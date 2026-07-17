Илья Ремесло отправлен в СИЗО на два месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве избрал меру пресечения петербургскому юристу и блогеру Илье Ремесло, чья критика в адрес президента РФ удивила главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. Ремесло помещен в следственный изолятор.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Нальчика, юрист и блогер Илья Ремесло в марте был помещен в петербургскую психбольницу после того, как глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов усомнился, что опубликованная пропутинским блогером критика президента высказана добровольно. Сегодня стало известно, что Ремесло задержан по обвинению в распространении фейков об армии по мотиву политической ненависти.

Часть Z-блогеров - законспирированные враги России или неосознанно служат их интересам, критикуя "Ахмат", заявил 14 ноября 2025 года командир подразделения Апти Алаудинов. Он пообещал уничтожать таких Z-блогеров "в правовом поле через уголовку", если они не извинятся. В тот же день геленджикский горсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей автора Telegram-канала "Охранота V ватнике" Оксану Кобелеву за публикацию вопросов к командиру спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, хотя позднее она удалила пост и покаялась за этот материал. 13 ноября Алаудинов объявил о примирении двух других Z-блогеров, Ильи Ремесло и Владимира Грубника - последний, дружественный "Ахмату", пожаловался чеченцам на критику со стороны Ремесло. Конфликт Ремесло и Грубника произошел на почве отношения к пропутинским украинским перебежчикам в Z-сообществе.

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу блогера Илью Ремесло, задержанного ранее в Петербурге и доставленного в столицу. Он обвинен в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ по мотиву политической ненависти (пункт “д” части 2 статьи 297.3 УК России), подтвердила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Ремесло арестован на два месяца, до 16 сентября 2026 года, говорится в сообщении официального Telegram-канала.

“Антон Носик поддержал президента - получил уголовку. Илья Ремесло раскритиковал президента - получил уголовку”, - цитирует слова адвоката Ремесло Сергея Бадамшина проект “Слово защите”.

Преследование блогера Антона Носика, о котором напомнил Бадамшин, имело место в 2016 году. Носик тогда поддержал воздушные удары России по Сирии, но силовики расценили его пост с призывом к продолжению ударов как разжигание ненависти. Суд в октябре 2016 года оштрафовал его на 500 тысяч рублей, позднее сумма штрафа была снижена до 300 тысяч.