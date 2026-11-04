Керимли Али Амиргусейн оглы
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Али Керимли – азербайджанский политик, председатель Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). С ноября 2025 года находится в заключении.
Судебный процесс
3 ноября 2026 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу Али Керимли и члена президиума партии Мамеда Ибрагима. Суд проходил в закрытом режиме. Защита просила прекратить уголовное дело, изменить меру пресечения и разрешить обвиняемым сидеть рядом с адвокатами, но суд не удовлетворил ходатайства. Керимли потребовал прекратить дело, заявив о его необоснованности, и предупредил, что откажется участвовать в процессе, если заседания останутся закрытыми.
В заключении
7 октября 2026 года Сабаильский районный суд Баку отказался заменить Керимли содержание под стражей домашним арестом. К этому времени предварительное следствие по делу было завершено.
В сентябре 2026 года правозащитники направили обращение в ООН в связи с условиями содержания Керимли. Среди указанных ими проблем были ограничения доступа к питьевой воде, питанию, контактам с внешним миром и санитарные условия. Ему также не обеспечили медицинское обследование, несмотря на ухудшение состояния здоровья, заявляло Международное общество по правам человека.
3 сентября 2026 года Европейский суд по правам человека запросил у властей Азербайджана информацию о состоянии здоровья и условиях содержания Керимли 1. Власти сообщили суду, что проблем с его состоянием здоровья не выявлено.
После интервью Керимли телеканалу France 24 в июне 2026 года, в котором он рассказал об условиях содержания, разговоры были сокращены до четырех минут вместо установленных 15. В июле 2026 года, по утверждению адвокатов, против Керимли были введены новые ограничения, включая запрет на передачу продуктов из дома, изъятие личных записей и ограничение работы защитников.
В мае 2026 года защита просила перевести Керимли под домашний арест, в том числе для того, чтобы он мог присутствовать на похоронах отца. Суд не отпустил Керимли. Апелляционная жалоба защиты также была отклонена.
Арест и уголовное дело
29 ноября 2025 года Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о задержании после обысков Али Керимли. Вместе с ним был задержан член президиума ПНФА Мамед Ибрагим. Им предъявили обвинения по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджана – в действиях, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя. Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием 2.
1 декабря 2025 года суд избрал Керимли меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца и 15 дней. Позднее срок содержания под стражей неоднократно продлевался.
По версии следствия, уголовное дело Керимли связано с расследованием в отношении бывшего руководителя администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева 3. Власти заявляли о подготовке действий, направленных на захват власти. Керимли отверг обвинения.
9 февраля 2026 года Сабаильский районный суд Баку продлил срок содержания Керимли под стражей еще на четыре месяца. 16 февраля Бакинский апелляционный суд оставил решение без изменения 4.
По данным азербайджанских СМИ, Керимли предъявлено окончательное обвинение по статье 278.1 УК. Материалы дела должны быть направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям 5. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы 6.
Биография
Али Амиргусейн оглы Керимли родился 28 апреля 1965 года в селе Азадкенд Саатлинского района Азербайджанской ССР 7.
В 1988 году, будучи студентом юридического факультета Бакинского государственного университета (тогда АГУ) с группой единомышленников организовал молодежное движение "Юрд" ("Родина"). В 1989 году движение вошло в Народный фронт Азербайджана 8.
В январе 1990 года Керимли, прервав учебу, был в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе 9.
В 1991 году Керимли окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. После окончания университета работал преподавателем на юридическом факультете и сотрудничал с газетой "Азадлыг" 10.
В 1992 году назначен директором отдела по работе с территориальными административными органами Администрации Президента 11.
В январе 1992 года Керимли стал заместителем председателя Верховного меджлиса Народного фронта Азербайджана 12.
В апреле 1993 года президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей назначил Керимли государственным секретарем. Он занимал эту должность до прихода к власти Гейдара Алиева в 1993 году.
В 1994 году назначен заместителем председателя Народно-демократической партии Азербайджана (ПНФА) по политическим вопросам.
В сентябре 1994 года Керимли был задержан на несогласованном с властями митинге после заявления властей об обнаружении у него взрывчатых веществ. Впоследствии он был освобожден, но ело было не закрыто, а приостановлено.
В 1995 году стал первым заместителем и помощником председателя ПНФА Абульфаза Эльчибея 13.
В 1995–2005 годах являлся депутатом Милли Меджлиса 14.
В 2000 году временно исполнял обязанности председателя ПНФА после смерти Абульфаза Эльчибея. В 2001 году был избран председателем партии.
В 2005 году Керимли участвовал в создании оппозиционного блока «Азадлыг» («Свобода»), в который вошли ПНФА, партия «Мусават» и Демократическая партия Азербайджана 15.
После 2005 года Керимли продолжил руководить ПНФА и участвовать в деятельности азербайджанской оппозиции 16.
С 2006 года Керимли не мог получить новый заграничный паспорт 17. В 2015 году Европейский суд по правам человека признал нарушение его права на свободу передвижения и присудил ему компенсацию 18.
Керимли неоднократно задерживали в связи с участием в оппозиционных акциях. Так, в 2019 году, по сообщениям правозащитников, Керимли был избит во время задержания.
С ноября 2025 года находится под стражей по обвинению в действиях, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя.
Примечания
- Европейский суд по правам человека потребовал от Баку разъяснений относительно состояния здоровья и условий содержания Али Керимли // Хроника Кавказа, 03.10.2026.
- В Азербайджане задержан лидер оппозиционной партии «Народный фронт Азербайджана» //Sovanews.tv, 30.11.2025.
- Али Керимли и Мамед Ибрагим были допрошены в СГБ по делу Рамиза Мехтиева // Media.az, 29.11.2025.
- Принято решение в отношении Али Керимли и Мамеда Ибрагима // APA, 16.02.2026.
- Следствие по делу Али Керимли завершено: материалы направят в суд // musavat.com, 24.09.2026.
- Расследование в отношении Али Каримли завершено; ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение //Meydan.TV, 01.10.2026.
- https://akarimli.wordpress.com/about/
- https://www.endrepression-az.org/az/political-prisoners/ali-karimli
- Али Керимли исполняется 42 года // Day.az, 28.04.2007.
- https://akarimli.wordpress.com/about/
- Али Керимли исполняется 42 года // Day.az, 28.04.2007.
- Там же
- https://akarimli.wordpress.com/2010/11/09/ali-b%C9%99yin-azadliqda-cap-olunmus-yazisi
- https://meclis.gov.az/news-dep.php?id=17
- 4 оппозиционных лидера учредили новый политический блок "Азадлыг" //Trend.az, 17.02.2006.
- http://akarimli.wordpress.com/2010/11/09/ali-b%C9%99yin-azadliqda-cap-olunmus-yazisi
- Али Керимли: «Я не могу получить загранпаспорт» // Day.az, 31.07.2006.
- Защита Али Керимли заявляет о неисполнении решения ЕСПЧ по делу оппозиционера // Meydan.TV, 11.11.2016.