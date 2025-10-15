Карапетян Самвел

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Самвел Саркисович Карапетян — армянский и российский предприниматель, миллиардер и меценат. Был арестован 18 июня 2025 года по обвинению в публичных призывах к захвату власти после публичного конфликта с премьер-минстром Армении Николом Пашиняном.

Конфликт с Пашиняном

В июне 2025 года обострился конфликт между Самвелом Карапетяном и правительством Армении, возглавляемым Николом Пашиняном. Основным поводом противостояния стала Армянская апостольская церковь (ААЦ), которую Пашинян подверг жесткой критике, а Карапетян публично поддержал.

В конце мая 2025 года на заседании правительства Никол Пашинян заявил, что "все наши церкви превратились в чуланы, заваленные рухлядью". Пашиняну возразил архиепископ Аршак Хачатряна, назвав прискорбным демонстрацию дефицита "объявленного модным" образования. В ответ глава правительства в Facebook* оскорбительно отзывался об ААЦ и её предстоятеле Гарегине II, обвиняя католикоса в нарушении обета безбрачия и недостойном поведении. Пашинян призвал избрать нового главу Армянской церкви.

Стоит отметить, что после второй карабахской войны 2020 года Католикос всех армян Гарегин II присоединился к требованию отставки Пашиняна. А в 2024 году Тавушский архиепископ Баграт Галстанян возглавил движение «Тавуш во имя Родины», требованием которого была отставка премьер-министра, а сам Галстанян был назван кандидатом в премьеры.

Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления ААЦ. Высший духовный совет ААЦ охарактеризовал действия премьер-министра как «очередную кампанию» против церкви, обвинив его в том, что он «ставит себя выше закона». Инициатива "Айакве" призвала Генпрокуратуру возбудить в отношении него уголовное дело.

Небольшая группа, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь и армянский народ

Самвел Карапетян выступил в защиту ААЦ, заявив, что "небольшая группа, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь и армянский народ". Он пообещал принимать «непосредственное участие» в защите церкви. В одном из интервью он добавил: «Если политическим силам Армении не удастся справиться с этой ситуацией, мы должны будем по-своему вмешаться в кампанию против церкви»” .

Это вызвало резкую реакцию Пашиняна. 17 июня 2025 года он ответил на критику Карапетяна, назвав его “распутным благотворителем” и заявив, что «Армения и ее законы – это вам не деревня в Калуге», намекая на российские активы Карапетяна.

Какие-то люди могут приехать откуда-то в Армению и предпринять какие-то свои действия

Премьер-министр Армении заявил, что принадлежащие Карапетяну «Электрические сети Армении» должны быть национализированы, а заявления Карапетяна “было не о церкви, а о Республике Армения. Была создана попытка создать впечатление, что какие-то люди могут приехать откуда-то в Армению и предпринять какие-то свои действия” .

Пашинян также не исключил, что сбои в работе электросетей предпринимались и предпринимаются «для генерации недовольства внутри Армении» .

В этот же день, 17 июня 2025 года, в доме Карапетяна в Ереване полиция Армении провела обыски .

Первопрестольный Святой Эчмиадзин, руководящий орган ААЦ, выступил в защиту Карапетяна, осудив его преследование по политическим мотивам. «Призываем власти Армении немедленно прекратить незаконные действия», — говорится в заявлении церкви.

В Москве внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина Карапетяна

О задержании Карапетяна высказались и в МИДе России. “В Москве внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина Карапетяна<...> Будем оказывать ему необходимое содействие, чтобы все его законные права были соблюдены», — заявила представитель МИД Мария Захарова .

18 июня 2025 года Карапетян был задержан в Ереване по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Суд первой инстанции общей юрисдикции в Ереване постановил арестовать бизнесмена Самвела Карапетяна на два месяца. 14 августа Антикоррупционный суд Армении продлил арест Карапетяна на два месяца, десятичасовое заседание проходило на фоне акции протеста.

24 июня 2025 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота в Армении. Он опубликовал на официальной странице в соцсети копию "проваленного" плана оппозиции по его отстранению от власти. Согласно публикации, он считает непосредственными авторами плана бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, арестованного Самвела Карапетяна, главу ААЦ Гарегина II и Баграта Галстаняна, который 25 июня 2025 года был задержан по делу о подготовке терактов и захвата власти в Армении. Подробнее о политических арестах летом 2025 года рассказывается в справке "Кавказского узла".

2 июля 2025 года в головном офисе принадлежащей арестованному Самвелу Карапетяну компании "Электрические сети Армении" прошли обыски на фоне принятого в первом чтении законопроекта о национализации "Электросетей Армении". 3 июля 2025 года года Парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект, позволяющий национализировать компанию "Электрические сети Армении". Согласно законопроекту, Комиссия по регулированию общественных услуг Армении может проводить расследование и сменить руководство компании в случае, если в ее деятельности выявят серьезные нарушения. Оппозиция назвала законодательную инициативу попыткой государственного рэкета имущества у инвесторов, а также политическим давлением на Самвела Карапетяна.

13 октября 2025 года стало известно, что следователи предъявили Самвелу Карапетяну новое обвинение в отмывании денег. Адвокаты предпринимателя заявили, что действия следствия "выходят за рамки юридической логики" и обвинение экономического характера выдвинуто « без каких-либо соответствующих данных, без какой-либо минимальной правовой и законной основы» .

14 октября 2025 года судебное заседание по вопросу продления ареста Самвела Карапетяна продлилось почти восемь часов, но решение было отложено. Заседание прошло на фоне акции, проведенной родственниками и сторонниками арестованного .

Обвинения в контрабанде оружия для Нагорного Карабаха

Меня удивляет, с каким упорством власти Азербайджана продолжают концентрироваться на своих фантазиях

В 2021 году Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о контрабанде “воздушным путем незаконно приобретенного крупнокалиберного боевого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств в Республику Армения и оттуда в оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики”, заочно арестовала Карапетяна и объявила в международный розыск . “Меня удивляет, с каким упорством власти Азербайджана продолжают концентрироваться на своих фантазиях. Лучше бы направили свою энергию на восстановление региона, который разрушили», – заявил Карапетян .

Это принесет мир и стабильность в регионе

В 2022 году Самвел Карапетян поддержал назначение Рубена Варданяна на пост госминистра Нагорного Карабаха, заявив, что это принесет мир и стабильность в регионе. Самвел Карапетян и Рубен Варданян имеют долгую историю сотрудничества, в сфере экономики и благотворительности. Оба бизнесмена инвестировали в развитие инфраструктуры Нагорного Карабаха, включая строительство дорог и энергетических объектов, финансировали образовательные и социальные программы в Армении .

Эти действия должны получить соответствующую оценку у мирового сообщества и могут трактоваться не иначе как геноцид

В 2023 году бизнесмен осудил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, назвав их геноцидом местного населения. “Эти действия должны получить соответствующую оценку у мирового сообщества и могут трактоваться не иначе как геноцид. Применение силы в регионе недопустимо. <...> Насилие и дуло пистолета не могут быть предлогом для принудительного исхода местного населения», — заявил Карапетян. При этом, тогда же он заявил, что российский миротворческий контингент «является единственным гарантом безопасности региона». Он призвал Азербайджан и Армению вернуться к переговорам и совместно с Россией «наладить механизмы обеспечения безопасности граждан Арцаха» .

Фонд "Ташир"

Самвел Карапетян известен как один из крупных российских и армянских меценатов. В 2020 году Карапетян, совместно с другими крупными российскими бизнесменами армянского происхождения, участвовал в выплате залога за освобождение бывшего президента Армении Роберта Кочаряна .

В 2000 году Самвел Карапетян основал благотворительный фонд «Ташир». Фонд финансировал строительство школ и университетов в Армении, включая реконструкцию Ереванского государственного университета.

Согласно данным, опубликованном на официальном сайте фонда , он поддерживает реставрацию исторических памятников, например церковь Святого Григория Просветителя в Ташире.

В 2023 году фонд пожертвовал 10 миллионов долларов на восстановление Спитакского района, пострадавшего от землетрясения. В 2023 году он передал в дар центр здоровья матери и ребенка в городе Ванадзор и предоставил жилье 1500 вынужденным переселенцам из Арцаха.

В 2024 году фонд Карапетяна выделил более 500 миллионов рублей на помощь малоимущим семьям и ветеранам. В 2025 году его фонд профинансировал строительство детского онкологического центра в Ереване. Фонд также организовал ежегодные благотворительные акции, направленные на поддержку сирот и пожилых людей.

Наиболее крупные благотворительные проекты для церкви:

Реконструкция и восстановление резиденции Католикоса Всех армян в Эчмиадзине, который является духовным центром ААЦ. Карапетян выделил средства на реставрацию главного административного комплекса Эчмиадзина, включая древние монастырские постройки.

Создание и финансирование образовательных курсов для молодых священнослужителей и развитие богословских исследований.

Фонд Карапетяна достраивал в Абхазии храмовый комплекс ААЦ Аменапркич (Церковь Христа Спасителя) в городе Гагры и восстановление Кронштадтского Морского Собора, поддержал реставрацию монастырского комплекса Святого Ованеса Одзенци в селе Ардви.

За вклад в развитие благотворительности Карапетян был удостоен высшей награды ААЦ ордена Святого Месропа Маштоца.

Биография

Самвел Карапетян родился 18 августа 1965 года в городе Калинино (ныне Ташир), Армянская ССР.

В 1986 году окончил машиностроительный факультет Ереванского политехнического института.

В 1989 вместе с семьей выкупил завод и основал кооператив «Зенит» по производству деталей для автомобилей .

В 1992 году он переехал в Калугу Россию, где начал развивать бизнес – строил магазины и рестораны под брендом «Ташир», торговые центры, приобрел кирпичный завод и предприятия по производству окон, фасадов, алюминиевых конструкций.

В 1997 году он приобрел компанию «Калугаглавснаб», имевшую связи с «Газпромом». В 1999 году на базе “Калугаглавснаба” была образована компания “Ташир”.На 2025 год компания включает в себя более 200 предприятий в 51 городе, занимающихся строительством, энергетикой, торговлей и банковским сектором, а также управление крупными объектами недвижимости. Компании принадлежат сеть торговых центров «Рио» и АКБ “Фора-банк”, часть строения в “Москва Сити” .

По состоянию на февраль 2025 года, Карапетян занимал 1102-е место в рейтинге самых богатых людей мира, а его состояние оценивалось в 3,2 миллиарда долларов. Он также входит в список 50 самых состоятельных россиян .

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечания