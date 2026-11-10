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06:44, 10 ноября 2026

Военнослужащий из Ростовской области убит в СВО

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тимур Киртадзе убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1069 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 9 ноября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1068 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне военной операции на Украине убит военнослужащий Тимур Киртадзе. Его родным переданы орден Мужества и медаль "За отвагу", которыми он награжден посмертно, сообщила 27 октября администрация Сальского района Ростовской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 1069 бойцов из Ростовской области.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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