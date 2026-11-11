Кадыров пригрозил выходцам из Чечни отправкой на фронт

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Выходцы из Чечни, чье поведение "вызывает нарекания", будут отправлены в зону боевых действий на Украине, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", жителей Чечни принудительно отправляют на Украину в качестве наказания за употребление алкоголя, наркотиков и мелкие правонарушения. Эту информацию в октябре 2025 года в очередной раз подтвердили правозащитники. Ее также ранее озвучил предприниматель Асланбек Ахметханов, указав, что отправка на фронт правонарушителей - "это наказание такое".

О практике контроля за выходцами из Чечни в разных регионах России Рамзан Кадыров напомнил 10 ноября, отчитываясь о встрече с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым. Последний доложил Кадырову о работе представительств главы Чечни.

"Ведется постоянное взаимодействие с нашими соотечественниками, [...] ведется работа и с теми представителями Чечни, чье поведение вызывает обоснованные нарекания. Таким людям мы предоставим возможность проявить себя в зоне специальной военной операции", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

О каких именно "нареканиях" идет речь, Кадыров не уточнил. Еще одной темой разговора с Делимхановым он назвал также "попытки недоброжелателей дестабилизировать обстановку внутри страны", также не приводя конкретных примеров.

"Они ("недоброжелатели") используют в том числе интернет, пытаясь влиять на молодежь и провоцировать ее на противоправные действия. Поручил усилить работу с нашей молодежью, в том числе противодействовать тем, кто пытается сбить ее с правильного пути", – сообщил он.

Чеченским телеканалам "Грозный" и "Вайнах" Кадыров поручил усилить пропагандистскую работу, ссылаясь на возможные провокации с изображениями и видео, сгенерированными искусственным интеллектом, указал 10 ноября провластный Telegram-канал "ЧП Грозный 95".

Из выступления Кадырова следует, что угрозой он, несмотря на свой недавний электоральный рекорд, считает реалистичные изображения массовых акций протеста в Чечне. "В интернете можно создать любую фальшивую картину происходящего, в том числе показать митинг в центре Грозного. Люди могут поверить, что это действительно происходит", – привел канал слова Кадырова.

18-20 сентября в Чечне прошли выборы главы республики, депутатов местного парламента и муниципальные кампании. По данным ЦИК, после обработки 100% бюллетеней Кадыров получил рекордные для себя 99,85% голосов, а его соперники Исмаил Денильханов и Халид Накаев – по 0,05%.