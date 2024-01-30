Гарибашвили Ираклий Тариелович

30 января 2024, 12:12

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Политический деятель. Один из основателей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". С октября 2012 года - министр внутренних дел, премьер-министр Грузии в 2013 - 2015 и в 2021 - 2024 годах.

Скандал с прослушкой

В марте 2021 года Ираклий Гарибашвили оказался в центре политического скандала после публикации аудиозаписей его разговоров с Берой Иванишвили (сыном Бидзины Иванишвили). На записях Гарибашвили и Бера Иванишвили обсуждают как несовершеннолетнего, оставившего негативный комментарий на странице Беры Иванишвили в Facebook, оскорбляли в присутствии соседей и знакомых, после чего он был так напуган, что перестал посещать школу. После этой публикации оппозиционеры потребовали отставки премьер-министра, а 15 неправительственных организаций призвали парламент получить от Ираклия Гарибашвили разъяснения по поводу аудиозаписей.

Профессиональная деятельность

В 2004-2005 годах - менеджер отдела по зарубежным закупкам департамента логистики ООО "Бурджи" (АО "Карту-групп") Бидзины Иванишвили. В 2005 году - заместитель директора департамента логистики.

С 2005 по 2008 год работал помощником президента АО "Карту-групп".

В 2005-2012 годах занимал пост генерального директора - председатель администрации Международного благотворительного фонда "Карту".

В 2018—2019 годах Гарибашвили был советником наблюдательного совета по управлению региональными проектами китайской компании CEFC China Energy .

Политическая карьера

В 2006 году - личный представитель Почетного консула Грузии в Сан-Марино.

С 2007 по 2012 год - член попечительского совета АО "Карту банк", входившего в холдинг "Карту" Бидзины Иванишвили.

В 2009-2012 годах - директор ООО "Грузинская мечта" (лейбл).

В 2012 году выступил основателем политической партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", занимал пост руководителя ревизионной комиссии партии.

С октября 2012 года занимал пост министра внутренних дел Грузии.

17 ноября 2013 года кабинет правительства Грузии во главе с премьер-министром Бидзиной Иванишвили сложил свои полномочия в связи со вступлением в должность президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

На посту премьер-министра Грузии

18 ноября 2013 года парламентское большинство выдвинуло Ираклия Гарибашвили кандидатом на пост премьер-министра. В тот же день Гарибашвили был утвержден в должности премьер-министра президентом Грузии Г. Маргвелашвили.

2 декабря 2013 года в ходе выступления на 42-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Грузии приняло решение не посещать Сочи для участия в официальных мероприятиях в рамках зимних Олимпийских игр, мотивируя причину отказа нежеланием высших руководителей Грузии оказаться в правительственной ложе олимпийского стадиона Сочи вместе с президентами Абхазии и Южной Осетии, независимость которых признана Россией. Что касается спортсменов Грузии, то их участие в соревнованиях больше не подвергается сомнению, - отметил Ираклий Гарибашвии: "Несмотря на оккупацию, мы уже сделали первые шаги в сфере торговых, экономических и культурных отношений с Россией, работа в этом направлении продолжается. В этом контексте могу сказать, что наши спортсмены примут участие в олимпийских соревнованиях, поскольку спорт должен быть свободным от политики".

27 марта 2014 года Ираклий Гарибашвили заявил, что объявление в международный розыск экс-президента Михаила Саакашвили в случае его неявки на допрос в качестве свидетеля о помиловании осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, является поспешным. Правовую оценку действий Саакашвили должна дать прокуратура, отметил политик. Такие действия были вызваны тем, что 23 марта экс-президент сообщил, что не собирается приезжать в страну на допрос, так как считает, что его уголовное преследование уничтожит процесс евроинтеграции Грузии.

В апреле 2015 года, после череды отставок министров из правительства Ираклия Гарибашвили (министр обороны Ираклий Аласания, глава МИД Грузии Майя Панджикидзе, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси Петриашвили, глава МВД Александр Чикаидзе, министр регионального развития и инфраструктуры Давид Шавлиашвили, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Элгуджа Хокришвили, министр по делам спорта и молодежи Грузии Леван Кипиани - покинули свои посты), Ираклий Гарибашвили заявил, что представит парламенту новый состав кабинета министров.

23 декабря 2015 года Гарибашвили объявил об уходе с поста премьер-министра Грузии. «Я покидаю сегодня эту должность, но остаюсь верным солдатом нашей страны», — заявил он. При этом он привел в пример отставку миллиардера и учредителя коалиции "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. По словам Гарибашвили, Бидзина Иванишвили "ушел в отставку с поста главы кабинета министров в зените популярности и политического влияния".

На несколько лет Гарибашвили исчез с политической арены, но в марте 2019 года вернулся в правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», чтобы помочь вывести её из кризиса. 8 сентября 2019 года назначен министром обороны в правительстве Георгия Гахарии.

После разразившегося политического кризиса и отставки премьера Гахарии 18 февраля 2021 года, Ираклий Гарибашвили был выдвинут кандидатом на должность главы кабинета и утвержден в этой должности парламентом 22 февраля почти единогласно.

29 января 2024 года Гарибашвили объявил, что подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, пояснив, что ему поступило предложение занять пост председателя партии "Грузинская мечта", съезд которой состоится 1 февраля .

Биография

Ираклий Гарибашвили родился 28 июня 1982 года в г.Тбилиси, по другим данным - в г.Сигнаги (восточная Грузия) .

Окончил Среднюю школу № 1 Дедоплисцкарского района (юго-восточная Грузия) .

В 1999-2005 годах проходил обучение в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили по специальности международные отношения.

В 2002-2004 обучался на факультете политических наук в Сорбонне - Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne (Франция) по специальности международные отношения.

В 2001-2002 годах стажировался в комитете по международным отношениям парламента Грузии.

Владеет грузинским, английским, французским и русским языками.

Женат, имеет двоих детей . Его тесть Тамаз Тамазашвили, бывший генерал милиции, в период правления Михаила Саакашвили арестовывался по обвинению в незаконном ношении и хранении оружия и взрывчатых веществ .

Примечания: