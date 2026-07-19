Обжалован приговор бывшему министру здравоохранения Кубани

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Прокуратура обжаловала приговор бывшему министру здравоохранения Кубани Евгению Филиппову, осужденному на четыре года колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как писал "Кавказский узел", в конце июня суд приговорил бывшего министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова к четырем годам колонии, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура обжаловала приговор бывшему министру здравоохранения Кубани Евгению Филиппову, пишет 18 июля "Утренний юг" со ссылкой на карточку дела на сайте Октябрьского районного суда Краснодара.

Апелляционное представление прокуратуры уже зарегистрировано, обжалование может быть связано с тем, что ведомство считает назначенное наказание слишком мягким и требует его ужесточить.

Напомним, что Филиппов, как считает следствие, с ноября 2015 года по декабрь 2025 года похитил более семи миллионов рублей бюджетных средств. Внимание силовиков к Филиппову, который возглавляет Минздрав Кубани с 2013 года, привлекло имущественное положение его семьи: на чиновника и родственников оформлены многочисленные объекты недвижимости. Имущество и бизнес Филиппова, его родственников и доверенных лиц обращены по решению суда в доход государства, в том числе 21 квартиру, два частных дома, 14 нежилых помещений, девять земельных участков, семь апартаментов, четыре гаража и три парковочных места.

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