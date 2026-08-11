Приговор Евгению Филиппову устоял в апелляционном суде

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Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему министру здравоохранения Кубани Евгению Филиппову, осужденному за особо крупное мошенничество.

Как писал "Кавказский узел", в июле прокуратура обжаловала приговор бывшему министру здравоохранения Кубани Евгению Филиппову, осужденному на четыре года колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Филиппов, как считает следствие, с ноября 2015 года по декабрь 2025 года похитил более семи миллионов рублей бюджетных средств. Внимание силовиков к Филиппову, который возглавляет Минздрав Кубани с 2013 года, привлекло имущественное положение его семьи: на чиновника и родственников оформлены многочисленные объекты недвижимости. Имущество и бизнес Филиппова, его родственников и доверенных лиц обращены по решению суда в доход государства, в том числе 21 квартира два частных дома, 14 нежилых помещений, девять земельных участков, семь апартаментов, четыре гаража и три парковочных места.

В апелляционной жалобе на приговор защитник бывшего министра Константин Шульгин просил смягчить наказание, назначенное Филиппову чиновнику Октябрьским райсудом Краснодара 29 июня текущего года, - четыре года колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.Апелляционная инстанция не нашла для этого оснований, сообщает сегодня "Коммерсант".

Также краевым судом было отклонено представление прокуратуры, которая не оспаривала назначенное подсудимому Филиппову наказание, но просила внести некоторые поправки в описательно-мотивировочную часть приговора.

По словам адвоката Шульгина, его подзащитный не намерен обжаловать вступивший в силу приговор в вышестоящих инстанциях.

"Кавказский узел" также писал, что суд уведомил о пропаже в зоне СВО без вести бывшего вице-губернатор Краснодарского края Сергея Власова, который подписал контракт с Минобороны после того, как его приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки.