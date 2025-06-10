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05:51, 10 июня 2025

МИД Азербайджана раскритиковал заявление Владимира Мединского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Помощник президента России Владимир Мединский назвал Карабах спорным регионом между Арменией и Азербайджаном. Баку обвинил Мединского в искажении фактов.

Как писал "Кавказский узел", после массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным

Помощник президента России Владимир Мединский в интервью Russia Today 9 июня заявил, что остановить конфликт России и Украины "по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, это будет - знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах - то этот регион превратится в огромный Карабах".

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде прокомментировала слова Мединского, заявив, что Карабах никогда не был спорной территорией. "Напоминаем, что Карабах - это исконно азербайджанская земля. Более того, сама Россия признает и всегда признавала Карабах частью территории Азербайджана", - приводит ее слова Oxu.az.

Гаджизаде выразила недоумение тем, что Мединский, как помощник президента России, которая ранее являлась сопредседателем Минской группы ОБСЕ, "не понимает или не желает понимать официальную позицию своего государства по данному вопросу".

Кроме того, пресс-секретарь МИД Азербайджана считает "некорректным и неуместным" сравнение конфликта России и Украины с ситуацией в Карабахе, так как "Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность какой-либо страны".

"Мы рекомендуем господину Мединскому воздерживаться от высказывания ошибочных и недостоверных заявлений по вопросам, не входящим в сферу его компетенции, дабы не нанести ущерб межгосударственным отношениям", - резюмируется в заявлении внешнеполитического ведомства.

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Автор: "Кавказский узел"

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