомбовый удар по Гори. По грузинскому телевидению показали, что удар российских самолетов пришелся на городскую телевизионную вышку и по горам. Как сообщал очевидец, в результате нападения пострадали несколько мирных жителей. Правительство Грузии заявило, что, несмотря на заявление Дмитрия Медведева о прекращении огня, ВВС РФ бомбят грузинские села, расположенные неподалеку от Южной Осетии. МИД Грузии уточнил, что речь идет о селах Руиси Горийского района, Сакоринто Каспского района и Агара Карельского района.

ВС Грузии сосредоточились на северных подступах к Тбилиси в ожидании российского вторжения в столицу.

В столице Южной Осетии городе Цхинвали по решению правительства республики введен комендантский час. С 12 августа с 19.00 до 6.00 утра на улицах нельзя появляться людям с оружием. Вокруг города продолжались боестолкновения с разрозненными группами грузинских военных, проводилась разведка местности.

Днем президент России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение о завершении операции по принуждению Грузии к миру.

"Я принял решение завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру. Цель достигнута", - сказал Медведев на рабочей встрече в Кремле с министром обороны Анатолием Сердюковым и начальником Генштаба Николаем Макаровым.

Вечером в Тбилиси прошел митинг, на котором Михаил Саакашвили объявил о том, что Грузия выходит из СНГ, денонсирует соглашение о миротворческой операции в Абхазии, и объявляет Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. "Мы приняли решение на основе консультаций и Вместе с председателем парламента заявляем, что Грузия покидает СНГ", - заявил Михаил Саакашвили.

13 августа

Ночью российские корабли в районе Поти подверглись атаке грузинских катеров. После этого в порт вошли российские военные, которые взорвали на рейде три корабля береговой охраны Грузии. Никакого сопротивления им оказано не было.

В России и Грузии объявлен траур по погибшим.

В течение дня грузинские официальные лица неоднократно сообщали о захвате российскими войсками Гори и продвижении танков на Тбилиси. Минобороны РФ опровергало эти сведения и заявляло о начале вывода войск из Южной Осетии и Абхазии. Вечером глава МИД Сергей Лавров признал наличие войск РФ на территории Грузии — в окрестностях Гори и Сенаки. По словам министра, российские военные охраняют брошенные грузинской армией склады боеприпасов и военной техники, а также оказывают гуманитарную помощь местному населению.

После "Пятидневной войны" власти Грузии сделали еще больший акцент на укрепление вооруженных сил по НАТОвским стандартам и на вступление в саму организацию. "Кавказский узел" посчитал, сколько военных учений провела Грузия в эти годы, их хронология приведена в материале "Грузия: 45 военных учений за десять послевоенных лет". Такая активность вызывает озабоченность России, где военные учения, ориентированные на Кавказ, масштабны и проводятся с заметной регулярностью.

Свидетельства и выводы о военных преступлениях в ходе конфликта

Россия и Южная Осетия с одной стороны, и Грузия с другой стороны, обвиняют друг друга в преступлениях и этнических чистках. О военных преступлениях в ходе конфликта также заявляют журналисты, правозащитники и другие лица.

В ноябре 2008 года правозащитная организация ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу)* опубликовала доклад, согласно которому:

При штурме Цхинвала грузинская армия совершала неизбирательные нападения, в результате которых погибли десятки мирных жителей Южной Осетии и множество получили ранения, а также значительно пострадала инфраструктура (общественные здания, больницы, школы);

Основные разрушения Цхинвала были вызваны примененными грузинской армией системами залпового огня "Град", ракеты которых обладают низкой точностью.

Российская авиация в период конфликта совершила более 75 авиационных налетов, целями большинства из которых являлись позиции грузинской армии. От авиаударов пострадали села и города, ущерб от них "ограничивается несколькими улицами и отдельными домами в некоторых деревнях".

Имеются свидетельства, что некоторые российские атаки на грузинские населенные пункты и дороги привели к ранению и гибели гражданских лиц, причем, "возможно, не делалось различий между правомерными военными целями и мирным населением". Как пишется в докладе, "если это действительно так, то такие нападения квалифицируются как нападения неизбирательного характера и представляют собой нарушение международного гуманитарного права".

Как пишется в докладе, "по свидетельствам очевидцев, дисциплинированное поведение российских военнослужащих резко отличалось от действий осетинских бойцов и отрядов ополченцев, которые были замечены в мародерстве и грабежах". Грузины, опрошенные ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу), отмечали, что российские военнослужащие, "в основном, вели себя с грузинскими мирными жителями порядочно и проявляли должную дисциплину".

Югоосетинскими подразделениями и военизированными формированиями были совершены серьезные преступления в отношении грузин в Южной Осетии и прилегающих к ней территориях. Очевидцы сообщали о незаконных убийствах, избиениях, угрозах, поджогах и грабежах, проводившихся вооруженными группировками с югоосетинской стороны.

23 января 2009 года международная правозащитная организация 1 обнародовала доклад Up in Flames, в котором делался вывод, что российские, грузинские и южноосетинские вооруженные силы совершили многочисленные нарушения гуманитарного права, повлекшие гибель мирных жителей; авторы доклада призывают Москву и Тбилиси расследовать преступления и наказать виновных . В докладе грузинская сторона была обвинена в неизбирательном применении оружия при обстреле Цхинвала, соседних с ним сел и в ходе последовавшего наступления, а также в избиении задержанных и грабежах. Югоосетинская сторона обвинялась в пытках, убийствах, изнасилованиях, грабежах и этнических чистках. Российская сторона обвинялась в грабежах. [........] заявила также, что многочисленные обвинения российской стороной грузинской армии в геноциде и массовых убийствах не подтверждаются при проверке, а ответов на запрос в Следственный комитет при прокуратуре в [........]* не получили. По мнению организации, отдельные факты жестокостей грузинской армии, публиковавшиеся в российских СМИ, могут быть квалифицированы как самостоятельные тяжкие преступления, но не как попытка геноцида.

Потери в ходе конфликта

Южная Осетия

Официальные данные

К вечеру 8 августа появились предварительные данные о жертвах: как заявил президент республики Эдуард Кокойты в интервью информагентству "Интерфакс", жертвами нападения грузинских войск на Южную Осетию стали свыше 1400 человек . Утром 9 августа официальный представитель южноосетинского правительства Ирина Гаглоева сообщила о 1600 погибших . Вечером 9 августа посол России в Грузии Вячеслав Коваленко заявил, что погибло не менее 2000 жителей Цхинвали (около 3% населения Южной Осетии) . 16 августа министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Миндзаев заявил, что окончательная цифра погибших пока неясна, но уже ясно, что погибло более 2100 человек . Итоговые официальные данные были сообщены 20 августа; по словам Ирины Гаглоевой, всего в ходе конфликта Южная Осетия потеряла 1492 человека погибшими . 17 сентября генеральный прокурор Южной Осетии Таймураз Хугаев сказал в интервью о 1694 погибших в войне, включая 32 военнослужащих и сотрудника МВД республики .

При этом в прокуратуре Южной Осетии сообщили 20 августа, что "в результате вооруженной агрессии грузинской армии" "установлена и задокументирована" гибель 69 жителей Южной Осетии, включая трех детей. По словам сотрудников прокуратуры, этот список будет расти, так как в нем не учтены погибшие в сельских районах. 3 июля 2009 года глава Следственного комитета при прокуратуре РФ (СКП) А.Бастрыкин заявил, что жертвами конфликта стали 162 мирных жителя и 255 получили ранения. Однако, по его словам, это не окончательные данные.

