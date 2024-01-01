Нагорный Карабах прекратил своё существование

01 января 2024, 02:35

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С 1 января 2024 года в соответствии с указом последнего президента прекращено существование Нагорно-Карабахской республики.

Как писал "Кавказский узел", 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после чего более 100 тысяч карабахцев были вынуждены переехать в Армению. 28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха* Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха). Указ был подписан ради спасения жизней граждан, пояснил в октябре Шахраманян.

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование, - цитирует текст указа ТАСС. - Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного указа в силу ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе".

Отметим, что 19 октября Самвел Шахраманян подписал указ об увольнении с 1 октября всех госслужащих, кроме руководящих чиновников. 20 октября участники акции протеста ворвались в здание представительства Нагорного Карабаха, где находился Шахраманян, и выразили недовольство его указом.

9 декабря карабахские политики и активисты опубликовали обращение к генсеку ООН, членам Совета безопасности ООН, председателю ОБСЕ, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, Совету Европы и Европарламенту и генсекам СНГ, ОДКБ и НАТО. Авторы обращения заявили, что для возвращения беженцев в Нагорный Карабах необходимы гарантии миротворцев ООН. К 18 декабря под обращением было собрано 213 подписей политиков и общественных организаций.

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* речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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