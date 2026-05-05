Боец из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муслим Жумахаев из Камызякского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 735 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 апреля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 734 бойцов из Астраханской области.

В Камызякском районе передан орден Мужества близким рядового Муслима Жумахаева из села Жан-Аул, сообщила 4 мая в своем телеграм-канале районная администрация.

Муслим Жумахаев родился в 1994 году, он отправился в зону СВО в мае 2024 года и служил наводчиком мотострелкового полка. "21 июня 2024 года жизнь бойца трагически оборвалась входе выполнения боевой задачи", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 735 бойцов из Астраханской области.

Ранее о смерти участника СВО из Камызякского района стало известно 18 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Алексей Яковлев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - пожаловалась, в частности, вдова одного из них.