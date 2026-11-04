Керимли Али Амиргусейн оглы

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Али Керимли – азербайджанский политик, председатель Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). С ноября 2025 года находится в заключении.

Судебный процесс

3 ноября 2026 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу Али Керимли и члена президиума партии Мамеда Ибрагима. Суд проходил в закрытом режиме. Защита просила прекратить уголовное дело, изменить меру пресечения и разрешить обвиняемым сидеть рядом с адвокатами, но суд не удовлетворил ходатайства. Керимли потребовал прекратить дело, заявив о его необоснованности, и предупредил, что откажется участвовать в процессе, если заседания останутся закрытыми.

В заключении

7 октября 2026 года Сабаильский районный суд Баку отказался заменить Керимли содержание под стражей домашним арестом. К этому времени предварительное следствие по делу было завершено.

В сентябре 2026 года правозащитники направили обращение в ООН в связи с условиями содержания Керимли. Среди указанных ими проблем были ограничения доступа к питьевой воде, питанию, контактам с внешним миром и санитарные условия. Ему также не обеспечили медицинское обследование, несмотря на ухудшение состояния здоровья, заявляло Международное общество по правам человека.

3 сентября 2026 года Европейский суд по правам человека запросил у властей Азербайджана информацию о состоянии здоровья и условиях содержания Керимли . Власти сообщили суду, что проблем с его состоянием здоровья не выявлено.

После интервью Керимли телеканалу France 24 в июне 2026 года, в котором он рассказал об условиях содержания, разговоры были сокращены до четырех минут вместо установленных 15. В июле 2026 года, по утверждению адвокатов, против Керимли были введены новые ограничения, включая запрет на передачу продуктов из дома, изъятие личных записей и ограничение работы защитников.

В мае 2026 года защита просила перевести Керимли под домашний арест, в том числе для того, чтобы он мог присутствовать на похоронах отца. Суд не отпустил Керимли. Апелляционная жалоба защиты также была отклонена.

Арест и уголовное дело

29 ноября 2025 года Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о задержании после обысков Али Керимли. Вместе с ним был задержан член президиума ПНФА Мамед Ибрагим. Им предъявили обвинения по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджана – в действиях, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя. Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием .

1 декабря 2025 года суд избрал Керимли меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца и 15 дней. Позднее срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

По версии следствия, уголовное дело Керимли связано с расследованием в отношении бывшего руководителя администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева . Власти заявляли о подготовке действий, направленных на захват власти. Керимли отверг обвинения.

9 февраля 2026 года Сабаильский районный суд Баку продлил срок содержания Керимли под стражей еще на четыре месяца. 16 февраля Бакинский апелляционный суд оставил решение без изменения .

По данным азербайджанских СМИ, Керимли предъявлено окончательное обвинение по статье 278.1 УК. Материалы дела должны быть направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям . Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы .

Биография

Али Амиргусейн оглы Керимли родился 28 апреля 1965 года в селе Азадкенд Саатлинского района Азербайджанской ССР .

В 1988 году, будучи студентом юридического факультета Бакинского государственного университета (тогда АГУ) с группой единомышленников организовал молодежное движение "Юрд" ("Родина"). В 1989 году движение вошло в Народный фронт Азербайджана .

В январе 1990 года Керимли, прервав учебу, был в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе .

В 1991 году Керимли окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. После окончания университета работал преподавателем на юридическом факультете и сотрудничал с газетой "Азадлыг" .

В 1992 году назначен директором отдела по работе с территориальными административными органами Администрации Президента .

В январе 1992 года Керимли стал заместителем председателя Верховного меджлиса Народного фронта Азербайджана .

В апреле 1993 года президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей назначил Керимли государственным секретарем. Он занимал эту должность до прихода к власти Гейдара Алиева в 1993 году.

В 1994 году назначен заместителем председателя Народно-демократической партии Азербайджана (ПНФА) по политическим вопросам.

В сентябре 1994 года Керимли был задержан на несогласованном с властями митинге после заявления властей об обнаружении у него взрывчатых веществ. Впоследствии он был освобожден, но ело было не закрыто, а приостановлено.

В 1995 году стал первым заместителем и помощником председателя ПНФА Абульфаза Эльчибея .

В 1995–2005 годах являлся депутатом Милли Меджлиса .

В 2000 году временно исполнял обязанности председателя ПНФА после смерти Абульфаза Эльчибея. В 2001 году был избран председателем партии.

В 2005 году Керимли участвовал в создании оппозиционного блока «Азадлыг» («Свобода»), в который вошли ПНФА, партия «Мусават» и Демократическая партия Азербайджана .

После 2005 года Керимли продолжил руководить ПНФА и участвовать в деятельности азербайджанской оппозиции .

С 2006 года Керимли не мог получить новый заграничный паспорт . В 2015 году Европейский суд по правам человека признал нарушение его права на свободу передвижения и присудил ему компенсацию .

Керимли неоднократно задерживали в связи с участием в оппозиционных акциях. Так, в 2019 году, по сообщениям правозащитников, Керимли был избит во время задержания.

С ноября 2025 года находится под стражей по обвинению в действиях, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя.

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