Подготовительное слушание по делу Али Керимли прошло в закрытом режиме

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Лидер оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли, обвиненный в попытке насильственного захвата власти, заявил о намерении отказаться от участия в процессе, если судебные слушания по его делу будут закрытыми.

Как писал “Кавказский узел”, в ноябре 2025 года сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали лидера ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы и обвинены по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Они отвергли обвинение, Керимли назвал свое уголовное дело политическим преследованием.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 3 ноября состоялось подготовительное заседание по делу лидера оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и члена президиума партии Мамеда Ибрагима.

“Как и ожидалось, этот политический процесс по указанию верхов проводился в закрытом режиме, чтобы скрыть от общественности позорную фальсификацию уголовного дела”, – говорится в пресс-релизе партии, направленном корреспонденту “Кавказского узла”.

Адвокаты обвиняемых ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием достоверных доказательств вины обвиняемого и об изменении их меры пресечения; также они просили разрешить обвиняемым сидеть рядом с защитниками во время процесса. Ни одно из ходатайств защиты не было удовлетворено.

“Али Керимли в своем выступлении потребовал прекращения уголовного дела ввиду его полной необоснованности. Он выступил против закрытого для общественности суда. Али Керимли предупредил, что, если суд и далее будет проводиться в закрытом режиме, он откажется от участия в процессе. Следующее заседание суда назначено на 13 ноября”, – отметили в ПНФА.

Председатель Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гасанли назвал закрытый процесс над Али Керимли нарушением принципов гласности и справедливости.

“Судебное заседание было назначено на 10.00. Я уже к 9.40 был поблизости от суда, однако здание было оцеплено полицией. Многочисленных сторонников ПНФА и других граждан, пришедших на процесс, не подпускали не только к залу заседаний, но даже к самому зданию суда. Полицейские никого не пропускали, заявляя, что заседание проходит в закрытом режиме. Между тем решение о закрытом характере судебного разбирательства должны принимать судьи на самом судебном заседании, но к тому времени заседание еще не началось. Получается, что решение о закрытом процессе было принято еще до того, как судьи приступили к рассмотрению этого вопроса. Очевидно, соответствующее распоряжение поступило сверху, это само по себе свидетельствует об отсутствии независимости суда”, – сказал Гасанли корреспонденту “Кавказского узла”.

Он указал на несостоятельность обвинений против Керимли и Ибрагима, напомнив, что первоначально обоих оппозиционеров арестовали якобы за причастность к государственному перевороту, который готовил бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил бывшего главу администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева к 14 годам лишения свободы, однако назначил ему условное наказание с учетом возраста и состояния здоровья. Мехтиев обвинен в государственной измене, попытке захвата власти при содействии иностранных спецслужб, насильственном изменении конституционного строя и легализации преступных доходов на сумму свыше 17 млн манатов (10 млн долларов).

“Дело против Рамиза Мехтиева с самого начала было затеяно прежде всего для того, чтобы создать юридическую и политическую основу для преследования Али Керимли: якобы бывший глава администрации привлек оппозицию к своему плану переворота. Чтобы скрыть абсурдность этих утверждений и их бездоказательность, дело Мехтиева выделили в отдельное производство. Судебный процесс над Мехтиевым провели в спешном порядке, уложившись всего в 31 день, фактически оставив без широкого общественного внимания содержание обвинений и обстоятельства самого дела. Несмотря на тяжесть обвинений, ему вынесли условное наказание”, – обратил внимание Гасанли.

Таким образом, продолжил он, внимание общественности отвлекли от фигуры Мехтиева и сфокусировали на Али Керимли, которого власти называют причастным к подготовке переворота. В этом контексте процесс над Мехтиевым выглядит не столько самостоятельным судебным разбирательством, сколько подготовительным этапом кампании против лидера оппозиции, считает он.

Служба госбезопасности Азербайджана 12 февраля заявила о раскрытии заговора против власти с участием бывшего главы администрации президента Рамиза Мехтиева и лидера ПНФА Али Керимли. По версии СГБ, Мехтиев, Керимли, член ПНФА Мамед Ибрагим и другие лица действовали в сговоре с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя. Помощник Мехтиева, Эльдар Амиров, как утверждается, участвовал в передаче документов и контактах с зарубежными структурами. Следствие также заявляет о финансировании и координации через азербайджанские диаспорские организации за рубежом с целью дестабилизации ситуации в стране, в том числе в период выборов 2013 года.

“Разыгрывается судебный фарс вокруг событий, которые в действительности не происходили. Вся эта история с самого начала, судя по ее развитию, была выстроена вокруг лидера ПНФА, государственные ресурсы мобилизованы против руководителя оппозиционной партии. Но все равно версия обвинения обречена на провал: если бы Мехтиев и Керимли действовали сообща, то они должны были бы давать показания и отвечать на вопросы в рамках общего судебного процесса. В начале дела Мехтиева в провластные СМИ были пущены “утечки” о том, что он якобы готовил неконституционный Госсовет из 50 членов. Где эти 50 человек? Почему их имена не были названы общественности? Почему их не привлекли к ответственности?” – заметил Гасанли.

Он полагает, что целью дела Мехтиева были окончательное лишение его влияния на госаппарат и конфискация незаконно нажитого им имущества. При этом дело Мехтиева использовали заодно и для преследования Али Керимли, чтобы вытеснить с политической арены ПНФА, считает политик.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям “Кавказскому узлу” подтвердили, что по делу Керимли состоялось подготовительное заседание, но воздержались от комментариев относительно закрытого режима слушания. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Преследование Али Керимли вызвало международный резонанс: к освобождению оппозиционера призвали Европарламент, ПАСЕ, базирующаяся в Канаде международная правозащитная организация "Центр Рауля Валленберга по правам человека", представители Сената США и другие структуры.