Неофициальные данные

4 сентября 2008 года Общественная комиссия по расследованию военных преступлений в Южной Осетии и помощи пострадавшему гражданскому населению опубликовала список погибших с указанием ФИО, возраста, причины гибели и места захоронения. По данным на 8 августа 2012 года, число погибших в этом списке – 365 человек. Данный список является неокончательным и пополняется по мере установления точной информации о лицах, чья судьба установлена недостоверно, или есть надежда, что люди живы .

10 ноября 2008 года американский журнал Business Week сообщил, что по подсчетам правозащитной организации 2 в результате нападения Грузии погибло от 300 до 400 мирных жителей Южной Осетии.

Россия

Официальные российские данные

3 сентября главным военным прокурором РФ С.Фридинским были обнародованы данные, согласно которым потери российских военнослужащих составили 71 человек погибшими и 340 — ранеными . В списке погибших российских военных российского агентства "Регнум" значится 72 человека .

В феврале 2009 года заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков заявил, что погибли 64 военнослужащих (согласно пофамильному списку), трое пропали без вести и 283 получили ранения . Однако в августе заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин сообщил о 48 погибших и 162 раненых . Причины такого расхождения в цифрах неизвестны.

Данные грузинской стороны

По данным Грузии, Россия существенно занизила свои потери. Так, 12 августа президент Грузии Саакашвили заявил, что ВС Грузии уничтожили 400 российских солдат .

Грузинское информационное агентство "Медианьюс" распространяло сведения о потерях среди российских военнослужащих и техники, многократно превышающих потери, озвученные как российской стороной, так и официальными лицами Грузии: "В результате боев в Цхинвальском регионе российская 58-я армия потеряла 1789 солдат, 105 танков, 81 боевую машину, 45 бронетранспортеров, 10 устройств "Град" и пять устройств "Смерч" .

Грузия

Официальные данные

19 августа 2008 года была обнародована официальная статистика потерь:

Министерство обороны — 133 погибших, 70 пропавших без вести, 1199 раненых;

Министерство внутренних дел — 13 погибших, 209 раненых;

Гражданское население — 69 погибших, 61 раненый.

Итого погибли 215, пропали без вести 70 и ранены 1469 граждан страны .

15 сентября данные о потерях были уточнены: сообщалось о гибели 154 военнослужащих МО, 14 сотрудников МВД и 188 мирных жителей; кроме того, тела 14 погибших военнослужащих не найдены .

Грузия официально опубликовала список убитых гражданских лиц с указанием имени, фамилии, населенного пункта. Всего в списке 228 человек, напротив 62 фамилий числится знак "информация проверяется". Также опубликован список погибших военных и полицейских: всего в нем 169 человек. По мере поступления новой информации списки уточняются. Таким образом, общее число убитых согласно официальным спискам погибших, равно 397, при этом 62 смерти официально не подтверждены. Данные о части убитых не могут быть перепроверены из-за отсутствия возможности грузинским официальным лицам работать на территории, контролируемой де-факто властями ЮО и российскими военными .

Российские данные

Журналисты российской газеты "Коммерсантъ", находившиеся в Тбилиси 11 августа, цитировали неназванного офицера грузинской армии, по словам которого его подразделение только в госпиталь в Гори доставило почти 200 убитых грузинских солдат и офицеров из Южной Осетии .

Некоторые российские источники обвиняли Грузию в существенном занижении понесенных потерь. По предположениям российских военных экспертов, высказанным в информационной программе "Вести" на телеканале "Россия" 15 августа, потери грузинской армии могут составить 1,5-2 тысячи человек убитыми и до 4 тысяч ранеными. 15 сентября не названный источник в российской разведке заявил, что в ходе войны Грузия потеряла около 3000 сотрудников силовых структур . Неподтвержденные данными из независимых источников, эти сообщения остаются лишь предположениями.

Дипломатическое урегулирование

12 августа в 12.46 президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что принял решение о завершении операции по понуждению Грузии к миру.

