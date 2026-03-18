Жители Северного Кавказа рассказали о проблемах с доступом в Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активное замедление Telegram в течение последних дней создало серьезные неудобства для пользователей мессенджера в республиках Северного Кавказа. Люди потеряли доступный способ общения с родственниками, а предприниматели лишились налаженной связи с клиентами и терпят убытки.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года авторы телеграм-каналов в СКФО и ЮФО столкнулись со снижением читаемости, сложностями при размещении публикаций и жалобами читателей на проблемы с доступом в Telegram. При этом в Дагестане смягчены ограничения доступа к мессенджерам, введенные в 2024 году, сообщили местные журналисты. В феврале на фоне замедления работы Telegram Минцифры Дагестана разместило контракт на закупку услуги VPN. Махачкалинцы рассказали, что Telegram и WhatsApp* по-прежнему не открываются без VPN.

В октябре 2025 года жалобы на сбои мессенджеров Telegram и WhatsApp* стали поступать от пользователей из регионов юга России, Роскомнадзор подтвердил, что сбои обусловлены действиями властей. Работа этих мессенджеров ограничивается "для противодействия преступникам", использующим их для вымогательства денег, а также вовлечения россиян "в диверсионную и террористическую деятельность", пояснило ведомство.

В Дагестане, где Telegram заблокирован более года, получить доступ к мессенджеру в последний месяц стало еще сложнее, чем раньше, рассказал корреспонденту “Кавказского узла” махачкалинец Иса. “Несмотря на подключенный VPN, долго грузятся, не отправляются и не принимаются фото и видео”, - сообщил мужчина.

Махачкалинец Рашид заметил, что наряду с Telegram практически не работает WhatsApp*. “Голосовые сообщения, фотографии в обоих мессенджерах не доходят. Проблема и с голосовыми звонками, иногда получается позвонить с VPN, или используя прокси-сервер. У нас родственники живут за границей, раньше бесплатно общались с ними с помощью голосовых и видеозвонков, сейчас стало затруднительно”, - рассказал он.

“Очень плохо работает Telegram, особенно десктопная версия. На мобильном телефоне еще кое-как, но все равно приходится использовать VPN, иначе никак. Проблема усугубилась в последние 2-3 недели”, - сказал Рустам.

“Нас обязывают размещать информацию о работе в Telegram-канале, так же поступают во всех госорганах Дагестана. Чиновники не думают, как это делать при заблокированном мессенджере? С VPN работает не всегда, про звонки уже не говорю. У сестры свой бизнес, каналы поставщиков, чаты, - все в Telegram. Работать, по ее словам, стало очень трудно”, - поделилась Зайнаб.

Блокировка Telegram в России усиливается с каждым днем, доля неудачных запросов к доменам российских пользователей к доменам мессенджера достигла почти 80%, а в отдельных федеральных округах этот показатель близится к 90%. Фактически Telegram уже перестал полноценно функционировать, констатировал в публикации “Коммерсант” от 16 марта.

В Кабардино-Балкарии пользователи заметили существенное замедление работы Telegram около недели назад, а в последние дни каналы и чаты практически перестали загружаться. Также не отправляются сообщения, видео и фото не загружаются, а программы для обхода блокировки, как правило, не помогают, отметили активные пользователи мессенджера.

Людмила Тарасова продолжительное время активно пользовалась Telegram на домашнем компьютере и в мобильном телефоне. Она не считает его наиболее удобным способом для общения и звонков, но использовала как источник актуальной информации.

“Я подписана на десятки новостных каналов. Читала военных блогеров, разных политологов, других известных и уважаемых мною людей. Читала, чтобы получить информацию о происходящих в стране и мире событиях из разных источников, сравнивать и приходить к какому-то мнению. Теперь такой возможности нет: каналы либо вовсе не загружаются, либо приходится ждать долго. Далеко не все VPN могут помочь, что на компьютере, что на телефоне”, - сообщила она.

Она отметила, что не ожидает пользы от блокировки мессенджера, “ведь те, кто ищет деструктивную информацию либо распространяет ее, могут сделать это и через другие источники”.

Нальчанин Аслан Балов заявил, что блокировка Telegram создает огромные неудобства и проблемы. “В первую очередь для каналов, созданных предпринимателями для развития своего бизнеса - рекламы, общения с клиентами, покупателями. Из-за блокировок падает посещаемость, уходят подписчики, рекламодатели. Бизнес несет прямые финансовые потери”, - сказал он.

Житель Нальчика Арсен Титанян, в отличие от него, не считает для себя большой проблемой ограничение доступа к Telegram. “Я мало пользовался Telegram, считаю, что он неудобен как мессенджер. Гораздо больше меня огорчил запрет, введенный в отношении WhatsApp*. По нему можно было общаться и путем переписки, и созваниваться без оплаты. Запретив его, людей, по сути, лишили простого способа связи между собой. Особенно это касается тех, у кого родственники живут за границей. К примеру, я часто звонил в Грузию, где у меня проживают родственники, а сейчас такой возможности не осталось. Звонить по обычной мобильной связи очень дорого”, - пояснил мужчина.

Блогер Анастасия Емельянова из Прохладного с сожалением констатировала, что в стране почти не осталось свободного интернета. “Telegram не работает. YouTube не работает, Instagram* не работает. Остались только “Одноклассники”, “ВКонтакте” и Мах, в двух последних полно мошенников. Мах я вообще опасаюсь устанавливать, так как он привязан к Госуслугам, где имеются все персональные данные, и я не знаю, как этим могут воспользоваться мошенники”, - сказала она “Кавказскому узлу”.

