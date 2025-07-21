Атака дрона в Ростовской области привела к новым задержкам поездов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

График движения 26 пассажирских поездов нарушен сегодня в результате атаки беспилотника на железнодорожную станцию Каменоломни в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотника загорелась крыша железнодорожной станции в поселке Каменоломни Октябрьского района. Из диспетчерского пункта эвакуированы три человека. В том же поселке загорелся цветочный магазин. Позднее пожары были потушены.

Пожарный поезд был задействован для тушения пожара, возникшего после "падения обломков БПЛА" на станции Каменоломни, сообщила Северо-Кавказская железная дорога.

"Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются 26 пассажирских составов. Движение через станцию Каменоломни осуществляется со сниженной скоростью", - говорится в публикации, размещенной в официальном телеграм-канале "Телеграмма СКЖД".

Компания РЖД в своем телеграм-канале сделала репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией.

Напомним, в ночь на 19 июля в Ростовской области в результате атаки беспилотника получила ранение сотрудница железной дороги - дежурная по станции Лихая. Она была доставлена в больницу, а затем перевезена в ростовскую клинику РЖД.

Из-за повреждения электросети железной дороги на перегоне Лихая – Замчалово было приостановлено движение поездов. В тот же день оно было возобновлено, однако инцидент привел к задержкам в движении составов. На следующий день, 20 июля, 132 пассажирских поезда были задержаны на сроки от получаса до 15 часов, также было изменено расписание 10 поездов.