После этого в ходе встречи председателя ЕС президента Франции Николя Саркози с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным были согласованы шесть принципов мирного урегулирования ("План Медведева — Саркози") :

Отказ от использования силы.

Окончательное прекращение всех военных действий.

Свободный доступ к гуманитарной помощи.

Возвращение Вооруженных сил Грузии в места их постоянной дислокации.

Вывод Вооруженных сил РФ на линию, предшествующую началу боевых действий.

Начало международного обсуждения будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной безопасности.

После этого президент Саркози посетил Тбилиси, где провел встречу с президентом Грузии Саакашвили .

13 августа Грузия приняла план урегулирования конфликта с некоторыми оговорками. Так, по просьбе грузинского президента был убран пункт о начале обсуждения будущего статуса Южной Осетии и Абхазии. Президент Франции Саркози подтвердил заявление Саакашвили, добавив, что пункт о начале обсуждения будущего статуса двух непризнанных республик убран с согласия президента РФ Медведева. Этот пункт был переформулирован, так как допускал двусмысленную трактовку. После внесения изменений Саакашвили объявил, что подписывается под планом урегулирования и принимает условия прекращения огня в зоне грузино-осетинского конфликта .

По мнению Н.Саркози, "текст из шести пунктов не может ответить на все вопросы. Он не решает окончательно проблему".

16 августа президент России Д.Медведев поставил подпись под планом мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта. До этого документ подписали руководители непризнанных государств Южная Осетия и Абхазия, а также президент Грузии М.Саакашвили. Подписание этого документа сторонами конфликта окончательно обозначило завершение военных действий.

Результаты

В период с 14 августа по 16 августа 2008 года руководителями государств, вовлеченных в военные действия, был подписан план мирного урегулирования грузино-южноосетинского конфликта ("План Медведева — Саркози"). Однако противостояние сторон конфликта не прекратилось с прекращением огня, но приобрело политический и дипломатический характер, в значительной мере перейдя в сферу международных отношений.

По мнению ОБСЕ, которое выразил 9 августа 2008 года министр иностранных дел Финляндии Александр Стубб, председательствующий в ОБСЕ, Россия перестала быть посредником в югоосетинском урегулировании и вместо этого стала одним из участников конфликта.

Непосредственным последствием конфликта был выход Грузии из состава Содружества Независимых Государств (СНГ). 12 августа Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНГ, 14 августа это решение утвердил грузинский парламент.

26 августа 2008 президент России Дмитрий Медведев объявил о подписании указов "О признании Республики Абхазия" и "О признании Республики Южная Осетия", согласно которым Российская Федерация признает и ту, и другую республику "в качестве суверенного и независимого государства", обязуется установить с каждой из них дипломатические отношения и заключить договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

29 августа замминистра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе объявил о прекращении дипломатических отношений с РФ при сохранении консульских отношений.

2 сентября 2008 года госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Темур Якобашвили заявил, что российские военные в Грузии лишились статуса миротворцев и должны немедленно покинуть территорию республики (в том числе и территории Абхазии и Южной Осетии).

Вслед за Россией независимость Южной Осетии и Абхазии признали Никарагуа (2008) и Венесуэла (2009), а также карликовые островные государства Науру (2009) и Тувалу (2011). Кроме того, в 2011 году Абхазию также признало островное государство Вануату.

В июле 2013 года Вануату отказалось от признания и подписало с Тбилиси договор, в котором признало территориальную целостность Грузии. 31 марта 2014 года МИД Грузии сообщил, что государство Тувалу также отменило решение о признании сепаратистских республик.

Науру отказалось от признания

21 июля 2026 года правительство Науру решило разорвать дипотношения с Абхазией и Южной Осетией. "Министерство иностранных дел Грузии приветствует решение исполнительного органа Республики Науру, кабинета министров Науру о прекращении дипломатических отношений "между Республикой Науру и Республикой Южная Осетия, также известной как Государство Алания" и "между Республикой Науру и Республикой Абхазия", – говорится в заявлении МИД Грузии .