Ограничение доступа к Telegram, которое в последние дни стало особенно заметным, “мешает ей жить”. “У меня есть небольшой бизнес, и я общалась с клиентами через мессенджеры WhatsApp* и Telegram, теперь такой возможности нет”, - пояснила Емельянова.

Один из опрошенных жителей Кабардино-Балкарии, пожелавший остаться анонимным, счел блокировку Telegram правильным решением. “Если власти приняли решение закрыть Telegram, значит, для этого есть серьезная причина. Что остается делать, если его создатель не соблюдает требования российского законодательства, не удаляет каналы, через которые распространяют наркотики, порнографию и прочее”, - заявил он.

Работает с VPN, если повезет

В Чечне Telegram блокировали и раньше, но в последние дни пользоваться мессенджером стало крайне проблематично, сообщил грозненец Юнус. “Например, фото, видеоматериалы отправляешь, - на следующий день, может быть, придет. Это и телефонная версия, и с компьютера. Вот вчера буквально мне человек отправил, - и только сегодня после обеда где-то открыл, и то ждал еще, пока закачается. И это с VPN конечно», - рассказал мужчина “Кавказского узла”.

Опыт использования других мессенджеров, по словам Юнуса, также оставляет желать лучшего. "У меня, например, WhatsApp* плохо работает. А других спрашиваю, они говорят, что есть, если VPN нормально подобрать. То есть на одном пробуют, - WhatsApp* не работает, другой пробуют - работает. В общем, сейчас как в средневековье", - заключил Юнус.

Инга часто бывает в Чечне и ежедневно общается через Telegram с жителями республики. “Я каждый день переписываюсь с друзьями, отправляем фото и видео. Все работает, с VPN конечно. WhatsApp* работает с VPN, только сигнал одного из абонентов должен быть не с российского номера”, - отметила она.

Житель Ингушетии Ахмед сообщил, что с VPN переписка в Telegram еще возможна. “А всякие каналы я редко смотрю. Вообще многое зависит от качества интернета. У нас в июле-августе прошлого года практически отключили мобильный интернет - возможно, они сначала на Кавказе это пробовали, потом сейчас до Москвы дошло. Мы тогда как раз об этом и говорили, что они что-то там внедряют”, - заметил он.

По его словам, WhatsApp* в Ингушетии тоже доступен через VPN. “Я давно не звонил, но вот переписки, смски доходят. Сегодня писал мне человек, который в Умре находится, и оттуда нормально доходит. А звонить, то если и ты, и абонент находится тоже в VPN, тогда получается”, - пояснил Ахмед.

Замедление Telegram создало проблемы предпринимателям

Пользователи в Северной Осетии фиксируют существенные сбои в работе Telegram в последние дни, сообщила “Кавказскому узлу” фрилансер-дизайнер Мария.

“Проблемы начались у меня на днях и это прямо критично для работы. Я через Telegram общаюсь с заказчиками, получаю ТЗ, отправляю макеты - и вот все полетело. Сначала стала замечать, что файлы тяжелые, дизайн-макеты по 20-50 МБ вообще не отправляются, висят часами в статусе "загрузка". Потом начались проблемы с фото: скриншоты правок от клиента не загружаются, я сижу и жду минут по 10, а раньше моментально было. Голосовые сообщения от заказчиков тоже тупят: они мне наговаривают минут по пять правок, и эти аудио грузятся вечность. Последние три дня вообще кошмар, некоторые чаты просто не открываются, пишет "подключение", и все”, - рассказала она.

Пока единственным способом обойти блокировки служит платный качественный VPN. “Это спасение в каком-то смысле, но понятно, что раз решили заблокировать мессенджер, то скоро он перестанет работать также с VPN. Поэтому принято решение потихоньку перебираться в другой мессенджер, но в какой, я сама не знаю. Ни один не дает такого удобного и понятного интерфейса как Telegram”, - сожалеет Мария.

VPN помогает обойти блокировку и замедление, но это не выход, считает менеджер компании по поставке умных робот-пылесосов Залина.

“У меня 120 рабочих чатов с нашими клиентами, с которым наша компания работает уже пять лет, вся история переписок нами хранится в обязательном порядке. Это для нас как база данных, так и важная информация. Не у всех наших клиентов и их сотрудников есть нормальные VPN-сервисы, чтобы с ними продолжить коммуницировать. И теперь вопрос, что нам делать с этими рабочими чатами и их историей: экспортировать их в WhatsApp*, который тоже могут заблокировать?” - сказала она “Кавказскому узлу”.

По ее словам, мессенджер начал плохо работать в течение последней недели. “Но хуже всего с воскресенья (15 марта): ничего особо не грузится, звонки вообще перестали работать, только переписка без тяжелый файлов”, - отметила Залина. .

Местный активист Алик сообщил, что больше всего из-за блокировки мессенджера страдает молодое поколение. “Telegram популярен среди молодых, остальные в основном пользуются другими мессенджерами, например WhatsApp*. А молодые люди в большинстве своем знают, как преодолеть блокировку и замедления. Другой вопрос, как долго будут работать сервисы, помогающие обойти замедления”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

По его словам, работа мессенджера резко замедлилась в субботу, 14 марта. “Я использую платный VPN, но стал замечать замедление в работе Telegram. Если без VPN, то звонить и отправлять большие файлы будет невозможно, а голосовые и текстовые сообщения будут отправляться дольше обычного, а иногда вообще висеть в загрузке. По остальным мессенджерам ничего не замечал, вроде работают в обычном режиме”, - поделился житель Северной Осетии.