Кавказский узел

17:53, 5 мая 2026

Житель Ингушетии заподозрен в реабилитации нацизма

Сотрудник полиции стоит рядом с мужчиной. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель селения Долаково, чей комментарий в соцсети привлек внимание оперативников центра “Э”, попал под следствие из-за “оправдания деятельности нацистов”. 

Подозреваемому 30 лет, он работал вахтовым методом в одном из регионов Дальнего Востока. Комментарий, ставший поводом для уголовного преследования, мужчина опубликовал еще год назад, в мае 2025 года. 

Комментарий, оставленный жителем Ингушетии на “своей личной странице в популярной социальной сети” привлек внимание оперативников центра “Э”, а эксперты МВД в Ставропольском крае обнаружили в нем “признаки оправдания деятельности нацистов”, сообщила полиция Ингушетии в официальном Telegram-канале. 

Вменяемая мужчине статья о реабилитации нацизма в интернете (часть 2 статьи 354.1 УК РФ) предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

"Кавказский узел" также писал, что житель Дагестана обвинен в реабилитации нацизма из-за публикаций, "искажающих исторические сведения о событиях Второй мировой войны". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