МИД Абхазии заявил, что на Науру оказывалось "беспрецедентное давление" со стороны «Грузии и ее западных партнеров" .

Международный уголовный суд

Уже 10 лет идут расследования конфликта в Международном уголовном суде (МУС). Туда обращались и Грузия, и Российская Федерация.

В интервью "Кавказскому узлу", в августе 2015 года, менеджер проектов международной правозащитной организации Симон Папуашвили рассказал, что Грузия и Россия длительное время не реагировали должным образом на заявления прокурорского офиса, пока в декабре 2014 года прокурор не сделал заявление о том, что в 2015 году суд в Гааге может вынести независимое решение относительно дальнейшего расследования дела о войне 2008 года.

Симон Папуашвили также особо подчеркнул, что ни у одной из трех сторон конфликта 2008 года не было намерения провести самостоятельное расследование, и все озвученные сторонами оценки и обвинения носили политический характер. Без вмешательства Гаагского Трибунала события войны 2008 года останутся, по сути, нерасследованными, отметил Папуашвили. В свою очередь расследование Гааги может привести к арестам Путина и Саакашвили.

Расследованием дела занимается прокурор МУС Фату Бенсуда. Еще в октябре 2015 года, в ходе визита в Грузию Бенсуда сказала, что совершенные во время конфликта августа 2008 года в Цхинвальском регионе преступления, по имеющейся информации, были частью плана по изгнанию этнических грузин с этой территории Грузии .

27 января 2016 года МУС объявил, что разрешил прокуратуре начать расследование преступлений, которые могли быть совершены во время этого конфликта в Цхинвальском регионе Грузии и близ нее с 1 июля по 10 октября 2008 года. В суде пришли к выводу, что есть "разумные основания предположить, что были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС" .

Полевой (представительский) офис МУС в Грузии был открыт в 2018 году .

По мнению правозащитников, собравшихся в Гааге 12 апреля 2018 года, следователи Международного уголовного суда за десять лет не достигли результатов в расследовании вооруженного конфликта в Южной Осетии, многие доказательства за это время утрачены. Жертвы конфликта остаются в бедственном положении и не верят в восстановление справедливости на фоне того, что Россия и Южная Осетия отказались способствовать расследованию, заявили правозащитники.

Ползучая бордеризация

Начиная с 2008 года по сегодняшний день российские военные занимаются возведением пограничных инженерных сооружений на разделительной линии, которую осетинская сторона считает государственной границей, а грузинская – административной 3 . Активная фаза началась в 2013 году. Часть заборов проходит прямо через дворы в грузинских селах в зоне конфликта, лишая местных жителей жилья и доступа к садам, пастбищам, кладбищам .

23 апреля 2020 года постпред США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что "пророссийские силы возобновили агрессивную, интенсивную деятельность по обустройству границы" вдоль административной разделительной линии между оккупированным Россией грузинским регионом Южная Осетия и Грузией в районе деревни Тахтисдзири .

В своем заявлении постпред призвал незамедлительно прекратить сооружение любых знаков, построек, ограждений или барьеров, призванных укрепить или расширить незаконное обустройство границы, напомнив, что с сентября 2019 года несколько грузинских граждан умерли напрасно, поскольку пророссийские власти Южной Осетии не пропустили их через административную границу, чтобы получить медицинскую помощь. Только в апреле 2020 года, согласно сообщениям, умерли три человека, - заявил американский дипломат .

Некоторые изменения в отношениях

В июне 2023 года Россия и Абхазия подписали соглашение о том, что аэропорт в Сухуми (абхазское название – Сухум) будет реконструирован до конца 2024 года за счет средств частного российского инвестора. В 2008 году Агентство международных авиаперевозок в 2008 году по требованию Грузии запретило использовать сухумский аэропорт для международных полетов.

