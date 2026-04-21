Дома жителей Ростовской области повреждены при атаке БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников повреждены дома жителей поселка в Аксайском районе. По данным военных, минувшей ночью дроны были сбиты в трех регионах ЮФО и над Черным морем.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным властей, за последние пять месяцев в результате воздушных атак в Таганроге погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

Минувшей ночью было отражено и уничтожено "больше четырех десятков БПЛА" в Таганроге и 11 районах Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Атаке подверглись: Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский,Тарасовский районы", - написал он.

Погибших и раненых нет, но есть разрушения, отметил чиновник. "В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. Окажем помощь в устранении последствий", - говорится в публикации.

Около поселка Персиановский в Октябрьском районе была нарушена контактная сеть железной дороги. "Как следствие было приостановлено движение 3-х поездов в северном направлении в районе ж/д ст. Новочеркасск и движение 4-х поездов в южном направлении в районе ж/д ст. Каменоломни. В настоящее время питание контактной сети восстановлено, запущено движение поездов в обоих направлениях", - сообщил глава региона.

В июле 2025 года в результате атаки беспилотников загорелось здание железнодорожной станции Каменоломни в Октябрьском районе. Инцидент привел к нарушению графика движения пассажирских поездов.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова в своем телеграм-канале сделала репост публикации губернатора, не дополнив ее иными сведениями о последствиях атаки.

Беспилотники сбиты ночью в трех регионах ЮФО

С 20.00 мск 20 апреля до 07.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотником, в том числе в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно сообщению, остальные дроны сбиты в Белгородской, Воронежской, Курской, Самарской, Саратовской областей и над акваторией Черного моря. Число дронов, сбитых в каждом регионе, в публикации не указано.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и администрация Волгоградской области, по состоянию на 09.27 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях ночных атак.

Напомним, в Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Астраханской и Волгоградской областях, тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.