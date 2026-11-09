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17:33, 9 ноября 2026

Дело замглавы Анапы о превышении должностных полномочий дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Согласно материалам дела, Наталья Рябоконь, занимая должность замглавы администрации, давала указания подчиненным руководителям 87 муниципальных образовательных учреждений, чтобы те заключали контракты на охрану исключительно с одной организацией. Уголовное дело направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Анапский городской суд избрал мягкую меру пресечения заместителю главы Анапы Наталье Рябоконь, обвиняемой в превышении должностных полномочий.

Следственный отдел по Анапе завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы города-курорта. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Краснодарскому краю. 

По версии следствия, в период с декабря 2021 по ноябрь 2025 года чиновница, действуя из личной заинтересованности, принуждала руководителей 87 муниципальных образовательных учреждений Анапы заключать договоры на оказание охранных услуг с единственным поставщиком.

Как полагает следствие, ее действия привели к устранению конкуренции и предоставлению преимуществ конкретной коммерческой организации. В результате противоправных действий бюджету муниципалитета был причинен ущерб на сумму свыше 535 млн рублей.

В ходе расследования по ходатайству следователя суд наложил арест на банковские счета Рябоконь в качестве меры обеспечения.

В апреле 2026 года следственный комитет предъявил обвинение Рябоконь в превышении должностных полномочий. На тот момент ущерб муниципалитету оценивался в сумму более 64,8 млн рублей. Вечером того же дня Анапский городской суд избрал Наталье Рябоконь меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщал РБК Краснодар.

"Кавказский узел" также писал, что суд изъял в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко и его супруги на сумму более 20 миллионов рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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