В октябре 2023 года Россия и Абхазия подписали соглашение о размещении в республике пункт постоянного базирования Военно-морского флота России. МИД Грузии отметил, что размещение базы нарушает суверенитет Грузии и “представляет еще одну провокационную попытку узаконить незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона”.

Опрошенные в июле 2024 года аналитики Абхазии и Южной Осетии заявили, что охлаждение отношений к Грузии со стороны Евросоюза и стран Запада после принятия законов “Об иностранном влиянии” не повлияют на отношения Цхинвала и Сухума с Кремлем. Грузинские политологи тогда же отметили, что Тбилиси готов обсуждать с Кремлем позиции сторон по Абхазии и Южной Осетии. Но депутат Госдумы РФ Константин Затулин назвал такие переговоры невозможными, хотя бы из репутационных рисков для России.

1 апреля 2025 года Путин своим указом упростил выдачу российских водительских прав гражданам Абхазии, имеющим российское гражданство или вид на жительство в России. Некоторые водители посетовали, что потратили деньги на оформление документов, не зная о готовящемся нововведении.

1 мая 2025 года было открыто регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Первый за 32 года регулярный авиарейс из Москвы в Сухум (грузинское название города - Сухуми) совершила авиакомпания "ЮВТ Аэро". Авиарейсом, рассчитанным на 50 мест, воспользовались 49 пассажиров. Грузия и Евросоюз осудили запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией, назвав это нарушением территориальной целостности Грузии.

17 мая 2025 года Путин подписал указ, упрощающий условия получения гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Согласно нему, граждане республик могут подать заявление о приеме в гражданство России в соответствии с соглашениями об урегулировании вопросов двойного гражданства .

17 июля 2025 года Путин подписал указ, позволяющий в течение трех лет оформлять внутренние российские паспорта на территории Абхазии и Южной Осетии гражданам, которые приобрели также российское гражданство, но живут в республиках. Действие указа не распространяются на тех граждан Абхазии и Южной Осетии, которые получили гражданство после 26 августа 2008 года .

Грузия помнит о войне

Грузинская оппозиция считает датой начала войны 7 августа, ссылаясь на данные проведенных международных расследований, а правящая партия настаивает на дате 8 августа. На кладбище в Тбилиси, где захоронены погибшие в войне 2008 года, оппозиция приходит почтить память погибших 7 августа, "Грузинская мечта" — 8 августа.

Так, 7 августа 2025 года в Тбилиси прошел массовый марш в память о жертвах августовской войны 2008 года, который предварял ежедневную с 28 ноября 2024 года акцию протестов на проспекте Руставели. Участники шествия прошли от монумента погибшим за территориальную целостность и свободу страны на площади Героев до проспекта Руставели под лозунгом: "Слава героям!". Многие участники шествия несли в руках национальные флаги и стикеры с красными маками, которые символизируют символ скорби по погибшим во время войны 2008 года . Акция памяти также прошла 7 августа в Зугдиди, там граждане зажгли 412 свечей в честь погибших в августовской войне.

8 августа 2025 года представители правительства «Грузинской мечты», после возложения цветов на братском кладбище в Мухатгверди. выступили с одинаковыми заявлениями, в которых возложили ответственность за войну на третьего президента Грузии Михаила Саакашвили .

6 августа 2026 года участники непрерывного протеста у парламента Грузии в 617-й день акций напомнили об августовской войне 2008 года. У протестующих были плакаты о Бидзине Иванишвили и об очередной годовщине начала войны: "Слава героям августа", "Руzzкие, вам не рады в Грузии и "Россия - враг", следует из снимков с акции. На 7 августа 2026 года оппозиция анонсирована протестный марш под лозунгом: "Мы помним героев, мы помним врага!" Акция, посвященная 18-й годовщине начала "августовской войны".

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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