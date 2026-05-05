Житель Ингушетии заподозрен в реабилитации нацизма
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Житель селения Долаково, чей комментарий в соцсети привлек внимание оперативников центра “Э”, попал под следствие из-за “оправдания деятельности нацистов”.
Подозреваемому 30 лет, он работал вахтовым методом в одном из регионов Дальнего Востока. Комментарий, ставший поводом для уголовного преследования, мужчина опубликовал еще год назад, в мае 2025 года.
Комментарий, оставленный жителем Ингушетии на “своей личной странице в популярной социальной сети” привлек внимание оперативников центра “Э”, а эксперты МВД в Ставропольском крае обнаружили в нем “признаки оправдания деятельности нацистов”, сообщила полиция Ингушетии в официальном Telegram-канале.
Вменяемая мужчине статья о реабилитации нацизма в интернете (часть 2 статьи 354.1 УК РФ) предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
