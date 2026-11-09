Дело замглавы Анапы о превышении должностных полномочий дошло до суда

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Согласно материалам дела, Наталья Рябоконь, занимая должность замглавы администрации, давала указания подчиненным руководителям 87 муниципальных образовательных учреждений, чтобы те заключали контракты на охрану исключительно с одной организацией. Уголовное дело направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Анапский городской суд избрал мягкую меру пресечения заместителю главы Анапы Наталье Рябоконь, обвиняемой в превышении должностных полномочий.

Следственный отдел по Анапе завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы города-курорта. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в период с декабря 2021 по ноябрь 2025 года чиновница, действуя из личной заинтересованности, принуждала руководителей 87 муниципальных образовательных учреждений Анапы заключать договоры на оказание охранных услуг с единственным поставщиком.



Как полагает следствие, ее действия привели к устранению конкуренции и предоставлению преимуществ конкретной коммерческой организации. В результате противоправных действий бюджету муниципалитета был причинен ущерб на сумму свыше 535 млн рублей.



В ходе расследования по ходатайству следователя суд наложил арест на банковские счета Рябоконь в качестве меры обеспечения.



В апреле 2026 года следственный комитет предъявил обвинение Рябоконь в превышении должностных полномочий. На тот момент ущерб муниципалитету оценивался в сумму более 64,8 млн рублей. Вечером того же дня Анапский городской суд избрал Наталье Рябоконь меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщал РБК Краснодар.

"Кавказский узел" также писал, что суд изъял в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко и его супруги на сумму более 20 миллионов рублей.