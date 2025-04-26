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05:07, 26 апреля 2025

Гарибашвили объявил об уходе из политики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит с поста председателя "Грузинской мечты" и политики вообще, но не исключил, что однажды примет решение вернуться.

Председатель "Грузинской мечты", бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 25 апреля об уходе из политики.

На прошедшем брифинге он заявил, что не видит больше необходимости "оставаться на посту председателя партии и вообще в политике. "Именно поэтому я решил покинуть пост председателя "Грузинской мечты" и уйти из политики", - приводят его слова "Новости-Грузия".

При этом Гарибашвили добавил, что остается "преданным солдатом" своей страны и сторонником Бидзины Иванишвили. Он также не исключил, что однажды примет решение вернуться в политику, но не в статусе оппозиционера.

Ираклий Гарибашвили был утвержден на должность премьер-министра Грузии в 2021 году, однако в январе 2024 года он подал в отставку, заняв пост председателя партии "Грузинская мечта". Отставка Гарибашвили с поста премьера на фоне предстоящих парламентских выборов, по мнению политологов, могла быть связана со слухами о его дорогостоящих приобретениях, несовместимых с официальными доходами главы правительства, говорится в биографии политика на "Кавказском узле".

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Автор: "Кавказский узел"

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