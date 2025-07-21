Атака дрона в Ростовской области привела к новым задержкам поездов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
График движения 26 пассажирских поездов нарушен сегодня в результате атаки беспилотника на железнодорожную станцию Каменоломни в Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотника загорелась крыша железнодорожной станции в поселке Каменоломни Октябрьского района. Из диспетчерского пункта эвакуированы три человека. В том же поселке загорелся цветочный магазин. Позднее пожары были потушены.
Пожарный поезд был задействован для тушения пожара, возникшего после "падения обломков БПЛА" на станции Каменоломни, сообщила Северо-Кавказская железная дорога.
"Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются 26 пассажирских составов. Движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью", - говорится в публикации, размещенной в официальном телеграм-канале "Телеграмма СКЖД".
Компания РЖД в своем телеграм-канале сделала репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией.
Напомним, в ночь на 19 июля в Ростовской области в результате атаки беспилотника получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая. Она была доставлена в больницу, а затем перевезена в ростовскую клинику РЖД.
Из-за повреждения электросети железной дороги на перегоне Лихая – Замчалово было приостановлено движение поездов. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении составов. На следующий день, 20 июля, 132 пассажирских поезда были задержаны на сроки от получаса до 15 часов, также было изменено расписание 10 поездов.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.